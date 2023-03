1188272eed

Derechos Humanos Emilia Schneider: “El respeto de los DD.HH. y el respaldo a las policías no es algo contradictorio” La diputada e integrante de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja fustigó la forma en que se ha planteado el debate en torno a los temas de seguridad y la supuesta contradicción entre el apoyo a Carabineros y uso debido de la fuerza. Diario UChile Miércoles 29 de marzo 2023 11:43 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada e integrante de la comisión de Derechos Humanos, Emilia Schneider, se refirió al debate en torno a la agenda de seguridad y la relativización de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social. “Hay un discurso que ha ocupado un sector político de la derecha. Me parece tremendo que se ponga como algo contradictorio el hecho del respeto irrestricto de los derechos humanos, la necesidad de velar por el uso racional y debido de la fuerza y el respaldo a la policía y carabineros, esas cosas no son contradictorias”, recalcó la diputada Emilia Schneider. En esa línea, la parlamentaria de Convergencia Social señaló que “la derecha le hace un gran mal a Carabineros cuando se abandera tanto y también cuando cree que el respeto a los derechos humanos es debilitar la institución. No por nada en el periodo de Sebastián Piñera donde se violaron los derechos humanos y no hubo cuidado por parte del poder político de evitar este tipo de situaciones, Carabineros tuvo su peor evaluación“. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de una supuesta debilidad del oficialismo en la defensa de estos temas, la parlamentaria señaló que “creo que efectivamente desde la izquierda tenemos mucho que aportar a una mirada de seguridad, pero no necesariamente imitando la mirada que tenga otro sector. Creo que hay que mirar el pronunciamiento de Amnistía Internacional que son duros, pero que son importantes para poder mejorar”. “Creo que tenemos que avanzar sin complejos en aquellas materias que permitan garantizar el derecho a la seguridad de las personas, que den más herramientas al Estado para combatir el crimen organizado y nuevas formas de delincuencia y que ponga una cancha clara a las policías para desempeñar su labor, pero en ningún momento nos podemos prestar a la demagogia y el populismo que buscan instalar algunos”, enfatizó la diputada Schneider. Respecto de la crítica en torno a que el Gobierno replica el sentido común de la derecha en estas materias, la parlamentaria sostuvo que “es evidente que en el ejercicio de llegar a acuerdos en un contexto donde no somos mayoría, hay que ceder. Hay puntos donde nos hemos diferenciado de la derecha y que tienen que ver con la prevención como, por ejemplo, el control de armas, algo que a la derecha le cuesta mucho aceptar y además poner el foco en la recuperación del espacio público”. La parlamentaria recalcó además que “el Gobierno no debe claudicar en la mesa de reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social. Creo que si somos capaces de caminar y mascar chicle al mismo tiempo, avanzar en seguridad y al mismo tiempo mostrar que se puede tener un compromiso irrestricto con la defensa de los derechos humanos, vamos a terminar el gobierno con una buena evaluación de las policías e instalando que se pueden hacer al mismo tiempo las cosas”. Finalmente, respecto de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y cómo esto se debería traducir en la acción del Gobierno respecto de las Fuerzas Armadas, la diputada sostuvo que “cuando hablamos de una fecha tan sensible como esta no podemos plantear un reencuentro vacío. Estoy de acuerdo en hablar de un reencuentro, pero no nos podemos encontrar si siguen habiendo sectores que niegan lo que pasó, que buscan relativizar lo que ocurrió en la dictadura”. Por lo mismo, la integrante de la comisión de Derechos Humanos recalca que “estoy de acuerdo con que la sociedad debe reencontrarse, pero sobre la base de una verdad histórica en la que todos y todas nos pongamos de acuerdo“. Foto: Agencia Aton. Revisa la entrevista completa acá:

