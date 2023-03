1188272eed

66e89b4ec5

Nacional Pensiones Política Chile Vamos se alista a presentar propuesta previsional en medio de incertidumbre sobre futuro del proyecto del Ejecutivo La diputada RN Ximena Ossandón afirmó que el seis por ciento adicional es el punto de mayor discrepancia. Por su parte, el diputado PS Juan Santana indicó que no se podría explicar al país que no existen voluntades aprobar una urgencia ciudadana. Osciel Moya Plaza Miércoles 29 de marzo 2023 13:08 hrs.

Compartir en

El aporte del seis por ciento adicional en la Reforma Previsional del Gobierno, sigue siendo una de las principales diferencias entre el oficialismo y la oposición para sacar adelante a la modificación del sistema de pensiones. Además, la creación de un nuevo componente del seguro social, financiado por los empleadores y nuevos gestores de inversión no convence a la derecha, que se alista a presentar una propuesta alternativa. Mientras la diputada de RN, Ximena Ossandón, afirma que una parte del seis por ciento debe ser destinada a las cuentas individuales, su colega del PS, Juan Santana, sostiene que sólo el 30 por ciento de ese aporte será para un pilar contributivo. En todo caso, ambos legisladores de la comisión de Trabajo, están convencidos de que se puede sacar adelante la iniciativa y no termine como la Reforma Tributaria. En el transcurso de la semana, Chile Vamos dará a conocer una propuesta para avanzar en una reforma de pensiones que esté orientado en mejorar al sistema de capitalización individual, sacar adelante la PGU y que una parte de ese seis por ciento financiado por los empleadores que propone el Ejecutivo, sea destinada a las cuentas individuales. Así lo señaló a nuestro medio Ximena Ossandón, quien precisó que esto es parte de la discusión que está aún en desarrollo para discutir con el Gobierno en los próximos días y que esperan contar con el apoyo de diputados del Partido de la Gente y de los Republicanos. Ossandón explicó que entre los puntos que incluirá la propuesta está el tema de la “capitalización individual y dónde se va ese seis por ciento. Nosotros somos contrarios a las cuentas nacionales, sí creemos que debe existir solidaridad que se debe hacer básicamente mejorando la PGU y viendo la posibilidad que un porcentaje importante vaya a tu cuenta individual y que parte de eso, podría ir a un pilar solidario para resolver cosas inmediatas hoy”. La legisladora aclaró que estas son solo “posibilidades” porque aún no hay una decisión concreta, ya que cualquier partido integrante de Chile Vamos puede decir que no está de acuerdo. Sin embargo, indicó, “estamos conscientes que la solidaridad es súper importante, pero sentimos que la solidaridad muchas veces debe ser pagada con los impuestos de todos los chilenos y no sólo con aquellos que cotizan, porque hoy día esa solidaridad en cuentas nacionales, estaba siendo cargada sólo a aquellas personas que cotizan”. Sobre el tema de fondo que ha planteado el Gobierno en la reforma de pensiones de crear un nuevo componente del seguro social financiado por los empleadores, que existan nuevos gestores de inversión privados y una alternativa pública y, por tanto, avanzar hacia el fin de las AFP, la diputada de RN afirmó que “no hay ninguna defensa corporativa con las AFP”. “Claramente el tema de la industria es tremendamente importante, porque tienes que crear una industria atractiva, que perdure en el tiempo y que al final no quede sólo en el Estado. Lo que vemos en el proyecto actual es que, si bien se respeta la industria, ya sea AFP o como le quieras llamar, está tremendamente reforzada la estatal y al final, si no haces una cancha pareja, puede pasar que el día de mañana, el gobierno de turno puede llegar a dominar casi el 50 por ciento del PIB lo que es altamente peligroso”, advirtió. Ossandón afirmó que la competencia es importante y podría existir un ente estatal como lo que propuso la expresidenta Michelle Bachelet de una AFP pública o cualquier instancia, pero “asegurando una cancha parejita” para que la industria se atractiva. La diputada afirmó que lo importante es que haya un acuerdo político con el Gobierno para sacar adelante de manera consensuada una propuesta que beneficie a todos. Ossandón indicó que la mesa técnica de La Moneda para discutir los temas y en la que la derecha no participó, “no fue tan técnica, ni tampoco fue un llamado del Ejecutivo, sino que fue un trato del presidente de la comisión del Trabajo de ese momento, Alberto Undurraga, y la DC y que estuvo muy relacionado con comprometer el voto favorable de la Reforma Tributaria y por tanto, no teníamos ninguna obligación moral para estar dentro de esa mesa”. Por su parte, el diputado socialista Juan Santana, expresó su confianza en que se pueda confluir en un espacio común que aglutine a muchas fuerzas y partidos políticos en el Congreso porque, por distintas razones, la reforma al sistema de pensiones ha fracasado, tanto en el gobierno de Sebastián Piñera como en el de Michelle Bachelet. Por lo tanto, indicó que “hoy no se podría explicar al país que no existen voluntades para aprobar una urgencia ciudadana”. “Esta es una necesidad que no puede esperar cinco o seis años más o dos gobiernos más. Todos los sectores de manera transversal entienden que una reforma al sistema de pensiones es indispensable para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y por ello, espero que fruto de un diálogo transversal, seamos capaces de concordar puntos mínimos para poder sacar adelante esta reforma”, indicó el legislador. Agregó que hay aspectos donde hay concordancia, “como en la PGU y quienes han participado en la mesa técnica han señalado que la separación de la industria no les genera problemas y más bien la discusión está centrada en cómo se va a administrar el seis por ciento adicional”. “La cotización individual, a pesar que ha sido objeto de bastantes mentiras porque se habla que se va a perder la propiedad, la heredabilidad y la posibilidad de elegir. Bueno, lo que hace la reforma es garantizar la propiedad. El artículo 5 dice que la cotización del 10.5 por ciento seguirá siendo de capitalización individual y se garantiza que es heredable. Por otra parte, a diferencia de lo que sucede ahora, se le entrega a las personas, con la creación de una entidad pública, la posibilidad de elegir quién administrará los fondos de ahorros individual y eso, a diferencia de lo que ocurre hoy, lo va a determinar el trabajador, el afiliado”, señaló Santana. Agregó que eso es un avance bajo la lógica del principio de libertad de acción que es lo que siempre defiende la derecha. “La reforma escapa de ser una iniciativa ideologizada y recoge miradas que han planteado otros sectores políticos. Por lo tanto, espero que en aquellos aspectos donde hay concordancias podamos avanzar, podamos generar condiciones para llegar a un gran acuerdo y espero que en aquellos puntos donde hay diferencia podamos discutir y agotar todas las instancias para terminar con alguna propuesta y planteamiento común”, puntualizó Santana. Agregó que como comisión se han puesto la tarea de que la inicia avance rápido y precisó que uno de los aspectos de esta reforma de pensiones tiene que ver con recursos que provienen del Estado y para ello establece un aumento en la Pensión Garantizada Universal. Santana explicó eso sí que estos no son los únicos elementos que tiene, ya que además “propone la separación de la industria que recae en las AFP, asumiendo tareas de soporte, en la administración de las cuentas, en la inversión de los fondos y con esta reforma se quiere separar precisamente para poder mejorar la administración y la inversión” y esto termina con el monopolio que tienen las AFP y permite que mejoren las pensiones. El parlamentario explicó además que el seis por ciento adicional que incorpora el principio de la solidaridad que va a permitir mejorar inmediatamente de pensiones de los actuales y futuros jubilados principalmente de la mujer jefa de hogar y los trabajadores independientes o informales. Sobre el porcentaje adicional que plantea la reforma, Santana indicó que el proyecto establece que “el 70% del 6% es para el registro individual de cada trabajador y solamente el 30% se destina a un pilar contributivo. Por lo tanto, la reforma garantiza que cada persona, cada trabajador, va a poder hacer un seguimiento, revisar de forma permanente, situación que no puede hacer hoy, su cotización y el monto que le corresponde a cada uno por concepto de este seguro social que se va a crear”. Finalmente, afirmó que la Reforma Tributaria es indispensable para sacar adelante la Reforma de Pensiones y el Gobierno tiene la tarea de hacer una modificación al sistema tributario que permita recaudar más recursos para el Estado.

El aporte del seis por ciento adicional en la Reforma Previsional del Gobierno, sigue siendo una de las principales diferencias entre el oficialismo y la oposición para sacar adelante a la modificación del sistema de pensiones. Además, la creación de un nuevo componente del seguro social, financiado por los empleadores y nuevos gestores de inversión no convence a la derecha, que se alista a presentar una propuesta alternativa. Mientras la diputada de RN, Ximena Ossandón, afirma que una parte del seis por ciento debe ser destinada a las cuentas individuales, su colega del PS, Juan Santana, sostiene que sólo el 30 por ciento de ese aporte será para un pilar contributivo. En todo caso, ambos legisladores de la comisión de Trabajo, están convencidos de que se puede sacar adelante la iniciativa y no termine como la Reforma Tributaria. En el transcurso de la semana, Chile Vamos dará a conocer una propuesta para avanzar en una reforma de pensiones que esté orientado en mejorar al sistema de capitalización individual, sacar adelante la PGU y que una parte de ese seis por ciento financiado por los empleadores que propone el Ejecutivo, sea destinada a las cuentas individuales. Así lo señaló a nuestro medio Ximena Ossandón, quien precisó que esto es parte de la discusión que está aún en desarrollo para discutir con el Gobierno en los próximos días y que esperan contar con el apoyo de diputados del Partido de la Gente y de los Republicanos. Ossandón explicó que entre los puntos que incluirá la propuesta está el tema de la “capitalización individual y dónde se va ese seis por ciento. Nosotros somos contrarios a las cuentas nacionales, sí creemos que debe existir solidaridad que se debe hacer básicamente mejorando la PGU y viendo la posibilidad que un porcentaje importante vaya a tu cuenta individual y que parte de eso, podría ir a un pilar solidario para resolver cosas inmediatas hoy”. La legisladora aclaró que estas son solo “posibilidades” porque aún no hay una decisión concreta, ya que cualquier partido integrante de Chile Vamos puede decir que no está de acuerdo. Sin embargo, indicó, “estamos conscientes que la solidaridad es súper importante, pero sentimos que la solidaridad muchas veces debe ser pagada con los impuestos de todos los chilenos y no sólo con aquellos que cotizan, porque hoy día esa solidaridad en cuentas nacionales, estaba siendo cargada sólo a aquellas personas que cotizan”. Sobre el tema de fondo que ha planteado el Gobierno en la reforma de pensiones de crear un nuevo componente del seguro social financiado por los empleadores, que existan nuevos gestores de inversión privados y una alternativa pública y, por tanto, avanzar hacia el fin de las AFP, la diputada de RN afirmó que “no hay ninguna defensa corporativa con las AFP”. “Claramente el tema de la industria es tremendamente importante, porque tienes que crear una industria atractiva, que perdure en el tiempo y que al final no quede sólo en el Estado. Lo que vemos en el proyecto actual es que, si bien se respeta la industria, ya sea AFP o como le quieras llamar, está tremendamente reforzada la estatal y al final, si no haces una cancha pareja, puede pasar que el día de mañana, el gobierno de turno puede llegar a dominar casi el 50 por ciento del PIB lo que es altamente peligroso”, advirtió. Ossandón afirmó que la competencia es importante y podría existir un ente estatal como lo que propuso la expresidenta Michelle Bachelet de una AFP pública o cualquier instancia, pero “asegurando una cancha parejita” para que la industria se atractiva. La diputada afirmó que lo importante es que haya un acuerdo político con el Gobierno para sacar adelante de manera consensuada una propuesta que beneficie a todos. Ossandón indicó que la mesa técnica de La Moneda para discutir los temas y en la que la derecha no participó, “no fue tan técnica, ni tampoco fue un llamado del Ejecutivo, sino que fue un trato del presidente de la comisión del Trabajo de ese momento, Alberto Undurraga, y la DC y que estuvo muy relacionado con comprometer el voto favorable de la Reforma Tributaria y por tanto, no teníamos ninguna obligación moral para estar dentro de esa mesa”. Por su parte, el diputado socialista Juan Santana, expresó su confianza en que se pueda confluir en un espacio común que aglutine a muchas fuerzas y partidos políticos en el Congreso porque, por distintas razones, la reforma al sistema de pensiones ha fracasado, tanto en el gobierno de Sebastián Piñera como en el de Michelle Bachelet. Por lo tanto, indicó que “hoy no se podría explicar al país que no existen voluntades para aprobar una urgencia ciudadana”. “Esta es una necesidad que no puede esperar cinco o seis años más o dos gobiernos más. Todos los sectores de manera transversal entienden que una reforma al sistema de pensiones es indispensable para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y por ello, espero que fruto de un diálogo transversal, seamos capaces de concordar puntos mínimos para poder sacar adelante esta reforma”, indicó el legislador. Agregó que hay aspectos donde hay concordancia, “como en la PGU y quienes han participado en la mesa técnica han señalado que la separación de la industria no les genera problemas y más bien la discusión está centrada en cómo se va a administrar el seis por ciento adicional”. “La cotización individual, a pesar que ha sido objeto de bastantes mentiras porque se habla que se va a perder la propiedad, la heredabilidad y la posibilidad de elegir. Bueno, lo que hace la reforma es garantizar la propiedad. El artículo 5 dice que la cotización del 10.5 por ciento seguirá siendo de capitalización individual y se garantiza que es heredable. Por otra parte, a diferencia de lo que sucede ahora, se le entrega a las personas, con la creación de una entidad pública, la posibilidad de elegir quién administrará los fondos de ahorros individual y eso, a diferencia de lo que ocurre hoy, lo va a determinar el trabajador, el afiliado”, señaló Santana. Agregó que eso es un avance bajo la lógica del principio de libertad de acción que es lo que siempre defiende la derecha. “La reforma escapa de ser una iniciativa ideologizada y recoge miradas que han planteado otros sectores políticos. Por lo tanto, espero que en aquellos aspectos donde hay concordancias podamos avanzar, podamos generar condiciones para llegar a un gran acuerdo y espero que en aquellos puntos donde hay diferencia podamos discutir y agotar todas las instancias para terminar con alguna propuesta y planteamiento común”, puntualizó Santana. Agregó que como comisión se han puesto la tarea de que la inicia avance rápido y precisó que uno de los aspectos de esta reforma de pensiones tiene que ver con recursos que provienen del Estado y para ello establece un aumento en la Pensión Garantizada Universal. Santana explicó eso sí que estos no son los únicos elementos que tiene, ya que además “propone la separación de la industria que recae en las AFP, asumiendo tareas de soporte, en la administración de las cuentas, en la inversión de los fondos y con esta reforma se quiere separar precisamente para poder mejorar la administración y la inversión” y esto termina con el monopolio que tienen las AFP y permite que mejoren las pensiones. El parlamentario explicó además que el seis por ciento adicional que incorpora el principio de la solidaridad que va a permitir mejorar inmediatamente de pensiones de los actuales y futuros jubilados principalmente de la mujer jefa de hogar y los trabajadores independientes o informales. Sobre el porcentaje adicional que plantea la reforma, Santana indicó que el proyecto establece que “el 70% del 6% es para el registro individual de cada trabajador y solamente el 30% se destina a un pilar contributivo. Por lo tanto, la reforma garantiza que cada persona, cada trabajador, va a poder hacer un seguimiento, revisar de forma permanente, situación que no puede hacer hoy, su cotización y el monto que le corresponde a cada uno por concepto de este seguro social que se va a crear”. Finalmente, afirmó que la Reforma Tributaria es indispensable para sacar adelante la Reforma de Pensiones y el Gobierno tiene la tarea de hacer una modificación al sistema tributario que permita recaudar más recursos para el Estado.