Iván Flores: “Si se aprueba el proyecto Nain-Retamal tal como está generaría un escenario super complejo”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, se refirió a la tramitación de los proyectos que contempla la agenda de seguridad dentro de los que se incluye la polémica propuesta Nain-Retamal. “Este “fast track” que ha planteado el Congreso Nacional por acuerdo de las dos mesas me parece razonable, pero hay que actuar con prudencia (…) El problema de la discusión es lo que se conoce como proyecto de ley “Nain-Retamal”. Acordamos en la comisión de Seguridad no votar en particular pero dar una señal de que Carabineros necesita certezas aprobando la idea de legislar, pero nos opusimos a entrar al debate en particular porque hay algunos contenidos que nos preocupan”, señaló el senador Flores respecto de la decisión de postergar el debate de esta propuesta. El parlamentario agregó que “esto puede generar que alguien se pase para el otro lado y desproteger a la población y en ese escenario que es bien delicado tuvimos un buen debate. Ahora esto se va a despachar el martes sí o sí, por lo tanto, el plazo para revisar las indicaciones y a los expertos y otros actores incumbentes ocurrirá durante el fin de semana hasta el lunes”. Consultado respecto de la real efectividad de estas leyes en la protección de Carabineros, el senador de la DC sostuvo que “tenemos que legislar con celeridad una agenda de seguridad que tiene que ser mucho más integrada y con visión de largo plazo (…) Pongámonos en orden con una agenda de seguridad que trabajemos de forma prioritaria y será el Gobierno el que tenga la manija. Pero, también tenemos que legislar con precisión y calidad porque legislar bajo presión tiene un tremendo riesgo”. En esa línea, el senador Flores añadió que “también tenemos un escenario de inhibición, porque Carabineros tiene algún grado de inhibición para responder al altísimo poder de fuego que hoy tiene la delincuencia en general. Hoy estamos hablando de un comercio ilegal de armas pesadas, donde la tecnología que usa la policía para defenderse no es capaz de parar ese tipo de municiones”. “Si bien es efectivo que los delincuentes no están pensando en la pena que recibirán a la hora de actuar, sí hay carabineros que piensan en que su carrera se puede acabar si hacen uso de su arma de fuego. Lo que pasa hoy es que si un carabinero usa su arma de fuego inmediatamente pasa a ser imputado. Muchas veces porque algunos se pasaron de la raya y cometieron abusos, el resto no quiere ser imputado o sacado de la institución”, recalcó el senador Flores. Respecto de las indicaciones que presentó el Gobierno a la iniciativa, el senador consideró que “van en el sentido correcto” y explicó que “modifica la norma y expresa que si un carabinero usa su arma de fuego con razonabilidad y ahí está la diferencia con el proyecto original que establece el uso privilegiado de la fuerza“. “El proyecto tal como está hoy día sin esa indicación lo que genera es un escenario super complejo porque contiene una presunción tal que por sí ya concurrieron los cuatro elementos para establecer la legítima defensa y el peso de la prueba cae en la víctima”, agregó el parlamentario. Finalmente, respecto de la disposición de Chile Vamos de acoger estas indicaciones, el senador sostuvo que “espero que sí pero no lo sé, he escuchado distintos argumentos en el Congreso y espero que prime no solo el sentido común sino que un sentido de realidad amplia. Tenemos que asegurar vía legal que el proyecto que aprobamos sea equilibrado”. Foto: Agencia Aton. Revisa la entrevista completa acá:

