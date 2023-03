11d08d205e

Nacional Pensiones Política Ministra Jeannette Jara llamó a fortalecer diálogo tras votos oficialistas a favor del “autopréstamo” “Los efectos que hemos visto han dejado demostrado que no es la forma de seguir respondiendo ante estas situaciones", insistió la titular del Trabajo a propósito de la iniciativa que ayer fue rechazada ante la Cámara de Diputadas y Diputados. Diario UChile Jueves 23 de marzo 2023 10:05 hrs.

La ministra del Trabajo, Jeannete Jara, llamó a fortalecer el diálogo dentro del oficialismo tras los votos de doce diputados a favor de la idea de legislar un “autopréstamo” de los fondos de pensiones, proyecto que el Ejecutivo instó a rechazar y que finalmente no consiguió los 89 votos que requería en la Cámara de Diputadas y Diputados ayer miércoles. Apoyaron la iniciativa los diputados Jaime Araya (Ind/PPD), Mónica Arce (Ind/Ecologista Verde), Carlos Bianchi (Ind/PPD), Félix Bugueño (FRVS), Karol Cariola (PC), Viviana Delgado (Ecologista Verde), Ana María Gazmuri (Acción Humanista), Félix González (Ecologista Verde), Luis Malla (PL), Carolina Marzán (PPD), Camila Musante (Ind/PPD) y Hernán Palma (Ind/PC). En conversación con Radio Cooperativa, la secretaria de Estado sostuvo que “vamos a tener que fortalecer aún más ese diálogo a fin de que podamos también generar la unidad que nuestra alianza de Gobierno requiere desde el Parlamento”. No obstante, reconoció que lo importante son los “argumentos y no instrucciones y, por tanto, hay también un proceso en el cual el diálogo tiene que fortalecerse a fin de que esto pueda avanzar de la manera que nos parezca lo mejor para el bien del país”. Asimismo, comentó que “hay una valoración de que los argumentos que se pusieron sobre la mesa hayan sido ponderados en su justa medida. Ha ocurrido en varias ocasiones que las presiones por un consumo momentáneo de las familias que pueden haber pasado o están pasando una dificultad tienen efectos cuando se producen los retiros de los fondos previsionales”. En esa línea, apuntó que “los efectos que hemos visto han dejado demostrado que no es la forma de seguir respondiendo ante estas situaciones, así que sin duda hay una valoración de la amplia mayoría que se expresó en la Cámara”. “Los trabajadores no pueden seguir pagando las situaciones económicas que enfrentan con sus fondos de pensiones. Esta solución o iniciativa que se dio en un contexto excepcional, cuando había cuarentenas, había una alta tasa de desempleo, no había ayudas sociales, no puede convertirse en la regla en general”, acotó la titular del Trabajo.

