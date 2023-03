56973a3c68

Nacional Política Con compromisos bajo el brazo, radicales y liberales vuelven a las reuniones del oficialismo Luego del proceso de “reflexión” por los cambios de gabinete, las colectividades regresaron a los encuentros del Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad. “Se asumieron compromisos, no es un cheque en blanco”, afirmó Leonardo Cubillos (PR). Osciel Moya Plaza Viernes 24 de marzo 2023 15:14 hrs.

Los partidos Radical y Liberal decidieron incorporarse a las reuniones del oficialismo, luego del proceso de “reflexión” que se tomaron debido al cambio de gabinete realizado por el Presidente Gabriel Boric, lo que generó molestia en estas colectividades. Los dirigentes de ambos partidos participaron de la reunión del Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad que se realizó este viernes en la sede del Partido Socialista, donde abordaron diversos temas de la coyuntura y donde destacaron el proceso unitario de las coaliciones. El presidente del PR, Leonardo Cubillos, afirmó que “tenemos que seguir aportando con la convicción que nos motivó incorporarnos al Gobierno y aquí estamos en cuerpo y alma, trabajando y generando mayor coordinación con los compañeros de los demás partidos”. Indicó que el proceso de reflexión se debió a la “frustración y desilusión que tuvo el partido en su momento, por las señales que se recibieron no solo a partir del cambio de gabinete, sino en el transcurso del tiempo. Lo conversamos con la autoridad respectiva, se asumieron compromisos, no es un cheque en blanco por supuesto, pero nos hemos reintegrado y vamos a hacer un seguimiento y evaluación del cumplimiento de esos compromisos y por eso estamos acá, porque más que los temas partidistas, son los problemas de la gente lo que nos motivan y nos tratamos de reintegrar rápidamente a este esfuerzo”. Por su parte, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, junto con destacar la participación de los presidentes de los radicales, Cubillos y liberales, Juan Carlos Urzúa, indicó que “eso siempre es un avance porque estas decisiones son comunes, son de todos, y nos importa mucho la unidad de la alianza de gobierno porque esa unidad es la que nos puede llevar a construir mayorías, a tener avances en el parlamento y a marcar nuestros puntos políticos importantes”. Agregó que “estamos muy contentos que vayamos nuevamente retomando la conversación política entre todos y todas”. En otro tema, las afirmaciones de la diputada María Luisa Cordero contra la senadora Fabiola Campillai, también fueron parte de las discusiones de los partidos oficialistas. Al respecto el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, comentó que esos dichos “merecen la destitución de su cargo y eso implica una modificación reglamentaria, una modificación incluso constitucional, pero lamentablemente hay muchos parlamentarios que no estaban de acuerdo, porque no quieren someterse a la revisión de su conducta, no sólo en términos éticos y cobrarles una multa, sino que tienen una sensación de impunidad cuando se cometen este tipo de situaciones que están anidadas en el fuero parlamentario”.

