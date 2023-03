26c4991b50

Carabineros Nacional seguridad Gobierno se querellará por asesinato de carabinera en Quilpué La Delegada Presidencial Regional de Valparaíso, Sofía González, anunció acciones judiciales después de que Rita Olivares muriese baleada durante un procedimiento policial. Presidente Boric pide no usar el hecho para una "guerrilla política". Diario UChile Domingo 26 de marzo 2023 10:15 hrs.

El Gobierno presentará una querella criminal contra quienes resulten responsables de la muerte de la carabinera Rita Olivares (46 años), ocurrida la madrugada de este domingo en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso. Según los primeros antecedentes, la funcionaria de Carabineros sufrió un disparo en la cabeza durante un operativo por robo en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Ramón Ángel Jara con La Serena, en el sector de Belloto Sur. La delegada presidencial de Valparaíso, Sofía González, indicó que “queremos presentar como Gobierno nuestras condolencias a la familia y amigos de la sargento Olivares y Carabineros por esta triste situación”. “Presentaremos una querella criminal que busque llevar a los responsables de este hecho a la justicia y que paguen con la mayor pena que esté disponible en nuestra normativa vigente”, añadió. “Queremos plantear nuestra absoluta condena a este tipo de crímenes. Nuestro respaldo y respeto a la institución de Carabineros de Chile y, por supuesto, a la funcionaria que resulta asesinada ejerciendo su trabajo: cuidando la seguridad de vecinas y vecinos de la comuna de Quilpué”, complementó. Dos personas han sido detenidas por su presunta relación con el crimen, una de las cuales se había fugado de la cárcel de Valparaíso en 2021. Por instrucción de Fiscalía, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de la diligencia. Presidente Boric pide no ocupar este hecho para una “guerrilla política” El Presidente Gabriel Boric pidió no hacer “guerrilla política” con el homicidio de la sargento segundo Rita Olivares Raio ocurrido esta madrugada. “Dolor y desgarro por el cobarde asesinato de la Sargento de Carabineros Rita Olivares por delincuentes que no tienen cabida en nuestra patria. El pueblo chileno abraza a su familia, a quienes no dejaremos solos. Movilizaremos toda la fuerza del Estado para hacer justicia”, escribió el Mandatario en Twitter. Dolor y desgarro por el cobarde asesinato de la Sargento de Carabineros Rita Olivares por delincuentes que no tienen cabida en nuestra patria. El pueblo chileno abraza a su familia, a quienes no dejaremos solos. Movilizaremos toda la fuerza del Estado para hacer justicia. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 26, 2023 “Les pido que no ocupemos este terrible hecho para hacer guerrilla política que de nada sirve. No me cabe duda que la prioridad de todos hoy, independiente de nuestras diferencias, es ponerle freno a la delincuencia. Unámonos como chilenos detrás de esta causa y trabajemos juntos”, agregó.

