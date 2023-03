26c4991b50

Nacional Política Claudia Pizarro: "Los grandes narcotraficantes no viven en comunas como las nuestras" La alcaldesa de La Pintana afirmó que cuenta con protección policial desde el año 2017, pero son "miles de vecinos que no tienen esa protección". Además, afirmó que los grandes narcotraficantes no viven en comunas estigmatizadas. Osciel Moya Plaza Domingo 26 de marzo 2023 15:38 hrs.

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, afirmó que en el combate al crimen organizado “debemos preocuparnos del todo, los municipios no somos cuarteles policiales” y que “los bandidos y delincuentes” no viven en las comunas que durante muchos años han sido estigmatizadas. En el marco de la situación de inseguridad que se vive en el país, las acciones mediáticas del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, el asesinato de la carabinera Rita Olivares, y las recientes denuncias de amenazas contra las autoridades comunales de La Pintana, de Puente Alto Germán Codina y de San Ramón, y Gustavo Toro, Pizarro indicó que en su caso, cuenta con protección policial desde el año 2017 y no obedece a las acciones de los últimas semanas. “Cuento con protección policial desde octubre de 2017. No está relacionado con La Florida y fue por denunciar a un individuo que empezó a amenazar a través de los whatsapp, que era como una orden: ‘Donde pillen a la alcaldesa, sáquenle la cresta, mátenla’”, indicó la autoridad. Afirmó que tras ver un reportaje en la televisión le dio susto sobre la situación de San Ramón. “Este personaje era funcionario de la municipalidad de San Ramón, y por lo tanto, hice la denuncia y la fiscalía ordenó protección policial”, indicó. Pizarro agregó que ha sido víctima de otros hechos: “me han perseguido con arma blanca, han colgado zapatillas en el estacionamiento de la alcaldía, han escrito amenazas en el muro de la municipalidad en mi contra. He salido a hacer puerta a puerta y de repente me enfrasco en diferencias de opiniones, pero el tipo tiene un arma en su cinto, además todo lo que dicen por las redes sociales”, relató. La alcaldesa afirmó que los “narcos tienen relacionadores públicos, he visto amenazas de distinto calibre en las redes sociales, tienen bots para eso”. Pizarro agradeció el respaldo de carabineros y del Ministerio Público por estar “con vida”, que es un policía que protege a una autoridad. Sin embargo, indicó, “son miles de vecinos y vecinas que no tienen esta protección. Nosotros anteriormente contábamos con un carabinero cada mil habitantes, hoy día son cerca de uno por cada 925 habitantes, pero todo es insuficiente”. La autoridad comunal afirmó que “lo que está pasando no sólo tiene que ver con control policial y con tener un carabinero en cada esquina. Es un factor multisectorial del cual tenemos que preocuparnos”. La alcaldesa indicó que como municipio han implementado políticas para recuperar a los niños y niñas, para que vuelvan a las clases, “que no los excluyan del sistema escolar, que los niños repitentes tengan segunda y terceras oportunidades. Nosotros tenemos un programa que se llama Vuelvo a la Escuela y vamos a buscar a esos niños que dejaron los colegios, los motivamos de nuevo y le ponemos terapeutas, sicólogos, trabajadores sociales, a parte de los docentes. Es un programa bastante caro que hoy el ministro de Educación lo está mirando como la política nacional a implementar en todo el país”. Agregó que además, llevan el teatro, la cultura a los sectores más complicados de la comuna. “Llevamos a los vecinos al teatro, al polideportivo que inauguramos en el mes de diciembre. Creo que debemos preocuparnos del todo, los municipios no son cuarteles policiales y para capturar a los bandidos, a los delincuentes, están los carabineros, está la policía”. “En las comunas nuestras, en las comunas vulnerables que han sido estigmatizadas por mucho tiempo, pero tengo que decir también que acá los empresarios del narco, que son los que lucran, que tienen grandes empresas, que no facturan, que no pagan impuestos, que envenenan a la gente, que tienen soldados en nuestras comunas que se dedican al microtráfico, los grandes narcotraficantes no viven en la comunas como la nuestra, sino que viven en lujosas viviendas, tienen mansiones en distintos lugares del país. En Pirque, San José de Maipo, en el barrio Oriente, en Chicureo. Van a colegios pagados a esos también tenemos que apuntar y quitarle donde más le duele, que es el bolsillo”, puntualizó la alcaldesa de La Pintana.

