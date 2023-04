7b75578919

Cultura “Estocolmo” y “Alegriste”: Pascuala Ilabaca presenta video de su nuevo sencillo y adelanta EP El nuevo repertorio que la cantante y compositora nacional lanzará durante el primer semestre de 2023 trae una propuesta diferente a lo que ha mostrado hasta ahora. "No incluye ningún ritmo folclórico y tiene mucho más rock", dijo Ilabaca. Diario UChile Lunes 3 de abril 2023 15:41 hrs.

“Estocolmo” es el nombre del nuevo sencillo de la cantautora nacional, Pascuala Ilabaca, un adelanto de “Alegriste”, la próxima producción musical que dará a conocer la artista durante el primer semestre de 2023. En conversación con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, la compositora abordó las otras canciones que albergará el EP, su participación en el video del sencillo y adelantó sobre su siguiente álbum. La canción cuyo video oficial ya cuenta con más de 60 mil reproducciones en Youtube fue realizada con la colaboración de su banda Fauna de Dania Neko y Redmist. Según la compositora, “Estocolmo” trata de “abrirse al riesgo y soltar la rigidez que nos mantiene atados a algo que no nos permite cambiar”. “Habla sobre está idea de que no podemos cambiar las cosas que no nos gustan. En el fondo lo asocio al síndrome de Estocolmo porque muchas veces estamos secuestrados por nuestra propia estructura mental. Es fácil darnos cuenta lo que no nos gusta, pero cómo cambiarlo y llegar realmente a transformarnos es lo que cuesta”, explicó. En la conversación con la periodista Tania González, la destacada artista expuso que la canción “esta pensada casi como un autosecuestro, el secuestro del sistema, pero también el secuestro de la propia estructura que no te permite resolver las cosas de otra manera y transformar lo que te frustra de tu vida”. Para la grabación del vídeo de su nuevo single y en miras de sus próximos trabajos, Ilabaca señaló que realizó un diplomado de dirección teatral. “Me he ido acercando al mundo del teatro porque siento que tiene una manera bien honesta de abordar los conflictos humanos. A veces siento que en la música todavía estamos normados, en cambio el teatro toma más riesgos y me ha gustado acercarme a ese camino”, manifestó. Asimismo, la cantautora adelantó sobre el EP que sacará el primer semestre de este año el cual aseguró que trae una propuesta muy distinta a lo que ha hecho hasta ahora. “No incluye ningún ritmo folclórico y está mucho más hermanado de “Rey Loj” –el mismo que la llevó a ganar un Premio Pulsar como Mejor Cantautora-. Tiene mucho más rock justamente por el estado emocional en que se concibe el EP, es mucho más bipolar, emocional y tierno”, detalló. “Alegriste” vendrá a presentar aspectos íntimos de la vida de Pascuala Ilabaca, así como también abordará temas políticos. “Habla mucho de estos procesos internos que también son colectivos y que tiene que ver con el manejo de las frustraciones en todo término de aristas, en las relaciones personales, en la vida política, cómo vemos que las cosas están funcionando en nuestras vidas y en el territorio”, profundizó. El EP recoge canciones que abordan diferentes temas tales como las relaciones lúdicas con las mascotas, las relaciones tóxicas entre mujeres, los aportes de la amistad en la cotidianidad, el síndrome de Estocolmo y más. Escucha la entrevista completa aquí:

