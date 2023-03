Fabiola Campillai por propuesta Naín-Retamal: “Este proyecto no se puede aprobar tal cual como está”

9493627b13

Molestia provocó entre los senadores de Chile Vamos la decisión del Gobierno de no ingresar las indicaciones al proyecto de ley Naín-Retamal que pretende entregar nuevas garantías a las policías, entre ellas la que otorga disposiciones especiales para el uso de armamento de servicio. Al respecto, el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, acusó al Ejecutivo de buscar que se retrase el debate de la iniciativa que es impulsada desde su sector. “No es posible que el proyecto Naín-Retamal, que es el corazón de la agenda de seguridad, finalmente no se pueda discutir en particular porque no han llegado las indicaciones del Gobierno y del Ministerio del Interior”, manifestó el parlamentario. Chahuán agregó que “yo quiero acusar que acá ha habido descoordinación y está ganando tiempo para esperar que baje la presión social. Esto no bueno ni para Chile ni para la seguridad de todos”. Al contrario, el senador de la DC Iván Flores, dijo que es mejor esperar a que pase la efervescencia que han provocado los asesinatos de carabineros en las últimas semanas y abordar la iniciativa con un debate de fondo. “El dolor que significa la muerte de varios carabineros y particularmente los de las últimas semanas, no nos puede tampoco distorsionar en lo que significa legislar con equilibrio, con celeridad y con prudencia”, sostuvo Flores. Por eso señaló que “lo que estamos planteando es que no se vote este proyecto hoy día sobre caliente, sino que el Gobierno cumpla y entregue las indicaciones que comprometió”. Para Flores es necesario “tener un debate con los mejores expertos del país y también con la participación de las policías y de otras organizaciones sociales de nuestro país”. Esto porque a su juicio, “legislar bajo presión o apurados puede tener un alto riesgo. Queremos hacerlo bien”. En ese mismo sentido se expresó el senador socialista Juan Luis Castro, quien coincidió en que “lo que importa es que salgan leyes buenas y que sirvan, no que sean letra muerta y después empezar a corregirlas. Lo principal es reforzar a las policías, al Ministerio Público y combatir el delito”. Para Castro, “un día más o una semana más no va a cambiar el sentido de esta legislatura. Prefiero hacer las cosas con calma y profundidad, sin dilación. No hay que eludir porque estamos en un clima muy complejo, pero hacerlo de buen nivel y buena calidad”. Más crítica se mostró la senadora Fabiola Campillai, quien recordó lo ocurrido con ella el día que fue impactada por una granada de gas lacrimógeno en el rostro precisamente por un funcionario de Carabineros, quien luego del ataque no le prestó ayuda. “Además de haber disparado, no prestaron ayuda. Es de una inhumanidad total como actuaron. Este proyecto no se puede aprobar tal cual como está”, sentenció la parlamentaria. Campillai también es de la idea de que “primero tenemos que escuchar a los expertos y a las víctimas sobre lo que está ocurriendo con este proyecto”. Durante la jornada se revisarán otros cinco iniciativas en materia de seguridad, entre ellas la que tipifica el delito de sicariato y el próximo martes el Senado va a discutir hasta total despacho la propuesta de ley fundida de los proyectos Naín-Retamal que impulsan desde Chile Vamos. Imagen de portada: Agencia Aton

