Internacional Stormy, la “tormenta” que se cierne sobre Donald Trump Expectación existe en EE.UU. por la eventual detención del expresidente. El senador del Partido Republicano Lindsey Graham, integrante del Comité Judicial del Senado, advirtió que la detención del expresidente, literalmente, “haría estallar el país”. Luis Hernán Schwaner Miércoles 22 de marzo 2023 16:01 hrs.

Es que el ala de extrema derecha del Partido Republicano ha decidido cerrar filas en torno a Donald Trump ante su eventual imputación y, a modo de respuesta, ha abierto en paralelo una investigación –o Caucus- sobre Alvin Bragg, el valiente fiscal de Manhattan que lleva el caso contra el exmandatario por delitos penales y administrativos. Lo que la Fiscalía trata de demostrar es que Trump conspiró con su entonces abogado, Michael Cohen, con el propósito de falsificar documentos financieros (los que se habrían reportado como gastos legales) para pagar 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels. ¿El objetivo?: que ésta no revelara jamás la relación extra conyugal que el magnate habría sostenido con ella. Algo que, obviamente, Trump niega, como también niega haber sabido del cuantioso soborno. Si se llegaran a probar los ilícitos, serían éstos los primeros cargos criminales contra un exmandatario en toda la historia de la Unión. Ante esa eventualidad, la presión de la extrema derecha del Partido Republicano es muy fuerte. En declaraciones a la cadena Fox News, el citado senador Graham aseveró que el fiscal Bragg está bajo presión política para imputar al exmandatario por el presunto soborno a la actriz porno. Además, según el parlamentario por Carolina del Sur, el fiscal del distrito neoyorquino de Manhattan es “respaldado” por el magnate financiero estadounidense de origen húngaro George Soros, quien financió y respaldó la elección de Bragg como fiscal de distrito en 2021, según publica el portal The Hill. Pero el propio Trump se ha encargado de echar leña al fuego al alertar, el fin de semana recién pasado, que sería arrestado sólo un par de días después en el marco de la mencionada investigación, citando una “filtración ilegal”, aunque -como es su costumbre- sin entregar detalles sobre el origen de la misma. Y no sólo eso porque, además, instó a sus seguidores a movilizarse si se anunciaba su apresamiento. “El principal candidato republicano y expresidente de los Estados Unidos de América será arrestado el martes de la próxima semana… ¡Protesten, recuperen nuestra nación!”, arengó a sus radicales seguidores en medio de la habitual gesticulación que le caracteriza. Pero, ¿quién es la mujer que mantiene en vilo a Estados Unidos? El nombre verdadero de Stormy Daniels es Stephanie Clifford y conoció a Trump en julio de 2006 durante un torneo de golf celebrado en el oeste de la nación; en ese entonces el multimillonario tenía 60 años y la mujer que ahora pone en riesgo su nueva carrera a la Casa Blanca era una rubia de 27. Lo que habría sucedido después es materia de controversia: según asegura Stormy, ella pasó la noche con el magnate republicano, mientras éste desmiente terminantemente haber tenido relaciones sexuales con ella y la tilda de “estafadora”. Pero lo turbio de este caso no para ahí, porque la actriz porno habría intentado vender por 15.000 dólares los detalles del affaire a la revista In Touch, pero ésta desistió de publicarlos por recibir supuestas amenazas de demanda por parte de Michael Cohen – el mismo abogado de Trump- quien ahora podría convertirse en testigo clave de la indagación del fiscal Alvin Bragg y en piedra de tope para las aspiraciones de Trump de volver a competir con Joe Biden por el sillón de la Oficina Oval. Por su parte el fiscal Bragg, un afroamericano, ya declaró que el Ministerio Público no se dejará intimidar ni permitirá que acusaciones sin fundamento le desvíen de la justa aplicación de la ley. A estas horas hay revuelo en Nueva York a la espera de la decisión del Gran Jurado sobre si se imputa o no a Trump, y 36 mil policías han sido desplegados en las calles de la Gran Manzana ante la eventualidad de que así ocurra, lo que implicaría violentas acciones de los partidarios del expresidente, como ya sucedió en enero de 2022 con el asalto al Congreso estadunidense.

