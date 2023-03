Presidente Boric, sobre participación en operativos policiales: “Tengo la disposición de acompañar tal como se ha realizado en otras ocasiones”

“Tenemos una delincuencia distinta a la que teníamos hace años, por lo tanto nuestras estrategias deben ser distintas y llevadas adelante en unidad” señaló, reiterando que “no sirven las guerras de trincheras ni los dimes y diretes entre nosotros. Si no estamos todos unidos, alcaldes, parlamentarios de todos los sectores políticos, gobernadores, para enfrentar la delincuencia, los delincuentes van a ser los que van a celebrar, así que yo me alegro que hayamos avanzado”, añadió.

Junto a ello, indicó que “vale la pena reflexionar sobre las actuaciones en el pasado” y “vale la pena reconsiderar y actuar de acuerdo al contexto que estamos viviendo en Chile”.

“Hoy día Carabineros y la sociedad chilena se enfrenta a una amenaza que es mucho mayor de la que conocíamos y por lo tanto tiene que contar con todo nuestro respaldo, y eso refiere a las herramientas con las que cuentan, el presupuesto, que es algo que el General Director ha reconocido que hemos avanzado, como también a una legislación, que ateniéndose al respeto de los DD.HH como corresponde, sea una que en ningún caso los prive de defenderse frente a los delincuentes”.

Sobre su participación en operativos policiales, el mandatario llamó a “ser muy cuidadosos” en la materia. “Mi intención, y lo he estado conversando con el general director de Carabineros, es que todos los carabineros que salen a la calle sientan el apoyo del Gobierno y del poder civil y en la medida que eso no dificulte los procedimientos y concentren la atención donde no corresponde, yo personalmente tengo la disposición de acompañar tal como se ha realizado en otras ocasiones”, precisó.

Y añadió que “por lo pronto, mañana acudiré a la Escuela de Suboficiales a conversar con parte de los 300 carabineros que tendrán despliegue durante la jornada de mañana e iremos definiendo en conjunto cuáles son las mejores maneras de participar activamente en esto de manera seria, responsable, sin show, sino con el objetivo que Carabineros sienta que tiene el respaldo de parte de nuestro Gobierno para combatir con todas las armas de la ley, del derecho y con las herramientas con las que cuentan a la delincuencia en Chile”.

Sobre las críticas cruzadas a raíz de los indultos, el jefe de Estado señaló que “nosotros estamos dispuestos a revisar esa legislación que viene de larga data, pero no creo que valga la pena, tal como dijo la ministra Carolina Tohá, caer en ataques cruzados”.

“Hoy día los ataques cruzados debilitan a las instituciones que combaten a la delincuencia y nuestra prioridad tiene que estar centrada en que sean los delincuentes los que tengan miedo”, acotó.

En ese contexto, enfatizó que “seguramente hoy día, mañana, la próxima semana hay personas que están preparando actos delictivos. Esas personas deben saber que se van a enfrentar con una fuerza policial empoderada, que va a responder frente a sus ataques y que el poder civil le va prestar el apoyo que corresponde, por lo tanto los invito a que reconsideren este tipo de acciones”.