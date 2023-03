4eb161b4b2

Entrevista Justicia Nacional Política José Antonio Viera-Gallo y comisión investigadora por indultos: “Es una pérdida de tiempo, han perdido la brújula en la oposición” El exsenador y ex integrante del TC enfatizó que "en política hay que saber perder", junto con remarcar que "no hay ningún precepto constitucional que se pueda invocar seriamente para impugnar los indultos”. Natalia Palma Jueves 23 de marzo 2023 20:20 hrs.

“En política hay que saber ganar y saber perder y la verdad es que la oposición en esto está dando palos de ciego”. Con esas palabras el exsenador y exministro, José Antonio Viera-Gallo, se refirió a las críticas que levantó en la derecha el fallo del Tribunal Constitucional en relación a los indultos concedidos por el Presidente Gabriel Boric. El pasado martes el organismo rechazó los requerimientos de inconstitucionalidad presentado por senadores de Chile Vamos y Demócratas para impugnar siete de los 13 indultos que otorgó el mandatario a condenados por delitos en el marco del denominado estallido social y al exfrentista, Jorge Mateluna. Dicha resolución fue motivo de molestia en este sector político, quienes dijeron no compartirla, aludiendo, incluso, a las sensibilidades políticas de los magistrados y solicitando al mandatario invalidar el beneficio por la vía administrativa. Bajo ese contexto, Viera-Gallo comentó a nuestro medio que en relación a esta postura “ellos simultáneamente acusaron a la exministra Ríos, fueron al Tribunal Constitucional, fueron a la Contraloría, crearon una comisión investigadora. Todo esto, sin una secuencia lógica ni desde el punto de vista político ni jurídico y, en ese sentido, están pagando las consecuencias”. “¿En qué ha ganado la oposición en todos estos líos? En que, desde luego, la salida de la ministra de Justicia y del jefe de gabinete del Presidente y en las encuestas aparece que hay una opinión pública contraria a los indultos ¿En qué ha perdido? Bueno, que todas las instancias jurídicas a las que ha recurrido le han sido adversas”, afirmó. Respecto a la controversia que suscita la propia institucionalidad del TC, el también exministro de la entidad señaló que “los tribunales constitucionales siempre están en una zona en que tiene una dimensión jurídica muy clara y tiene una dimensión política. Entonces, según como sean los fallos, según como sean las mayorías, los que recurren a él o no, suele suceder que hay críticas. A veces las críticas vienen de la derecha, a veces de la izquierda, según los países, en fin, es algo muy propio de los tribunales constitucionales”. Así, el abogado señalo que “en este caso, lo que ha sucedido es que, no sé con qué fundamento, los que recurrieron al tribunal, los parlamentarios de oposición creyeron que podían obtener una sentencia favorable, cuando no hay ningún precepto constitucional que se pueda invocar seriamente para impugnar los indultos”. Por lo mismo, consideró que “en general, creo que cuando uno recurre a un tribunal tiene que estar dispuesto a acatar ese fallo, puede, por cierto, hacer consideraciones respecto de su contenido, pero no puede descalificar al tribunal al cual recurrió, eso es absurdo”. En cuanto al futuro de la comisión investigadora sobre los indultos presidenciales –que definió ayer como presidenta de la instancia a la diputada Sofía Cid (RN)- planteó que “carece de sentido”. “Ellos (la oposición) debieron haberla creado si querían antes de acusar a la ministra. Ya cuando la ministra está ‘exculpada’ ¿qué va a descubrir la comisión investigadora? ¿Algo más que no se sepa? ¿Y qué va a pasar? Habrá un informe a la Sala, un debate entre los parlamentarios, que no sé cuánto le va a interesar a la gente, y después de eso no pasa nada. Es una pérdida de tiempo, han perdido la brújula en la oposición”, subrayó. Pese a esta polémica, Viera-Gallo defendió la permanencia del Tribunal Constitucional, destacando que “es indispensable, casi todos los países lo tienen, no sólo en Europa, América Latina, en algunos países esa función la cumple la Corte Suprema, también se ha extendido a Asia, o sea, en todos los países hay una instancia para que la constitución tenga un efectivo valor jurídico”. Control preventivo obligatorio del TC: “Un mal sistema” Por otra parte, sobre lo que se podría modificar respecto a su competencia afirmó que “creo que es básicamente lo que se está discutiendo hoy día en la Comisión Experta. Por lo menos yo también soy partidario de eliminar el control preventivo obligatorio de ciertas leyes. Eso quiere decir que hay ciertos proyectos de ley cuando contienen normas que se califican como ley orgánica constitucional, que en la actualidad el tribunal puede revisar, aunque nadie haya recurrido en contra de una norma de esa naturaleza, ni el Presidente ni un número suficiente de parlamentarios. Eso es un mal sistema”. Para el abogado este elemento configura “un atajo para que el tribunal pueda echar abajo ciertas normas, porque para declarar la inconstitucionalidad de una norma se requiere una mayoría muy alta del tribunal, en cambio, para declarar la inconstitucionalidad de una norma dentro de un proyecto que todavía no se ha promulgado, pero que es de ley orgánica constitucional se requiere la simple mayoría. Entonces, esa es una instancia negativa que puede dar origen a una dimensión más propiamente política, en un sentido partidista, del rol del tribunal”. Para ejemplificar este punto, Viera-Gallo recordó la controversia ocurrida en torno a la “píldora del día después” durante el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, aludiendo concretamente a la Ley N°20.418 sobre derechos sexuales y reproductivos, la cual contempla la entrega de este método anticonceptivo de emergencia. “El tribunal analizando la norma, porque había alguna que era de rango orgánico constitucional, podría haber anulado esa norma. No lo hizo, pero lo pudo haber hecho, porque antes el tribunal había declarado inconstitucional un reglamento que había dictado la presidenta Bachelet sobre la materia”, explicó, en referencia a la resolución del TC sobre un requerimiento de 36 diputados de la otrora Alianza por Chile (derecha), en la que solicitaban declarar la inconstitucionalidad de “todo o parte” del Decreto Supremo Reglamentario N°48 del Ministerio de Salud, que aprobó las “Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad”. “No es lógico que cuando se dicta un cuerpo legal en que no hay una controversia sobre ninguna de sus normas del punto de vista constitucional el tribunal pueda, revisando ese proyecto, echar abajo una de esas normas”, recalcó.

