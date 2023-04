56ed981245

11bd05619d

Carabineros Nacional Política seguridad Con la presencia de expertos: Comisión de Seguridad del Senado comienza discusión en particular de Naín-Retamal En la sesión, los parlamentarios escucharon la exposición del exsenador Felipe Harboe, del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, y del especialista en derecho penal, Enrique Aldunate. Fernanda Araneda Sábado 1 de abril 2023 14:02 hrs.

Compartir en

Este sábado, de manera extraordinaria, la Comisión de Seguridad del Senado comenzó la discusión en particular del controvertido proyecto de ley Naín-Retamal. Recordemos que esta iniciativa propone dos cosas: por un lado, aumentar las penas a quienes atenten contra Carabineros, y por otro, establecer la figura de la legítima defensa privilegiada para los policías. En la sesión, los senadores escucharon a tres expositores, entre ellos, el exsenador y exsubsecretario de Carabineros, Felipe Harboe, quien identificó como un problema importante en las relaciones entre civiles y Carabineros, que normas del Código de Justicia Militar, no son aplicadas en el momento en que los policías son juzgados por herir a civiles. En contraste, el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, precisó que lo que establece la ley es que ni el Código de Justicia Militar, ni los tribunales militares “son competentes en los casos en los cuales intervienen o son víctimas civiles”. “Eso es lo que dice, no dice que el Código de Justicia Militar es derogado”, acotó. A eso el ministro agregó, que tanto la idea de nunca procesar a los policías por usar sus armas de fuego, como la de siempre hacerlo, no están acordes a lo dispuesto en la legislación. “Hay dos extremos: formalizar sólo porque un policía usó el arma de servicio y hubo un herido o un muerto, y el otro extremo, de no formalizar nunca porque es un policía el que realizó el que empleó su arma de fuego, solo porque no es un policía. Esos dos extremos no son compatibles con ninguna legislación conocida ni con el sistema general de los derechos humanos”, aseguró. Por su parte, el experto en derecho penal, Enrique Aldunate, se refirió a los artículos del proyecto que pretenden endurecer las penas por delitos cometidos en contra de Carabineros, algo que a juicio del abogado, no tiene mucho sentido. “El alza en la punibilidad en el caso de Carabineros, si uno revisa la historia legislativa, viene desde el año 2005. En el gobierno del Presidente Lagos se alzó la punibilidad en el artículo respectivo del Código de Justicia Militar, y han transcurrido 17 años y eso no ha impedido que se sigan cometiendo atentados graves contra de Carabineros”, afirmó. “En general, el alza en la punibilidad no tiene el efecto disuasivo que declara tener, es un mito”, añadió. Hacia el final de la sesión, el senador y presidente de la Comisión de Seguridad, Felipe Kast, instó al Ejecutivo a presentar una indicación a la ley Naín-Retamal, que establezca el uso obligatorio de cámaras corporales en procedimientos policiales. Esto último, dijo Kast, podría dar tranquilidad tanto a quienes cuestionan a Carabineros, como a quienes realizan una defensa acérrima de la institución. En respuesta, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se comprometió a “tener esa discusión a máxima velocidad en el Ejecutivo”, y resaltó que, con la ley Naín-Retamal, el gran problema a resolver no es la gran cantidad de policías condenados por haber usado su arma de fuego, sino las consecuencias de las formalizaciones a Carabineros. “En Chile no tenemos un problema de que tengamos policías condenados por procedimientos que consideramos que fueron correctos, donde sí tenemos muchos problemas es en lo que sucede en el proceso, lo que le pasa a ese funcionario desde el momento en que hace uso de su arma, y que luego se ve involucrado en una situación procesal y profesional muy compleja, que lo deja de antemano condenado”. “Un policía que ha pasado por una suspensión, que ya le retiraron sus remuneraciones, con su hoja de vida manchada es una persona que no se va a recuperar, aunque al final y sea declarado inocente”, manifestó la ministra. “El corazón del problema lo tenemos ahí, y eso es lo que más inhibe a los Carabineros”, concluyó.

Este sábado, de manera extraordinaria, la Comisión de Seguridad del Senado comenzó la discusión en particular del controvertido proyecto de ley Naín-Retamal. Recordemos que esta iniciativa propone dos cosas: por un lado, aumentar las penas a quienes atenten contra Carabineros, y por otro, establecer la figura de la legítima defensa privilegiada para los policías. En la sesión, los senadores escucharon a tres expositores, entre ellos, el exsenador y exsubsecretario de Carabineros, Felipe Harboe, quien identificó como un problema importante en las relaciones entre civiles y Carabineros, que normas del Código de Justicia Militar, no son aplicadas en el momento en que los policías son juzgados por herir a civiles. En contraste, el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, precisó que lo que establece la ley es que ni el Código de Justicia Militar, ni los tribunales militares “son competentes en los casos en los cuales intervienen o son víctimas civiles”. “Eso es lo que dice, no dice que el Código de Justicia Militar es derogado”, acotó. A eso el ministro agregó, que tanto la idea de nunca procesar a los policías por usar sus armas de fuego, como la de siempre hacerlo, no están acordes a lo dispuesto en la legislación. “Hay dos extremos: formalizar sólo porque un policía usó el arma de servicio y hubo un herido o un muerto, y el otro extremo, de no formalizar nunca porque es un policía el que realizó el que empleó su arma de fuego, solo porque no es un policía. Esos dos extremos no son compatibles con ninguna legislación conocida ni con el sistema general de los derechos humanos”, aseguró. Por su parte, el experto en derecho penal, Enrique Aldunate, se refirió a los artículos del proyecto que pretenden endurecer las penas por delitos cometidos en contra de Carabineros, algo que a juicio del abogado, no tiene mucho sentido. “El alza en la punibilidad en el caso de Carabineros, si uno revisa la historia legislativa, viene desde el año 2005. En el gobierno del Presidente Lagos se alzó la punibilidad en el artículo respectivo del Código de Justicia Militar, y han transcurrido 17 años y eso no ha impedido que se sigan cometiendo atentados graves contra de Carabineros”, afirmó. “En general, el alza en la punibilidad no tiene el efecto disuasivo que declara tener, es un mito”, añadió. Hacia el final de la sesión, el senador y presidente de la Comisión de Seguridad, Felipe Kast, instó al Ejecutivo a presentar una indicación a la ley Naín-Retamal, que establezca el uso obligatorio de cámaras corporales en procedimientos policiales. Esto último, dijo Kast, podría dar tranquilidad tanto a quienes cuestionan a Carabineros, como a quienes realizan una defensa acérrima de la institución. En respuesta, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se comprometió a “tener esa discusión a máxima velocidad en el Ejecutivo”, y resaltó que, con la ley Naín-Retamal, el gran problema a resolver no es la gran cantidad de policías condenados por haber usado su arma de fuego, sino las consecuencias de las formalizaciones a Carabineros. “En Chile no tenemos un problema de que tengamos policías condenados por procedimientos que consideramos que fueron correctos, donde sí tenemos muchos problemas es en lo que sucede en el proceso, lo que le pasa a ese funcionario desde el momento en que hace uso de su arma, y que luego se ve involucrado en una situación procesal y profesional muy compleja, que lo deja de antemano condenado”. “Un policía que ha pasado por una suspensión, que ya le retiraron sus remuneraciones, con su hoja de vida manchada es una persona que no se va a recuperar, aunque al final y sea declarado inocente”, manifestó la ministra. “El corazón del problema lo tenemos ahí, y eso es lo que más inhibe a los Carabineros”, concluyó.