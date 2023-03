580572e532

Entrevista Nacional Política Proceso Constituyente Comisionada Magaly Fuenzalida (FRVS): “Nuestra idea es que el Estado le garantice a la persona la concreción de sus derechos” La integrante de la subcomisión de Principios analizó los disensos de la instancia en la preparación de sus primeras normas e insistió en que la subsidiariedad no es “cruzable” con el Estado social que se plantea en el nuevo proceso constituyente. Natalia Palma Martes 28 de marzo 2023 15:50 hrs.

A solo dos días de que la Comisión Experta ingrese sus primeras propuestas de normas constitucionales, las cuatro subcomisiones que integran el organismo continúan trabajando para llegar al plazo con los acuerdos más amplios posibles. Los comisionados tendrán hasta las 23:59 horas del próximo jueves para plantear sus iniciativas, las que se han visto complementadas tras una serie de audiencias que ha sostenido la entidad con académicos y representantes de distintas instituciones del Estado, tales como el propio Ejecutivo, a través de la ministra Ana Lya Uriarte (Segpres); la presidenta del Banco Central, Rossanna Costa; el fiscal nacional, Ángel Valencia; el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes; el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, entre otros. En conversación con Radio Universidad de Chile, la integrante de la subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos, Magaly Fuenzalida (FRVS), afirmó que el avance de esta instancia temática es “lento, pero seguro” y que sigue habiendo voluntad de conversar para alcanzar consensos, pese a que las tres mujeres oficialistas que están en la subcomisión ya han entregado su cuarta propuesta. Así, por ejemplo, la periodista sostuvo que uno de los nudos principales de la discusión está centrada en torno a la manera en que se concibe la libertad de elección. “En nuestras bases planteamos que no se niega la posibilidad de tener acceso a entidades públicas y privadas que sean capaces de garantizar o de prestar los servicios que el Estado va a garantizar. El problema de todo esto es que (…) si lo ponemos en perspectiva, la libertad de elección no es tal, eligen hoy día los que tienen las condiciones económicas para poder elegir”. “Yo soy de provincia, vivo en Valparaíso y para poder estudiar tenía que elegir solo entre las universidades que estaban en mi ciudad, porque no alcanzaban los recursos para estudiar en Santiago o en la universidad que realmente quería y, además, pagar una pensión. Entonces, ahí están nuestras diferencias más de fondo. A veces es necesario traer un poco la calle para acá”, señaló Fuenzalida. Esto último, precisamente, está íntimamente ligado con el principio de subsidiariedad, materia en la que también hay disensos, puesto que a juicio de la comisionada “pone al privado por sobre el Estado”. “Hoy día el Estado sólo se puede involucrar en aquellos espacios donde el privado no está o no quiere estar. Nuestra idea es al revés, no es que queramos que el Estado esté en todos lados, pero que el Estado le garantice a la persona, al ciudadano, la concreción de sus derechos y, por cierto, preste servicios, pero en una definición más amplia”, explicó. En esa línea, recalcó que con esto “también puede haber entes privados, pero que no sea el privado el primero, como en el caso de las AFP, donde yo no tengo elección para cotizar para mi vejez, es sólo la AFP. Que el Estado garantice el derecho y el privado sea una alternativa”. “La definición de Estado subsidiario que tenemos en este país es sólo de este país, no se entiende así en España y en otros países de Europa. Como se ha entendido aquí, básicamente ligado al tema económico, no es sostenible o no es ‘cruzable’ con el Estado social y democrático de derecho como se está planteando en esta oportunidad”, dijo. Por otra parte, Fuenzalida puntualizó que si bien hay materias que puedan toparse con otras subcomisiones, la redacción que se aborda desde su perspectiva se desarrolla en base al principio y no al derecho. Por ejemplo, sobre el tema de descentralización –en que también hay diferencias con la oposición- apuntó que “nosotros planteamos el principio y la Comisión 1 (de Sistema Político, Reforma Constitucional y Forma de Estado) plantea la bajada y las normas”. Respecto de aquello, señaló que “yo no estoy disponible a continuar sólo con la autonomía administrativa, que es lo que hoy día aparece en la Constitución del ’80 y es a lo primero que se abrió la derecha, o sea fue básicamente copiar y pegar para ellos el principio de descentralización. Yo no. Venimos hace mucho tiempo discutiendo la necesidad de la autonomía política y financiera de las regiones”. Pese a estas dificultades, la comisionada Magaly Fuenzalida manifestó que desde el oficialismo “estamos disponibles a conversarlo todo. En ese sentido, me hago parte de este grupo ‘power’ femenino de conversar hasta cuando ya no se pueda más, porque el acuerdo o la posibilidad de llegar a acuerdo como nos ha planteado la Mesa a esta entrega de propuestas se puede en la medida que encuentras consenso y al otro lado tengas fuentes dialogantes, disponible a abrirse a propuestas y no que solo quiera imponer en el fondo”.

