Carabineros Política Partido Comunista acusó “contradicción” por señales del Presidente Gabriel Boric Estos signos serían derivados de lo dicho ayer a Carabineros en el día del Joven Combatiente, lo que habría sido visto como "contradicción" en la colectividad. Diario UChile Viernes 31 de marzo 2023 8:29 hrs.

El secretario general del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, señaló este jueves que las señales del Presidente Gabriel Boric hacia Carabineros durante el Día del Joven Combatiente, generaron “contradicción”. La reflexión viene respecto de la contraposición de la fecha en que se conmemoran los secuestros y posteriores asesinatos de Parada, Guerrero y Nattino, con los asesinatos que enlutan a la institución policial, además de los propios pensamientos que ha compartido el propio Mandatario sobre la relación con la institución policial. El 29 de marzo se conmemoran dos hechos perpetrados por efectivos policiales durante la dictadura. El asesinato de los hermanos Vergara Toledo y el degollamiento de los profesores José Manuel Parada y Manuel Guerrero y el publicista Santiago Nattino, todos militantes del Partido Comunista. Precisamente, a raíz del día del Joven Combatiente el propio Presidente Boric visitó la Escuela de Suboficiales, ubicada en la comuna de Macul, donde le entregó su respaldo a los uniformados y les dijo: “ustedes tienen el uso legítimo de la fuerza”. Después, el jefe de Estado fue partícipe del homenaje que realizaron amigos y familiares de Parada, Guerrero y Nattino, donde los dos primeros fueron secuestrados por efectivos policiales en 1985. “Mucha gente piensa que, si bien es cierto, eso es una cosa que tiene que registrar en la actividad política, puede llamar a confusión que sea justo en un día donde las grandes movilizaciones son rememorando a gente que fue asesinada precisamente por la actuación de Carabineros bajo dictadura y aparece como una contradicción”, apuntó Carmona al respecto. “Las consecuencias que tuvo yo creo que fue lo que fue, la protesta es casi igual a la que hay todos los años y, por tanto, no creo que sea una reacción a esa presencia. Pero, en el registro que mucha gente hace, porque me lo preguntan, (me dicen) ‘no entiendo bien'”, afirmó. La presencia de Boric en el homenaje que se hace cada año, así como el realizado en Quilicura, tiene para Carmona “una coherencia de lo que ha sido su actuación y respeto siempre en las grandes luchas que llevan adelante los familiares y los partidos políticos de los compañeros ejecutados políticos y detenidos desaparecidos”, detalló Carmona. Asimismo, el secretario general del PC, señaló que “el contraste de las dos actividades puede llamar a una interpretación no precisa“. Por último, el exdiputado esclareció que no le asigna una intencionalidad, sino que eso “es una evaluación que no me toca hacer a mí, solo estoy marcando ante la pregunta. Dos misiones que aparentemente pueden ser una contradicción como señal”, cerró Carmona. Foto: Agencia Aton.

