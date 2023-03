11d08d205e

Jackson aseguró que todos los medios pueden hacer preguntas en Gobierno Informa El titular de MIDESO se refirió a las críticas que ha recibido el espacio informativo, entre las que destaca la columna de Tomás Mosciatti, con la que indicó que los periodistas presentes en el primer "Gobierno Informa" eran empleados de La Moneda. Diario UChile Jueves 23 de marzo 2023 16:11 hrs.

Durante la segunda emisión de “Gobierno Informa” -dedicado en esta oportunidad a la seguridad económica- el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, abordó las críticas que ha recibido la nueva iniciativa comunicacional del Ejecutivo, pidiendo separar la “desinformación”, de las legitimas diferencias. “Esta instancia de vocería ampliada, donde ministros, ministras y subsecretarios vienen a comentar acciones que estamos ejecutando como Gobierno, nace de la necesidad de comunicar algunas cosas que estamos haciendo”, partió por señalar al ser consultado sobre los cuestionamientos. El secretario de Estado recalcó que “es importante para que la sociedad civil, a través de los medios de comunicación, las redes sociales, haga preguntas al Gobierno, y nosotros podamos dar cuenta de las cosas que estamos haciendo” y relevó que “es parte importante del Gobierno estar informando y recibiendo las preguntas de la prensa y la ciudadanía, que se van acumulando en la semana en redes sociales y salidas a terrenos”. En esa línea, apuntó a que “tener un espacio para contestarlas también ayuda a que la ciudadanía se forme su opinión, le guste o no el Gobierno, es importante que podamos dar un opinión y que las personas se puedan, a partir del derecho a la información, formarse su propio juicio”. Posteriormente, el titular del Ministerio de Desarrollo Social pidió separar las críticas. Por un lado, mencionó que “hay muchas personas que les parezcan insuficientes las medidas del Gobierno, que no les guste una política que planteemos y eso es parte de la democracia, y este espacio donde exponemos las cosas que está ejecutando el Gobierno, debe ser escrutado por la población”. “Si hay cosas que no les gusta (a la población) o son insuficientes, nos parece que es válido que existan críticas a lo que podamos exponer”, agregó. Sin embargo, acusó que hay “otro tipo de críticas, algunas debo decirlo, desinformadas, que lo que llevaron adelante es la sensación que esto (Gobierno Informa) no estaba abierto a la crítica u opinión de personas diversas o plurales”. En ese sentido, indicó que “en algún momento, creo que por error -imagino- se mencionó que las personas que estaban haciendo las preguntas, es decir, ustedes -El Mercurio, Mega, T13, Diario Financiero, El Pingüino- hubiesen sido casi que pagadas por el Gobierno, lo que dista mucho de la realidad como lo están viendo acá todos los medios, que libremente acceden a este espacio para responder todas las preguntas”. Cabe destacar que las declaraciones de Jackson son vertidas luego de publicarse la columna “Mentira no fue… es solo política” del controlador de Radio Bío-Bío, Tomás Mosciatti, quien señaló que los periodistas que hicieron las preguntas en el primer capítulo de “Gobierno Informa” eran “empleados” de La Moneda. “Periodistas obvio que no ejercen su profesión, que no ejercen en el periodismo, hacen otra cosa. Unos empleados preguntando a sus jefes, de los cuales depende la mantención de su trabajo”, afirmó. Imagen: Agencia ATON.

