Covid-19 Nacional Salud Expertos analizan nueva recomendación de la OMS: menores de 60 años no necesitan una tercera dosis de la vacuna contra el Covid El epidemiólogo Gabriel Cavada aseguró que la tercera dosis ya no es fundamental, porque no se han registrado nuevas variantes. En tanto, la pediatra infectóloga Lorena Tapia, señaló que la recomendación no se ajusta a la realidad nacional. Fernanda Araneda Miércoles 29 de marzo 2023 20:11 hrs.

Esta semana, la Organización Mundial de Salud (OMS) actualizó sus recomendaciones sobre vacunas contra el Covid 19 y señaló que en el caso de adultos sanos y menores de 60 años no es necesaria una tercera dosis. Según lo informado por la entidad, para ese grupo de la población no hay riesgo en recibir dosis adicionales, pero los beneficios para la salud serían bajos. Consultado respecto a esta nueva recomendación, el epidemiólogo y académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada, aseguró que, efectivamente, la tercera dosis ya no es necesaria, porque no se han registrado nuevas variantes de Covid después de Omicron. “Si tú tomas una primera dosis y una segunda que te protejan contra la cepa original, que es la que se inicia en Wuhan y más encima esa dosis contiene la información de la Omicron, tú vas a estar suficientemente protegido, no solamente para la letalidad y la gravedad de la enfermedad, sino también se espera una mayor protección frente al contagio”, afirmó. Por su parte, el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, también se mostró a favor de la medida y explicó parte de las razones que motivaron a la OMS para hacer esta recomendación. Según Bernucci, la organización tuvo en cuenta, entre otras cosas, las desigualdades entre los países que ya han logrado poner varias dosis de la vacuna y los que han tenido problemas para inocular a su población. “Hubo muchos países, incluido Chile, donde los programas de vacunación fueron avanzando muy rápidamente, pero muchas otras partes del mundo no han podido acceder ni siquiera a la primera, o a la segunda dosis. Entonces, evidentemente si hay países que vacunan mucho, siempre van a quedar países que vacunan menos y por lo tanto, se tiene que buscar una igualdad y una equidad en el acceso para hacer una mejor distribución y un uso más efectivo de las vacunas”, dijo. En contraste, la pediatra infectóloga y académica de la Universidad de Chile, Lorena Tapia, se mostró menos receptiva ante la propuesta de la OMS. Pese a que no descartó lo señalado por la organización mundial, la experta hizo énfasis en que se trata de recomendaciones generales, que no necesariamente se tienen que aplicar en nuestro país: “La OMS puede dar sus recomendaciones al mundo, pero cada uno de los países va a tener que mirar su situación y ver cuál es el sistema de vacunación que han tenido”, apuntó. “En Chile, afortunadamente tenemos un comité asesor de vacunas que es independiente y bien riguroso en ir analizando estas recomendaciones que vienen desde la OMS y que, no me cabe duda, toma en cuenta la realidad nacional”, manifestó. “Nuestro país es privilegiado, en la historia ha tenido buenas coberturas de inmunización y tenemos que tratar de luchar para que sigamos teniendo buenas coberturas y que la población no caiga en esto de que ‘no, mejor no me vacuno’”, agregó. Críticas a la estrategia de vacunación Durante las últimas semanas, el gobierno ha recibido varias críticas debido a la baja cantidad de personas que ha recibido la vacuna bivalente y a las deficiencias en la comunicación de riesgo. El epidemiólogo Gabriel Cavada, estuvo de acuerdo con estas observaciones y señaló que hace falta “un golpe de timón, para poder incentivar”. “En este momento, en Chile, solamente está vacunada el 27% de la población de riesgo, entonces cuando tú tienes una población objetivo, que no alcanza a ser vacunada en un 30%, esto desgraciadamente tiene visos de fracaso”, advirtió. José Miguel Bernucci, del Colegio Médico, compartió la preocupación de su colega, pero matizó, asegurando que es muy difícil llegar a los niveles de vacunación registrados hace dos años. “No podemos pretender que vamos a generar el mismo impacto que se tuvo en el gobierno anterior en los primeros días de vacunación y eso es principalmente porque hay factores nacionales e internacionales. La fatiga pandémica no solamente está pasando en Chile, está pasando en todo el mundo, incluso en los países que al igual que nosotros estaban vacunando mucho, bajaron su ritmo de aceleración de vacunación. Y eso se debe a que la gente ya no quiere saber absolutamente nada con el Covid”, afirmó. “Evidentemente necesitamos cambiar la estrategia, no repetir lo mismo que veníamos haciendo, y yo creo que hay una primera buena noticia. Esto de aunar la vacunación del Covid con la influenza, pareciera ser una buena idea, la vacuna en dupla, como se ha llamado, es un primer paso para salir del estancamiento y de los malos resultados que habíamos tenido hasta ahora”, aseveró.

