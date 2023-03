9493627b13

45378d9c62

Nacional Política Proceso Constituyente Corrección a la fragmentación parlamentaria: ¿Una solución al sistema político? A pocas horas de que la Comisión Experta defina sus primeras normas constitucionales, académicos si bien coincidieron con reducir los partidos en el Congreso, manifestaron sus dudas sobre si esta materia debiera ser abordada en la nueva constitución. Natalia Palma Jueves 30 de marzo 2023 15:06 hrs.

Compartir en

En la antesala del ingreso de las primeras normas constitucionales -cuyo plazo vence este jueves a las 23:59 horas- uno de los temas que se ha tomado el debate en la Comisión Experta es la posibilidad de fijar barreras al sistema electoral para corregir la fragmentación de partidos políticos que actualmente existe en el Congreso. Para estos efectos la subcomisión de Sistema Político, encabezada por el RN Juan José Ossa, estaría barajando la posibilidad de establecer un porcentaje mínimo de votos para que una colectividad pueda tener representación en el Parlamento, el cual oscilaría entre un 3% y un 5%. De este modo, de avanzar esta fórmula en la propuesta de nueva constitución, del total de 21 partidos políticos que están en el Congreso algunos desaparecerían, tales como el Partido Liberal, el Partido Radical, la Federación Regionalista Verde Social, Partido Conservador Cristiano, entre otros. La doctora en Ciencia Política y académica de la Universidad de Chile, Claudia Heiss, si bien consideró que la fragmentación política es una problemática a resolver, manifestó sus reparos respecto de que esta pueda ser una materia que sea abordada en la constitución. “El peligro yo creo es que se rigidice demasiado el sistema a través de la constitución y que no deje suficiente margen al juego político. Entonces hay que ser cuidadoso en no rigidizar demasiado, pero al mismo tiempo establecer los principios que se quieren lograr, que tienen que ver con generar gobernabilidad”, señaló. En ese sentido, Heiss planteó que uno de los riesgos que implica tratar la fragmentación es que, pese a que se puede “ganar” en términos de gobernabilidad o disciplina partidaria, “se puede perder por el lado de la legitimidad social por el lado de la capacidad del sistema de reflejar la diversidad ideológica y política que existe en la sociedad”, por lo que destacó la necesidad de buscar un equilibrio que incorpore un diálogo más abierto con la ciudadanía respecto a los pro y los contra de este tipo de propuesta. Por lo mismo, comentó que lo ideal sería “establecer algunos principios generales en la constitución y tratar de hacer una discusión sobre el tema electoral y sobre este objetivo de generar mayor gobernabilidad, incentivos de cooperación entre el Congreso y el Ejecutivo a nivel legal, porque el peligro que se produce de rigidizar la la discusión es que esto produzca una sensación de encapsulamiento, de que se está excluyendo por secretaría a algún sector o dejando fuera la posibilidad de representar ciertos componentes de la diversidad”. Un diagnóstico similar tuvo el analista político y docente de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, quien sostuvo que “no me parece que ese tipo de detalles estén escritos en la constitución, más bien la constitución delinea cómo son los órganos, cuáles se eligen y de la forma en que van a ser electos son más bien las leyes. Quizá puede establecer un límite de porcentaje de los partidos, pero no creo que muchas cosas más, como podrían ser las listas cerradas que de alguna manera podrían favorecer la disciplina partidista. Por ahí uno puede ir teniendo medidas, pero no sé si todas tienen rango constitucional”. De modo que advirtió que “si se cae en un excesivo detalle y querer llegar hasta el final creo que no es el espacio correcto”. Lo cierto, es que en la Comisión Experta sobre esta materia también se está analizando la opción de avanzar hacia un sistema electoral con listas cerradas, el cual apuntaría a fortalecer los partidos políticos y evitar “caudillismos”. Por su parte, el director de Estudios Sociales y Políticos de Azerta, Camilo Feres, consideró que “más que si es idóneo o no reducir partidos, yo creo que lo importante es volver a tener una cierta coherencia entre el régimen político y el sistema electoral, que es una cuestión que se ha venido perdiendo porque sucesivamente se ha reformado el sistema electoral hacia un sistema más proporcional”. En esa línea, aseveró que “todos los sistemas electorales tienen distorsiones, los proporcionales deben ser corregidos, los mayoritarios también y esas correcciones hasta ahora han sido insuficientes. Pero más grave que eso es que, además, el sistema hoy día es incoherente entre el régimen presidencial y el sistema electoral. Por lo tanto, más que cuánto se avance en términos de una fórmula concreta, lo que está claro es que el sistema político en su conjunto hoy día entiende que la fragmentación es una amenaza para las políticas públicas de largo plazo. Entonces, ese equilibrio entre representación, diversidad y estabilidad hoy día le falta un ajuste”. De acuerdo con lo informado por la Comisión Experta, las propuestas de normas constitucionales comenzarán a ser votadas a partir del lunes 3 de abril hasta el 5 del mismo mes, fijándose la primera sesión entre las 09:00 y 13:00 horas para revisar materias relativas a los capítulos de Congreso Nacional, Gobierno y Administración del Estado y Gobierno y Administración Regional y Local.

En la antesala del ingreso de las primeras normas constitucionales -cuyo plazo vence este jueves a las 23:59 horas- uno de los temas que se ha tomado el debate en la Comisión Experta es la posibilidad de fijar barreras al sistema electoral para corregir la fragmentación de partidos políticos que actualmente existe en el Congreso. Para estos efectos la subcomisión de Sistema Político, encabezada por el RN Juan José Ossa, estaría barajando la posibilidad de establecer un porcentaje mínimo de votos para que una colectividad pueda tener representación en el Parlamento, el cual oscilaría entre un 3% y un 5%. De este modo, de avanzar esta fórmula en la propuesta de nueva constitución, del total de 21 partidos políticos que están en el Congreso algunos desaparecerían, tales como el Partido Liberal, el Partido Radical, la Federación Regionalista Verde Social, Partido Conservador Cristiano, entre otros. La doctora en Ciencia Política y académica de la Universidad de Chile, Claudia Heiss, si bien consideró que la fragmentación política es una problemática a resolver, manifestó sus reparos respecto de que esta pueda ser una materia que sea abordada en la constitución. “El peligro yo creo es que se rigidice demasiado el sistema a través de la constitución y que no deje suficiente margen al juego político. Entonces hay que ser cuidadoso en no rigidizar demasiado, pero al mismo tiempo establecer los principios que se quieren lograr, que tienen que ver con generar gobernabilidad”, señaló. En ese sentido, Heiss planteó que uno de los riesgos que implica tratar la fragmentación es que, pese a que se puede “ganar” en términos de gobernabilidad o disciplina partidaria, “se puede perder por el lado de la legitimidad social por el lado de la capacidad del sistema de reflejar la diversidad ideológica y política que existe en la sociedad”, por lo que destacó la necesidad de buscar un equilibrio que incorpore un diálogo más abierto con la ciudadanía respecto a los pro y los contra de este tipo de propuesta. Por lo mismo, comentó que lo ideal sería “establecer algunos principios generales en la constitución y tratar de hacer una discusión sobre el tema electoral y sobre este objetivo de generar mayor gobernabilidad, incentivos de cooperación entre el Congreso y el Ejecutivo a nivel legal, porque el peligro que se produce de rigidizar la la discusión es que esto produzca una sensación de encapsulamiento, de que se está excluyendo por secretaría a algún sector o dejando fuera la posibilidad de representar ciertos componentes de la diversidad”. Un diagnóstico similar tuvo el analista político y docente de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, quien sostuvo que “no me parece que ese tipo de detalles estén escritos en la constitución, más bien la constitución delinea cómo son los órganos, cuáles se eligen y de la forma en que van a ser electos son más bien las leyes. Quizá puede establecer un límite de porcentaje de los partidos, pero no creo que muchas cosas más, como podrían ser las listas cerradas que de alguna manera podrían favorecer la disciplina partidista. Por ahí uno puede ir teniendo medidas, pero no sé si todas tienen rango constitucional”. De modo que advirtió que “si se cae en un excesivo detalle y querer llegar hasta el final creo que no es el espacio correcto”. Lo cierto, es que en la Comisión Experta sobre esta materia también se está analizando la opción de avanzar hacia un sistema electoral con listas cerradas, el cual apuntaría a fortalecer los partidos políticos y evitar “caudillismos”. Por su parte, el director de Estudios Sociales y Políticos de Azerta, Camilo Feres, consideró que “más que si es idóneo o no reducir partidos, yo creo que lo importante es volver a tener una cierta coherencia entre el régimen político y el sistema electoral, que es una cuestión que se ha venido perdiendo porque sucesivamente se ha reformado el sistema electoral hacia un sistema más proporcional”. En esa línea, aseveró que “todos los sistemas electorales tienen distorsiones, los proporcionales deben ser corregidos, los mayoritarios también y esas correcciones hasta ahora han sido insuficientes. Pero más grave que eso es que, además, el sistema hoy día es incoherente entre el régimen presidencial y el sistema electoral. Por lo tanto, más que cuánto se avance en términos de una fórmula concreta, lo que está claro es que el sistema político en su conjunto hoy día entiende que la fragmentación es una amenaza para las políticas públicas de largo plazo. Entonces, ese equilibrio entre representación, diversidad y estabilidad hoy día le falta un ajuste”. De acuerdo con lo informado por la Comisión Experta, las propuestas de normas constitucionales comenzarán a ser votadas a partir del lunes 3 de abril hasta el 5 del mismo mes, fijándose la primera sesión entre las 09:00 y 13:00 horas para revisar materias relativas a los capítulos de Congreso Nacional, Gobierno y Administración del Estado y Gobierno y Administración Regional y Local.