Nacional Pensiones Andras Uthoff: “Es imposible que el Estado use los fondos previsionales para otros propósitos” El economista se refirió al debate en torno a la Reforma Previsional y de paso desmintió algunos de los argumentos que han planteado sus detractores, entre ellos, la posibilidad que el Estado se apropie de los fondos de los cotizantes. Diario UChile Lunes 20 de marzo 2023 12:39 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el economista Andras Uthoff, se refirió a la discusión por la reforma previsional y los eventuales acuerdos que puedan dar viabilidad política a la iniciativa. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de la posibilidad de realizar modificaciones a la propuesta, el también integrante de la Mesa Técnica por el tema señaló que “a esta mesa aún no asiste ni Chile Vamos ni el Partido Republicano. Estamos hablando más entre quienes estamos convencidos de que la estructura del proyecto es relativamente buena y muy completa, entonces, hasta ahora no veo grandes dificultades, pero como ha dicho Chile Vamos ellos están preparando una propuesta alternativa sobre la base de la cual participarán de la mesa”. En ese sentido, Andras Uthoff recalcó que “mientras eso no ocurra es difícil decir que ha cambiado. Yo sigo pensando que es una verdadera reforma, que retoma los principios de la seguridad social, que cambia totalmente la función de las AFP, las hace en cierto modo desaparecer de cómo funcionan hasta ahora y son las cosas donde era necesario ir avanzando”. Respecto de las razones que llevan a la derecha a mostrar reticencias al proyecto, el economista sostuvo que “lamentablemente el debate previsional está mezclado con muchos juicios valóricos de la forma en la que uno piensa debe operar la economía y en este caso la seguridad social. Ellos en general defienden un mercado de ahorros a largo plazo y con participación privada con fines de lucro que hemos visto ha generado malos resultados en términos de pensiones y muy buenos en términos de rentabilidad, entonces, no hay un vínculo entre un negocio que es bueno y el resultado que deberían ser buenas pensiones”. Andras Uthoff se refirió también a la demora en la entrega de una contrapropuesta por parte de la derecha y señaló que “no los he visto en la mesa técnica y quienes han estado ahí han mostrado una muy buena actitud en el sentido de algunos diputados que quieren enterarse de cómo va la discusión. Efectivamente creo que lo que hay es una defensa, por ahora, de la propiedad, la libertad de elección que son valores que uno quiere en la sociedad pero hay que ver con mucho cuidado cómo se incorporan dentro de un sistema previsional o de seguridad social“. Al respecto añadió que “hasta ahora no hemos podido tener un debate porque no han hecho presentes en la mesa, pero coincido en que como dice la ministra, son lugares comunes que ya conocíamos pero que no van derecho al debate técnico que es lo que nosotros quisiéramos”. El economista e integrante de la Mesa Técnica se refirió a su valoración positiva de la reforma y enfatizó en que “cuando tienes un sistema como el que hemos heredado lo que tu tienes es que la gente tiene que someterse a una suerte de contrato individual en que tu te aproximas a una AFP, cotizas lo que es obligatorio y no sabrás de tu pensión hasta que te retires con montos muy bajos, entonces, un sistema que cobra tan caro no debiera dar pensiones tan malas“. En esa línea añadió que “para hacer eso las AFP hacen un contrato equivalente, es decir, no te van a devolver más de lo que tu pusiste y ahí no puede haber solidaridad al interior del sistema que es una de las características de un sistema de seguridad social. Además hasta ahora no participaba el empleador en el financiamiento de las pensiones y hoy la haría y como último elemento hace un análisis muy profundo de cómo se puede transformar la industria para que estos abusos no ocurran”. Andras Uthoff se refirió también a algunas de las críticas que han surgido en torno a esta reforma como la supuesta intención de crear un “monopolio estatal” en las pensiones y explicó que “efectivamente hay un rol del Estado mayor en esta propuesta, que es lo que existe en casi todos los sistemas de pensiones. Uno puede descansar en el sector privado en algunas funciones donde claramente lo hacen mejor como es la gestión financiera, pero hay otras que las puede hacer mejor una institución estatal”. Por lo mismo, para el economista “que sea un monopolio para administrar, afiliar, recaudar, hacer cobranza, gestión de cuentas, entre otras, posiblemente sea bueno porque es más fácil regularlo para poder bajar las comisiones que es lo que se pretende y también estamos conscientes que hay fallas en el Estado como también las hay en el sector privado, pero lo que la gente le critica es un riesgo que hay de que el Estado use los fondos para otros propósitos y eso está totalmente resguardado por la regulación y es imposible que así ocurra”. Revisa la entrevista completa acá:

