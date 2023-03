c1edb0ed52

Nacional Política Salud Patricio Meza: “Debe existir toda la flexibilidad necesaria para que las Isapres cumplan el fallo, pensando en que no deben caer”. El presidente del Colegio Médico afirmó que si las ISAPRES quiebran, va a tener consecuencia en los usuarios y por tanto, para que cumplan con el fallo de la Corte Suprema, deben seguir existiendo. Diario UChile Martes 21 de marzo 2023 9:34 hrs.

El presidente del Colegio Médico de Chile, Patricio Meza, espera que la Corte Suprema “pueda aplicar toda la flexibilidad necesaria” para que se cumpla en fallo que las obliga a las Isapres a restituir los cobros excesivos y evitar la quiebra de las aseguradoras. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Meza afirmó que la solución del problema ha sido más lento de lo que esperaban, lo que ha generado incertidumbre tanto en los afiliados de FONASA, Isapres, como también de los prestadores individuales, que su trabajo depende de la evolución de esta noticia. “Creemos que ojalá lo antes posible se puedan ir estableciendo algunas certezas que permitan dar tranquilidad a los usuarios, algo que para nosotros es tremendamente prioritario para nuestros médicos y médicas que trabajan atendiendo pacientes de ISAPRES y también de FONASA” indicó. “Hoy en la situación sanitaria que está nuestro país, estando en plena pandemia, avanzando hacia los meses de invierno, con serios problema de salud mental, con grandes listas de espera, necesitamos proteger a todos los prestadores porque con el trabajo de todos ellos podremos enfrentar este desafío sanitario”, indicó Mesa. En ese sentido, el presidente del gremio afirmó que “creemos que la Corte Suprema ojalá pueda aplicar toda la flexibilidad necesaria para que, dentro de las flexibilidad que tiene las normas vigentes, se cumple el fallo que ellos establecieron, pero pensando que para que ese fallo se cumpla, las Isapres no deben caer, sino deben seguir funcionando”. Por ello, Meza pidió “la máxima flexibilidad que hoy existe nuestro país del punto de vista jurídico, para que el cumplimiento del fallo se pueda materializar. Si nos equivocamos en esto, podríamos tener una gran debacle en la salud de nuestro país. Por lo tanto acá todos tenemos que hacer un esfuerzo también desde la Corte Suprema, sin duda el Misterio de Salud, FONASA y las Isapres”. El dirigente afirmó por lo mismo, que solicitaron a la autoridad sanitaria que puedan compartir lo antes posible el proyecto de ley que están desarrollando, “para analizarlo entre todos y poder hacer nuestros mejores aportes, para la mejor ejecución de este proyecto, así como también hemos solicitado que se nos incorpore” para llevar la voz de sus representados. Consultado sobre del por qué todos los chilenos se tendrían que hacer cargo de una falta que cometieron las empresas privadas, Meza respondió que “lo que le pase a las Isapres o FONASA va a tener consecuencia en la comunidad misma, se supone que este fallo va en la dirección de beneficiar a las personas, pero si las Isapres quiebran, las personas son las que van a estar más afectadas”. “Justamente los usuarios son los que se van a ver seriamente comprometida su situación de salud. Por lo tanto, la opinión no es salvar a nadie en particular y la Corte Suprema ya dijo quiénes son los responsables de lo que hoy está sucediendo, pero la solución no sólo afecta a las Isapre. Acá nosotros como Colegio Médico buscamos una solución que esté centrada en el beneficio de los usuarios y de los prestadores. Si las ISAPRES quiebran los prestadores los perjudicados van hacer los usuarios y también los prestadores, van a quebrar muchos centros médicos, grandes, medianos y pequeños y por lo tanto, los grandes perjudicados con un tremendo impacto potencial en la salud de todos los chilenos y chilenas, van a hacer los usuarios”, explicó. Meza agregó que “esto no es un ejercicio tratando de deslindar las responsabilidades de la ISAPRES que tienen que subir y el fallo va en esa dirección. Lo importante está en que para que se pueda cumplir el fallo, necesitamos que las ISAPRES siga funcionando y para eso, desde el punto de vista temporal, tiene que existir plazo como ya solicitó la ministra de Salud, para que le puedan dar más plazo para pronunciarse cómo va a ser la solución y el abordaje del problema y que sin duda, también sabemos que muchas cosas dependen de la interpretación de la Superintendencia de Salud, pero esto tiene que estar dentro de los márgenes legales que hoy día existen y por lo tanto, esa es la idea que hay dentro de los márgenes legales, sin pasar a llevar la ley, nosotros pensemos en una solución que realmente beneficien a los usuarios”. Sobre la idea de crear un FONASA Premium, el dirigente de los médicos afirmó que hay que potenciar hay potenciar este organismo, independiente de lo que suceda con las ISAPRES, porque hay más de 2 millón de pacientes en lista de espera y más de 300 mil en los ta de espera quirúrgica. “Sin duda hay que reforzar FONASA, es absolutamente necesario para poder abordar esos problemas y darle la atención que requieren”, indicó. Por otro lado, el presidente del gremio abordó también la nueva campaña de vacunación del Minsal. Indicó que “después de tres años de pandemia hay una agotamiento, una fatiga pandémica de parte de la comunidad y eso nos obliga como país, a buscar nuevas estrategias que permitan tener a la población debidamente informada y preocupada de cómo enfrentar esta pandemia. En eso creemos que hay que mejorar la comunicación de riesgo y también hay que buscar nuevas estrategias de vacunación, en un escenario donde la comunidad está muy cansada” y en esa línea, agregó, las autoridades están buscando otras alternativas como la campaña “Vacúnate con la Dupla”. Además, Meza hizo un llamado a la comunidad a que, ante la llegada del invierno donde habrá una circulación de virus respiratorios habituales, que completen su vacunación contra el COVID 19, con la vacuna contra la influenza. Foto: Agencia Aton. Revisa la entrevista completa aquí:

