Cultura Chico Cesar, sus 30 años de trayectoria y el WOMAD: “Traigo canciones de toda mi carrera, daré una buena muestra” El compositor de "A primeira vista" y "Mama África", será el artista internacional que abrirá el festival WOMAD. Radio y Diario Universidad de Chile conversó con él sobre su amplia trayectoria musical y el escenario sociopolítico de Brasil. Joana Carvalho Jueves 30 de marzo 2023 17:23 hrs.

Este viernes 31 de marzo dará inicio el festival de música internacional WOMAD en la Plaza la Paz de Recoleta, el cual se extenderá hasta el 2 de abril. El artista invitado que abrirá el evento será el destacado cantautor brasileño, Francisco César Gonçalves, mejor conocido como Chico César, quien conversó con nuestro medio sobre el concierto que tiene preparado en su visita al territorio chileno. Además, abordó su amplia trayectoria musical y dio su opinión sobre las posibilidades que brindan las plataformas digitales para la industria, así como también comentó respecto a su visión del escenario sociopolítico de Brasil. La primera vez que Chico César vino a Chile fue hace 17 años para el centenario de Salvador Allende en el Estadio Nacional. Era una energía diferente la de aquel encuentro y desde entonces han pasado muchas cosas tanto en la carrera del compositor, como en el país. Así, esta vez el cantante viene con un nuevo disco -Vestido de amor- que sacó poco antes de la pandemia y por lo mismo no pudo tener la difusión que se merecía. – ¿Cómo te sientes en territorio chileno? He estado en Chile algunas veces, en festivales, en conciertos, para trabajo y me gusta mucho. Para mí es una lastima que Brasil esté un poco de espaldas para América Latina, admirando al Océano Atlántico y mirando otras tierras cuando somos todos hermanos. Me gusta mucho estar acá para tocar y presentar mi música. -Eres quien abre el festival WOMAD, ¿qué nos tienes preparado para esa presentación? El concierto se inspira en el disco “Vestido de amor”, pero también en música de toda mi carrera, como “Mama Africa” y “A primeira vista”, ambas son canciones bien conocidas en Latinoamérica y tienen interpretaciones de Pedro Aznar, el argentino. Traigo canciones de toda mi carrera, algunas más conocidas, otras menos. Hago como una mezcla de la actualidad con este disco grabado en Francia y toda la historia. Uno quiere mostrar todo su trabajo, pero es imposible porque ya son casi 30 años, muchas cosas se quedan afuera, pero daré una buena muestra. -¿Qué canción estás más entusiasmado por tocar en ese escenario en Recoleta? “Mama África”, me gusta mucho tocar esa canción en todas partes. En Chile hay pocos negros, pero siento que África no pertenece solo a los negros porque es el continente donde nació toda la humanidad. – Efectivamente son 30 años de carrera que tienes a tu espalda. ¿A estas alturas, con qué artistas te gustaría colaborar o con quienes te gustaría volver a trabajar? He colaborado y grabado canciones con muchos artistas como Daniela Mercury, Maria Bethânia. Me gustaría mucho hacer algo con Milton Nascimento, pero solamente mirarlo porque Nascimento es como un mito para nosotros los brasileños porque es como si fuera la voz de Dios, pero ya esta bien mayor y cerrando su carrera. Tuve la alegría de grabar en un disco con Salif Keïta, el es una gran referencia para mí, un cantante que cito en “A primeira vista”, ‘quando ouvi Salif Keita, dancei‘. También pude grabar con un gran referente que es Ray Lema de Congo. Entonces creo que voy poco a poco interactuando con mis ídolos. -Después de una extensa trayectoria musical con cientos de canciones escritas, ¿cuál es la parte de ese proceso creativo que más disfrutas? Me gustan demasiado los festivales como WOMAD porque es una oportunidad para escuchar y conocer a la gente, principalmente a la gente nueva porque los jóvenes traen muchas cosas, nuevas propuestas, nuevas mezclas y me gusta mucho presentarme con la banda y también estar en backstage, mirar y conocer a la gente. -El WOMAD tiene esta característica que tiene bastantes artistas emergentes y también de distintas partes del mundo, considerando las transformaciones que ha tenido la música en tus años de actividad en la industria. ¿Cómo ha dialogado tu música con los nuevos etilos, lo digital, lo electrónico? Siento que hay más democracia en la música porque ahora hay más acceso. Antes habían grabadoras, radios y había un filtro muy riguroso por motivos que no siempre eran artísticos. Ahora cada quien puede en su casa hacer música con su propia móvil -celular-. Entonces hay más acceso para quien produce y también para quien consume. Creo que las generaciones anteriores como yo tenemos que adaptarnos y observar a los jóvenes, no para hacer lo que hacen, pero sí para hacer lo que hacemos de otro modo. -En cuanto al mundo digital, ¿cómo te has llevado con él y cómo fue para ti tener que compartir con tus fans en pandemia justo después de que sacaste “Vestido de amor”? Compuse como 200 canciones y mientras iba componiendo las iba compartiendo en Instagram, con mi guitarra solamente y mostrándolas poco a poco. Un día sí y otro no. Hice pequeños videos de mi primer álbum “Aos Vivos”, porque es un disco de voz y guitarra. Me puse frente al celular y empece hacer vídeos tutoriales que terminaron como de 16 minutos porque eran muchos acordes. Nunca había hecho eso y fue una oportunidad para repensar la relación (con las plataformas digitales), pienso que algo queda de estas relaciones nuevas con el internet y lo digital porque ahora podemos hacer conciertos en vivo mientras transmitimos para quienes no pueden ir, por ejemplo. Creo que es un aprendizaje al que hay que sacarle provecho, no solamente económico sino también artístico. -En tu carrera no has estado ajeno a la política y has hecho públicas tus reflexiones sobre los complejos escenarios políticos que ha enfrentado Brasil, ¿cuál es la importancia que tiene para ti, como artista, usar el espacio que te permiten las plataformas digitales para opinar sobre la contingencia de tu país y del mundo? Desde hace ocho años con las elecciones de Dilma Rousseff, Brasil vive como una eterna disputa, todo el tiempo es como si hubiera una olla en la que todo esta hirviendo todo el tiempo. Después, por mala suerte, tuvimos el golpe de Estado de Rousseff. Luego fue peor con Jair Bolsonaro, un tipo que despertó los peores sentimientos de intolerancia contra las mujeres, los homosexuales, los negros, los indígenas, los pobres. Vivimos como un retroceso en los derechos sociales y de los trabajadores, y ahora el país buscó salir de esto con la elección de Lula otra vez. Yo digo que Lula viene no como un candidato de izquierda sino como un candidato mismo de la derecha, porque la extrema derecha tenía a Bolsonaro mientras que la sociedad no tenía a otros más que a Lula. Es importante que la gente de izquierda, como yo, comprenda que este es el momento de pensar en algo republicano, amplio y quizás aprovechar este momento para crear un frente para la defensa de la democracia. La democracia no es algo dado que está para siempre, con poco se puede perder. Pienso que los artistas así como los dentistas, los paramédicos, los bancarios y todas las personas como ciudadanos deben involucrarse con la política, por más de que a veces parezca algo aburrido. La vida se mueve con la política, no hay escapatoria y no hay otro camino, hay que pensar en la política no del parlamento, sino la cotidiana, la de la calle. Es importante que la gente vaya a las calles porque ahí es dónde se da la política principal.

