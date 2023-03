26c4991b50

0c2b711d9b

Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Rocío Donoso, candidata a consejera RM: “Lo peor que nos puede pasar es que sigamos estancados en un sistema político que no nos permite avanzar” La carta de Revolución Democrática instó a los futuros representantes del órgano electo a “devolverle la política a la ciudadanía” y destacó la defensa del medioambiente como uno de los principales temas a abordar en el nuevo proceso constituyente. Natalia Palma Domingo 26 de marzo 2023 9:44 hrs.

Compartir en

“Ya no somos novatos ni novatas en este ejercicio”. De esta forma, la candidata al Consejo Constitucional por la Región Metropolitana, Rocío Donoso, se refirió al escenario en que se desarrollará el nuevo proceso constituyente, marcado por las lecciones aprendidas en años anteriores, en las que se incluye el fracaso de la propuesta de nueva constitución emanada por la Convención. En conversación con Radio Universidad de Chile, la carta de Revolución Democrática hace énfasis en que en esta fase “no partimos desde cero. Chile ya decidió que quiere una constitución nueva; sin embargo, no quiso el texto anterior, pero eso no quiere decir que nos guste la Constitución del ’80 y queramos dejar todo igual como está y que el resto siga decidiendo por nosotras y nosotros”. “Lo importante es que en este proceso la ciudadanía sea protagonista y que quienes integren este órgano tengan la humildad de devolverles la política a la ciudadanía y poner los intereses de la mayoría de las chilenas y chilenos por sobre los intereses personales, los políticos, la política chica y avanzar con una cierta solemnidad que requiere este proceso, de poder estar a la altura de lo que las chilenas y chilenos necesitan hoy día y también mañana”, expresó. Si bien para Donoso “la constitución no va a eliminar todos los problemas que tenemos las personas de la noche a la mañana, eso ya lo sabemos, pero lo que sí puede hacer es garantizar aquello que es más importante y a mí como trabajadora social, que he vivido en carne propia las distintas formas de vida en Chile, en la Región Metropolitana, pienso que el nuevo texto tiene que hacerse cargo de la seguridad”. En esa línea, detalló “no sólo la seguridad ante la delincuencia, sino que, por ejemplo, me refiero a la seguridad de poder llegar a fin de mes si es que me quedo sin trabajo, si es que hay una enfermedad grave, el presupuesto no se vaya ‘a las pailas’ y pueda seguir viviendo bien. Que, ante la eventualidad de una enfermedad importante de una persona de una familia, no se caiga todo un proyecto de vida. La seguridad que tengamos nosotras las mujeres para caminar tranquilas por las calles, los hombres, nuestros niños, que no nos ataquen”. Asimismo, valoró la propuesta de índice elaborado por la Comisión Experta, que contempla un capítulo denominado “Protección del medioambiente, sostenibilidad y desarrollo”, destacando que precisamente ese será uno de los temas en que pondrá especial énfasis en la discusión constitucional, en caso de ser electa. “El debate medioambiental y la defensa por el cuidado del planeta tiene que ser una prioridad y me alegro de que haya sido uno de los acuerdos políticos transversales que haya quedado plasmado, que Chile tiene que tener un desarrollo económico sostenible y sustentable. Eso implica abordar la crisis climática, tener un crecimiento económico, pero en equilibrio con la convivencia social y medioambiental”, manifestó. También resaltó la importancia de defender el agua como un recurso que se encuentra en riesgo durante los últimos años, considerando la crisis hídrica que viene arrastrando la Región Metropolitana y otras regiones del país, y de estar abiertos en el Consejo Constitucional a no cerrarse a los diversos debates. “Esta es una instancia democrática en la que ningún tema debiese quedar fuera por secretaría ni mucho menos. Para eso quienes vayamos a representar a la ciudadanía tenemos que tener esa sincronía de poder estar a la altura de poder llevar bien los diálogos”, afirmó. Por otra parte, calificó como “positivo y necesario” el rol que están ejerciendo las universidades en lo que respecta a la participación ciudadana. “Es importante re encantar a la ciudadanía con este proceso. Yo voté Apruebo, imagínate cómo me sentí, igual que todas estas personas, que tuvimos esta tristeza de no haber cambiado ya la constitución, pero yo no me rendí y lo que digo es que no nos tenemos que rendir, porque esta es la última oportunidad que tenemos. Es muy claro que la ciudadanía no quiso el texto anterior, pero eso no quiere decir que queramos seguir igual, creo que lo peor que nos puede pasar es que sigamos estancados en un sistema político que no nos permite avanzar”, aseveró Donoso. Además, reconoció que “entiendo que el proceso constitucional nos tiene cansados a la mayoría, sobre todo pensando en que vemos a la mayoría de los chilenos en urgencias, en trabajar mucho, en combatir la delincuencia, que venimos saliendo de la pandemia, hay una crisis económica mundial, ha aumentado la inseguridad, tenemos rabia, tenemos miedo. Sin embargo, acá estamos en una nueva elección para elegir a los representantes que van a escribir la nueva propuesta constitucional y, más encima el voto es obligatorio”. Por lo mismo, indicó que “el llamado que hago es que no nos perdamos esta oportunidad, aún tenemos la oportunidad de escribir un texto constitucional serio que nos represente y que realmente nos dé una mirada de futuro, pero sin dejar de lado las urgencias de lado del presente, para poder construir vidas sobre un suelo firme y no vivir en la incertidumbre. La invitación es a confiar y hacerse de este proceso”.

“Ya no somos novatos ni novatas en este ejercicio”. De esta forma, la candidata al Consejo Constitucional por la Región Metropolitana, Rocío Donoso, se refirió al escenario en que se desarrollará el nuevo proceso constituyente, marcado por las lecciones aprendidas en años anteriores, en las que se incluye el fracaso de la propuesta de nueva constitución emanada por la Convención. En conversación con Radio Universidad de Chile, la carta de Revolución Democrática hace énfasis en que en esta fase “no partimos desde cero. Chile ya decidió que quiere una constitución nueva; sin embargo, no quiso el texto anterior, pero eso no quiere decir que nos guste la Constitución del ’80 y queramos dejar todo igual como está y que el resto siga decidiendo por nosotras y nosotros”. “Lo importante es que en este proceso la ciudadanía sea protagonista y que quienes integren este órgano tengan la humildad de devolverles la política a la ciudadanía y poner los intereses de la mayoría de las chilenas y chilenos por sobre los intereses personales, los políticos, la política chica y avanzar con una cierta solemnidad que requiere este proceso, de poder estar a la altura de lo que las chilenas y chilenos necesitan hoy día y también mañana”, expresó. Si bien para Donoso “la constitución no va a eliminar todos los problemas que tenemos las personas de la noche a la mañana, eso ya lo sabemos, pero lo que sí puede hacer es garantizar aquello que es más importante y a mí como trabajadora social, que he vivido en carne propia las distintas formas de vida en Chile, en la Región Metropolitana, pienso que el nuevo texto tiene que hacerse cargo de la seguridad”. En esa línea, detalló “no sólo la seguridad ante la delincuencia, sino que, por ejemplo, me refiero a la seguridad de poder llegar a fin de mes si es que me quedo sin trabajo, si es que hay una enfermedad grave, el presupuesto no se vaya ‘a las pailas’ y pueda seguir viviendo bien. Que, ante la eventualidad de una enfermedad importante de una persona de una familia, no se caiga todo un proyecto de vida. La seguridad que tengamos nosotras las mujeres para caminar tranquilas por las calles, los hombres, nuestros niños, que no nos ataquen”. Asimismo, valoró la propuesta de índice elaborado por la Comisión Experta, que contempla un capítulo denominado “Protección del medioambiente, sostenibilidad y desarrollo”, destacando que precisamente ese será uno de los temas en que pondrá especial énfasis en la discusión constitucional, en caso de ser electa. “El debate medioambiental y la defensa por el cuidado del planeta tiene que ser una prioridad y me alegro de que haya sido uno de los acuerdos políticos transversales que haya quedado plasmado, que Chile tiene que tener un desarrollo económico sostenible y sustentable. Eso implica abordar la crisis climática, tener un crecimiento económico, pero en equilibrio con la convivencia social y medioambiental”, manifestó. También resaltó la importancia de defender el agua como un recurso que se encuentra en riesgo durante los últimos años, considerando la crisis hídrica que viene arrastrando la Región Metropolitana y otras regiones del país, y de estar abiertos en el Consejo Constitucional a no cerrarse a los diversos debates. “Esta es una instancia democrática en la que ningún tema debiese quedar fuera por secretaría ni mucho menos. Para eso quienes vayamos a representar a la ciudadanía tenemos que tener esa sincronía de poder estar a la altura de poder llevar bien los diálogos”, afirmó. Por otra parte, calificó como “positivo y necesario” el rol que están ejerciendo las universidades en lo que respecta a la participación ciudadana. “Es importante re encantar a la ciudadanía con este proceso. Yo voté Apruebo, imagínate cómo me sentí, igual que todas estas personas, que tuvimos esta tristeza de no haber cambiado ya la constitución, pero yo no me rendí y lo que digo es que no nos tenemos que rendir, porque esta es la última oportunidad que tenemos. Es muy claro que la ciudadanía no quiso el texto anterior, pero eso no quiere decir que queramos seguir igual, creo que lo peor que nos puede pasar es que sigamos estancados en un sistema político que no nos permite avanzar”, aseveró Donoso. Además, reconoció que “entiendo que el proceso constitucional nos tiene cansados a la mayoría, sobre todo pensando en que vemos a la mayoría de los chilenos en urgencias, en trabajar mucho, en combatir la delincuencia, que venimos saliendo de la pandemia, hay una crisis económica mundial, ha aumentado la inseguridad, tenemos rabia, tenemos miedo. Sin embargo, acá estamos en una nueva elección para elegir a los representantes que van a escribir la nueva propuesta constitucional y, más encima el voto es obligatorio”. Por lo mismo, indicó que “el llamado que hago es que no nos perdamos esta oportunidad, aún tenemos la oportunidad de escribir un texto constitucional serio que nos represente y que realmente nos dé una mirada de futuro, pero sin dejar de lado las urgencias de lado del presente, para poder construir vidas sobre un suelo firme y no vivir en la incertidumbre. La invitación es a confiar y hacerse de este proceso”.