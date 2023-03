9493627b13

Carabineros Entrevista Nacional Política Mario Desbordes (RN): “Me parece bien que una persona que asesina a un carabinero no pueda cumplir la condena en libertad” El ex diputado y ex ministro de Defensa valoró los alcances de la Ley Naín-Retamal y desestimó los reparos de algunos sectores sobre un eventual abuso de las policías en el uso de las armas. Diario UChile Jueves 30 de marzo 2023 11:08 hrs.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exministro de Defensa y expresidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, defendió el avance de la tramitación que se está desarrollando en el Congreso de la Ley Naín-Retamal, que ayer fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados y que busca una mayor protección hacia las policías, estableciendo, además, la legítima defensa privilegiada vinculada al ejercicio de sus labores. Desbordes destacó la importancia de la iniciativa, señalando que “las normas que hoy día están vigentes, que son categóricas, del artículo 410 del Código de Justicia Militar, que norma el uso de las armas por parte de Carabineros, los exime de responsabilidad penal cuando actúan en defensa propia o en defensa de terceras personas a las que deben brindar auxilio. Eso no lo está aplicando tal cual la Fiscalía y lo que hace es presumir, al revés, responsabilidad (del policía)”. El también exdiputado sostuvo que “nadie pretende que Carabineros tenga carta blanca para hacer uso de un gatillo fácil, un gatillo blando y otros conceptos que se han usado en Estados Unidos y en Europa cuando se discute esto”, añadiendo que “La Ley Naín no sólo incorpora protección a la policía, también en este conjunto de normas que se está votando está, por ejemplo, el tipificar como sicariato, que era un delito que no existía en Chile, no se conocía esto de que alguien pagara para que un tercero asesinara a otra persona”. “A mí me parece bien que una persona que asesina a un carabinero no pueda optar a cumplir la condena en libertad, eso podría suceder hoy día. Hoy día tenemos un problema estructural que hay que analizar, por supuesto, en el plano más amplio, nadie es condenado por regla general, salvo que tenga muchas agravantes, al máximo de la pena establecida en el Código Penal”, expresó. Asimismo, cuestionó que “nadie cumple la condena, en Chile el que pasa la mitad de la condena sin haber obtenido algún beneficio es que ‘es muy re malo’, o sea, es una persona que se ha comportado pésimo en el penal, que tiene infracciones graves, pero por regla general, para el 99% de las personas privadas de libertad es que antes de la mitad de la condena, sea el delito que sea, dos tercios, dependiendo del delito, ya están fuera, ya están saliendo”. Por eso estimo que “hay que hacer un análisis general de lo que está pasando con las penas en Chile, también hacia el otro lado ¿Será prudente seguir metiendo presos, privando de libertad a quienes tienen delitos menores? Yo creo que no, porque se juntan con delincuentes que tienen delitos graves y se produce lo que se denomina técnicamente ‘contagio criminógeno’”. Con todo, la ex autoridad mencionó que “no soy partidario de aumentar penas por aumentar, pero en algunos casos hay que dar algunas señales bien específicas. Y en ese sentido apuntan estas leyes, que están hace un par de años en el Congreso”. Consultado sobre los reparos que genera en ciertos sectores esta iniciativa, debido a un eventual abuso que podrían cometer funcionarios en el uso de las armas, Desbordes manifestó que “hay expertos en oponerse a que las autoridades, a que las policías, que las Fuerzas Armadas tengan atribuciones. Hay institutos que se dedican permanentemente a argumentar en contra de la labor policial y en una lógica que a mí me preocupa porque suele ser muy pro delincuente, porque terminamos favoreciendo a las personas que cometen delitos”. “No me gusta el modelo estadounidense en este tipo de cosas, la policía de Los Ángeles, Nueva York son estupendas, pero yo prefiero compararme con policías europeas para más o menos igualar idiosincrasias con España, con Francia, pero además para igualar legislación que es más o menos coherente con la nuestra. Ahora, yo no veo ese riesgo porque con el nivel de parcialidad que tienen los Juzgados de Garantía, respecto de una mirada protectora, se tiende a pensar que el delincuente es la víctima, porque es víctima de la sociedad completa y delinque porque todos nosotros lo hemos obligado y lo hemos forzado a delinquir”, indicó. Por lo mismo, consideró que “es difícil que un Juzgado Oral en lo Penal, autónomo, independiente, o que un fiscal vaya a mirar hacia el techo si un policía usa su arma de manera ilegal y comete un delito o dispara y mata a una persona o dispara como loco”. Revise la entrevista completa acá:

