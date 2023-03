108702b181

Género Nacional Política ¿Gustavo Sanhueza será un obstáculo para la agenda feminista?: Activistas y senadoras difieren en cuestionamientos a su nuevo cargo Sus colegas lo apoyan, mientras que expertas en materia de género sostienen que las objeciones históricas de la UDI sobre las iniciativas que abogan por la autonomía de las mujeres no contribuyen a un buen pronóstico sobre el liderazgo del senador. Joana Carvalho Miércoles 22 de marzo 2023 20:34 hrs.

La Comisión de la Mujer y Equidad de Género del Senado nombró como presidente al senador de la UDI Gustavo Sanhueza, lo cual generó una serie de críticas por parte de organizaciones feministas, así como cuestionamientos de expertas en materia de género. No obstante, la designación ha sido valorada por las senadoras que integran la instancia. El nombramiento de Sanhueza se debió al acuerdo administrativo que le otorga a su partido el cupo para liderar la comitiva. Por lo que, el parlamentario contó con los votos de las senadoras integrantes de la comisión: Isabel Allende (PS), Paulina Núñez (RN) y Claudia Pascual (PC). En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile la socióloga especializada en género y cultura, Claudia Dides, señaló que la designación de Gustavo Sanhueza como presidente de la Comisión de Mujer del Senado se suma a la lista de nombramientos que no le dan confianza a la ciudadanía -ello debido al nombramiento del nuevo presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma, quien es un fiel defensor de la dictadura militar-. “Es un retroceso, no nos va a garantizar que exista un avance en los proyectos y en la agenda feminista, pero no me sorprende respecto a las prácticas que ha tenido este Congreso, que deja mucho que decir. Creo que es un retroceso y dudo que se pueda debatir un proyecto de ley como el aborto”, afirmó. Las críticas principales que rodean el nombramiento de Sanhueza tienen que ver con declaraciones anteriores que éste ha realizado, tales como: “Ni feminismo ni machismo, nuestro norte debe ser igualar la cancha en deberes y derechos”, lo cual fue dicho el 5 de abril de 2022 cuando el parlamentario asumió como el primer hombre integrante de la comisión desde su creación. La Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer hizo público su disgusto respecto al liderazgo de la comitiva, según la organización el senador “no tiene el conocimiento ni la disposición para poder encabezar un espacio como aquel. Ejemplo de esto es que equipare feminismo y machismo como si fueran dos caras de la misma moneda. El feminismo lo que ha hecho es darnos herramientas para avanzar hacia una sociedad más justa”. La feminista e integrante de la Red, Isadora Castillo, expuso ante nuestro medio que “cuando el senador pone a un mismo nivel el machismo y el feminismo como si fueran de un mismo orden de cosas, da cuenta de su profunda desconexión y desconocimiento sobre la realidad de las mujeres en Chile“. “Estamos hablando de que esta equiparando la violencia explícita y simbólica que vivimos cotidianamente las mujeres con un movimiento que ha contribuido a conceptualizar esa violencia, darle un nombre, darle lugar en el espacio público y que además ha colaborado a promover la autonomía de las mujeres, porque eso es lo que nos ayudará a avanzar hacia una sociedad más equitativa”, aseveró. Al momento de transferir la presidencia de la comisión, Isabel Allende -quien ocupaba el cargo anteriormente- celebró el nombramiento de Gustazo Sanhueza, ya que “demuestra que por fin tenemos hombres que se dan cuenta que este no es un tema solo de las mujeres. Es un tema para hombres y mujeres, que nos incumbe a todos como sociedad”. La senadora de RN e integrante de esta instancia de la Cámara Alta, Paulina Núñez, valoró el acuerdo que permitió que Sanhueza pueda presidir la comitiva puesto que considera que la agenda de género no debe ser impulsada solo por las mujeres, sino que debe ser un compromiso de toda la sociedad “para poder concretar luchas históricas que hemos tenido”. “Hemos trabajado de buena manera y sin duda seguirá de esa forma con el presidente de la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Yo valoro no solo que se haya ratificado un acuerdo sino que las palabras hayan sido de trabajar en equipo, que es una buena señal para la sociedad”, dijo. Además, Núñez mencionó que espera que aquello lo entiendan quienes “todavía tienen legítimas dudas, porque creo que va a ser relevante lo que podamos ir haciendo en una comisión que nació desde el empuje de las mujeres pero que de a poco ha ido captando la atención de todas y todos”. De acuerdo a fuentes de nuestro medio, Sanhueza ha tenido una excelente disposición al diálogo y su participación en las sesiones de la Comisión de la Mujer ha sido muy activa. Sin embargo, para las activistas en materia de género eso no es suficiente. La académica e investigadora, Claudia Dides, sostuvo que la UDI nunca ha apoyado los derechos de las mujeres y que a pesar de que exista la voluntad de debatir los temas, a la hora de la votación todo puede cambiar. “La UDI ha sido históricamente muy ordenada en no apoyar los proyectos de ley entorno al campo de la sexualidad y la reproducción. Ya lo vimos en la Constituyente, cómo fue el resultado y cuáles fueron las discusiones de ese proceso respecto a tales temas”, indicó. De la misma manera, la integrante de la Red, Isadora Castillo, concordó con Dides y expresó que la figura del senador causa desconfianza debido al sector que representa. “Podemos mencionar la ley del divorcio, fueron quienes más se opusieron y para la legislación de la pastilla del día después, también fueron quienes más se opusieron”, afirmó. Asimismo, Castillo enfatizó que debido a que la bancada de la UDI rechazó ampliamente la legislación sobre el aborto es que ésta “se redujo a la ley de las tres causales, la cual tampoco ha podido ser ejercida en pleno derecho por todas las trabas legales que se han puesto para ello, como lo es la objeción de conciencia”.

