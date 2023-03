f51b836b89

6464c25542

Nacional Política seguridad Presidente Boric: “No más pelea chica, la ciudadanía nos exige acción para frenar la delincuencia” El mandatario aseguró que los "carabineros y carabineras tienen todo el respaldo concreto, con recursos y con herramientas de nuestro Gobierno". Además, emplazó a la esfera política a impulsar los más de 16 proyectos de ley sobre seguridad. Diario UChile Lunes 27 de marzo 2023 12:32 hrs.

Compartir en

Desde el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la visita que le hizo esta mañana a la familia de Rita Olivares, carabinera que falleció el fin de semana en un procedimiento policial en Quilpué. Además, el Ejecutivo destacó la importancia de enfrentar la delincuencia de manera coordinada entre todos los sectores políticos “Es urgente y necesario que nuestra disposición pase de las condenas, que yo me imagino todos los chilenos y chilenas compartimos, a la acción”, declaró Boric. Así, el jefe de Estado aseguró que esta convencido de “que todos nuestros compatriotas están de acuerdo en que no podemos seguir con la discusión de trinchera“. “Si continuamos distribuyendo culpas al gobierno anterior, a la acción de tal parlamentario, a que este alcalde es bueno y este no, a que el Gobierno lo hace de cuál y tal manera, no va a servir para detener a la delincuencia”, sostuvo. Boric aclaró que “las crítica constructivas son por cierto bienvenidas y necesarias, pero hoy necesitamos ponernos todas y todos detrás de una misma cruzada. No más pelea chica, la ciudadanía nos exige acción para ponerle freno a esta delincuencia”. En esa misma línea, el Presidente aseguró que “nuestros carabineros y carabineras tienen todo el respaldo, concreto, con recursos, con herramientas de nuestro Gobierno, del Estado y de todos los chilenas y chilenas. Por lo tanto, cuando se encuentren con ellos Carabineros se va a defender”. De esa manera, el mandatario destacó que desplegaran todas sus energías y todo el esfuerzo en desbaratar las redes de crimen organizado. “Personalmente, junto al subsecretario Monsalve, a la ministra del Interior, estaré acompañando a Carabineros en procedimientos para que quede claro el apoyo que existe y donde está la autoridad”, afirmó. “Son los delincuentes los que tienen que sentir miedo, no las instituciones, ni menos la ciudadanía honesta y trabajadora que es la gran mayoría de nuestra patria. A quienes estén pensando hoy día en perpetrar delitos la van a tener muy difícil, porque Carabineros y las policías van a responder con toda la fuerza de la ley y el derecho y en esto cuentan con todo nuestro respaldo“, agregó. Asimismo, Boric insistió “en el llamado a la unidad. Estos pueden ser momentos en los que es fácil tratar de sacar provecho político, pero les aseguro como Presidente de la República que no vale la pena en el largo plazo. Más allá de encuestas coyunturales, lo que la ciudadanía nos exige a todos los que tenemos responsabilidad hoy día es que nos pongamos de acuerdo, no que sigamos peleando, no que sigamos con interpelaciones cruzadas”. “Este Gobierno tiene su corazón y su acción puesta en enfrentar a la delincuencia con todas las armas de la ley y espero que todos nos acompañen en esta tarea, en esta señal de unidad. Los quiero invitar nuevamente a que saquemos adelante políticas públicas como el Acuerdo Nacional de Seguridad, junto con leyes y medidas necesarias para enfrentar a la delincuencia con acción y decisión. Hay más de 16 proyectos con urgencia en el Congreso, varios de ellos se verán esta semana, van a tener una discusión rápida, en donde seguramente se harán valer puntos de uno u otro lado”, emplazó.

Desde el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la visita que le hizo esta mañana a la familia de Rita Olivares, carabinera que falleció el fin de semana en un procedimiento policial en Quilpué. Además, el Ejecutivo destacó la importancia de enfrentar la delincuencia de manera coordinada entre todos los sectores políticos “Es urgente y necesario que nuestra disposición pase de las condenas, que yo me imagino todos los chilenos y chilenas compartimos, a la acción”, declaró Boric. Así, el jefe de Estado aseguró que esta convencido de “que todos nuestros compatriotas están de acuerdo en que no podemos seguir con la discusión de trinchera“. “Si continuamos distribuyendo culpas al gobierno anterior, a la acción de tal parlamentario, a que este alcalde es bueno y este no, a que el Gobierno lo hace de cuál y tal manera, no va a servir para detener a la delincuencia”, sostuvo. Boric aclaró que “las crítica constructivas son por cierto bienvenidas y necesarias, pero hoy necesitamos ponernos todas y todos detrás de una misma cruzada. No más pelea chica, la ciudadanía nos exige acción para ponerle freno a esta delincuencia”. En esa misma línea, el Presidente aseguró que “nuestros carabineros y carabineras tienen todo el respaldo, concreto, con recursos, con herramientas de nuestro Gobierno, del Estado y de todos los chilenas y chilenas. Por lo tanto, cuando se encuentren con ellos Carabineros se va a defender”. De esa manera, el mandatario destacó que desplegaran todas sus energías y todo el esfuerzo en desbaratar las redes de crimen organizado. “Personalmente, junto al subsecretario Monsalve, a la ministra del Interior, estaré acompañando a Carabineros en procedimientos para que quede claro el apoyo que existe y donde está la autoridad”, afirmó. “Son los delincuentes los que tienen que sentir miedo, no las instituciones, ni menos la ciudadanía honesta y trabajadora que es la gran mayoría de nuestra patria. A quienes estén pensando hoy día en perpetrar delitos la van a tener muy difícil, porque Carabineros y las policías van a responder con toda la fuerza de la ley y el derecho y en esto cuentan con todo nuestro respaldo“, agregó. Asimismo, Boric insistió “en el llamado a la unidad. Estos pueden ser momentos en los que es fácil tratar de sacar provecho político, pero les aseguro como Presidente de la República que no vale la pena en el largo plazo. Más allá de encuestas coyunturales, lo que la ciudadanía nos exige a todos los que tenemos responsabilidad hoy día es que nos pongamos de acuerdo, no que sigamos peleando, no que sigamos con interpelaciones cruzadas”. “Este Gobierno tiene su corazón y su acción puesta en enfrentar a la delincuencia con todas las armas de la ley y espero que todos nos acompañen en esta tarea, en esta señal de unidad. Los quiero invitar nuevamente a que saquemos adelante políticas públicas como el Acuerdo Nacional de Seguridad, junto con leyes y medidas necesarias para enfrentar a la delincuencia con acción y decisión. Hay más de 16 proyectos con urgencia en el Congreso, varios de ellos se verán esta semana, van a tener una discusión rápida, en donde seguramente se harán valer puntos de uno u otro lado”, emplazó.