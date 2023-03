Claudia Pizarro, sobre combate al crimen organizado: “No todo es policial sino de qué forma planificamos las nuevas poblaciones”

En entrevista con Radioanálisis, la alcaldesa de la comuna de La Pintana, Claudia Pizarro, exhortó al mundo político a arribar a un acuerdo para enfrentar los hechos delictivos asociados al narcotráfico.

“Siento que no somos capaces de sentarnos en la mesa todos juntos para trabajar. Hoy día andamos buscando los responsables, pero no nos ponemos de acuerdo para el futuro”. criticó la edil, apuntando a un rezago en la tramitación del nuevo Ministerio de Seguridad.

Dando cuenta de la urgencia, Pizarro aseguró que hechos como “portonazos” y “balas locas” son temas de todos los días en la comuna de La Pintana, pero que frente a ello “Carabineros ha estado actuando con mano dura”.

En la línea de la seguridad y el rol de los municipios, la alcaldesa evaluó positivamente la demolición de “narco casas” que lleva adelante el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter. No obstante, indicó que no es la única acción en la que se puede emprender para afrontar el narcortráfico.

“Creo que a través de las investigaciones también podríamos ir más a fondo y qué significan estas empresas de narcotraficantes que no tributan, que no pagan impuestos, pero sí contratan gente”, sostuvo, aduciendo que “a estos narcos hay que darle en los bolsillos para que no se puedan volver a parar nunca más en su vida y dejen de lado este negocio”.

Precisando ese punto, Pizarro señaló que “yo veo con buenos ojos lo que está haciendo el alcalde Carter, independientemente de su postura política, pero creo que hay más cosas que podríamos hacer. Por ejemplo, apuntar a todas las propiedades que tienen, no solo derribar lo adicional que no está regularizado”.

En ello, consideró que “estos bienes e inmuebles deberían pasar a comunas donde hicieron tanto daño. Bienvenido que pueda ser a La Florida, Puente Alto, La Pintana, San Ramón y precisamente que sean los alcaldes los que decidan qué hacer con esos bienes e inmuebles”.

Sobre la forma en que la municipalidad de La Pintana ha colaborado con el combate al narcotráfico, la alcaldesa apuntó a la información que el municipio proporciona a Carabineros y la PDI.

“Cada cierto tiempo tenemos una mesa que le hemos llamado jurídico-policial donde está presente el fiscal que la Fiscalía Regional adscribe a cada una de las comunas, más la PDI, más el subprefecto de Investigaciones, más el Mayor de Carabineros, y nos reunimos, vamos entregando antecedentes y después les vamos haciendo seguimiento a esos antecedentes que entregamos”.

“Sin embargo todavía queda mucho por hacer”, acotó Pizarro, relevando que “nosotros tenemos barrios críticos, barrios prioritarios donde hay bastante hacinamiento al interior de la vivienda y también en el espacio público, porque no dejaron espacio para hacer una multicancha, hacer una plaza”.

Para subsanar aquello, la alcaldesa indicó que “hemos llevado teatro, deporte, llevamos a la gente a estos espacios que están en el centro de la comuna y también lo hacemos en el territorio”.

En ese sentido, consideró que “no todo es policial sino de qué forma planificamos las nuevas poblaciones, de qué forma dejamos de construir guetos porque precisamente donde se construyó mal, hoy día tenemos los focos de inseguridad más altos de la comuna, por lo tanto, tienen una clara relación, hay que hacer prevención”.

Haciendo un emplazamiento al mundo político para dejar de lado las diferencias en materia de seguridad, Pizarro señaló que “no hay nada más progresista que salir a comprar el pan a la esquina y volver con vida (…) la delincuencia no tiene color político y hoy día parece que prima eso antes de sentir que estamos perdiendo esta guerra. Si no nos ponemos de acuerdo vamos a perder esta guerra contra los delincuentes”.

En otro flanco del combate al narcotráfico, la jefa comunal aseveró que “hay que preocuparse mucho de los niños que no están yendo a la escuela. Ahí los municipios podemos colaborar muchísimo”.

“Hay que ir a buscar esos niños que han sido repitentes muchas veces porque no tienen un acompañamiento real de su propia familia, por tanto nosotros creamos el programa Vuelvo a la Escuela”, el que apunta a “niños desechados del sistema escolar, porque tenemos el Simce, que califica a los colegios “.

“Yo soy partidaria de que los Simce no existan, este semáforo rojo, verde, amarillo, en torno a como calificmaos a los colegios en aprendizajes. Para mi es más importante que un niño termine octavo básico no teniendo sietes ni seis, sino que termine su enseñanza básica y también su enseñanza media y tenerlo la mayor cantidad de tiempo ocupado dentro de lugares protegidos”, concluyó.