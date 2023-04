7b75578919

Internacional Le sale “gente al camino” a Donald Trump Ante la acusación judicial contra el exmandatario, Asa Hutchinson -exgobernador de Arkansas- ha decidido este fin de semana lanzar su candidatura a la presidencia de Estados Unidos en 2024 por el Partido Republicano. Luis Hernán Schwaner Lunes 3 de abril 2023 15:17 hrs.

Considerándose como una alternativa válida ante los serios problemas legales que enfrenta el expresidente Donald Trump, el hasta enero gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, confirmó este domingo que competirá en el seno del Partido Republicano por alcanzar la candidatura presidencial en 2024. Así lo reveló él mismo en una entrevista con el programa “The Week” de la cadena de televisión ABC News, una decisión que dijo haber tomado luego de viajar durante al menos seis meses por el país. “Tomé una decisión, y mi decisión es que me postularé para presidente de los Estados Unidos. La razón es que he viajado por el país durante seis meses y he escuchado a la gente hablar sobre el liderazgo en nuestro país”, dijo. “Estoy convencido de que la gente quiere líderes que atraigan lo mejor de Estados Unidos y no simplemente apelar a nuestros peores instintos”, señaló. En la entrevista por la cadena semioficial estadounidense, Hutchinson consideró que el expresidente Trump debería retirarse de la contienda mientras enfrenta las acusaciones en la Corte de Distrito de Manhattan por el pago que habría hecho a la estrella porno Stormy Daniels. Hutchinson agregó que hará el anuncio formal de su candidatura a la presidencia durante este mes de abril en Arkansas y reiteró que Trump debería abandonar la contienda señalando que “el cargo es más importante que cualquier individuo en particular”. Expresó asimismo que se postula porque cree ser la persona adecuada para este momento en Estados Unidos. “Soy el candidato adecuado para nuestro país y su futuro”, afirmó. Lo cierto es que en los meses recientes Hutchinson intensificó sus críticas contra Trump, afirmando que, si éste se postulaba, aquello sería “el peor de los escenarios” para los republicanos y podría beneficiar los intentos del actual presidente -el demócrata Joe Biden- para optar a la reelección. Es más, en referencia a Trump ha dicho que no cree que “él deba ser el próximo líder de nuestro país”. Hutchinson es el primer republicano en anunciar su campaña después que Trump se convirtiera en el primer expresidente en enfrentar cargos penales. Por cierto que su candidatura pondrá a prueba la actitud que pueda asumir el Partido Republicano con aquellos que se pronuncian en contra de Trump. Otros que han criticado a Trump, incluido el exgobernador de Maryland, Larry Hogan, han optado por no hacer campaña y retirarse de la contienda interna. Además de Trump, Hutchinson se une a un sector de los republicanos que incluye a la exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, así como al empresario Vivek Ramaswamy. Se espera que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se lance a la competencia en durante el verano próximo, mientras que el senador por Carolina del Sur, Tim Scott; el exsecretario de Estado Mike Pompeo y el ex vicepresidente Mike Pence se encuentran entre los que están evaluando la posibilidad. Por su parte, Donald Trump, imputado en el caso del pago irregular a la actriz porno Stormy Daniels, viaja este lunes desde Miami a Nueva York con el objetivo de presentarse ante el juez Juan Manuel Merchán. Éste, de origen colombiano, resultó designado como el magistrado que reciba al expresidente cuando sean las 14.15 hrs. (hora del Este) de mañana martes. Merchán es el mismo juez que estuvo a cargo del proceso en contra de Trump por fraude fiscal. La vista ha generado una enorme expectación nacional e internacional, razón por la cuanl el tribunal ha cancelado otras diligencias menos importantes, aparte de las razones de seguridad. Diversos medios han asegurado que son más de 30 los cargos que el juez Merchán le comunicará a Trump -los que aún no se han hecho públicos- todos relacionados con el pago a Daniels de 130.000 dólares y el posible intento de hacer pasar esa cantidad como “gastos electorales”. Aunque inevitablemente Trump deberá someterse al proceso de “fichado”, es decir, la toma de huellas dactilares y la conocida fotografía de frente y de perfil, como en el caso de cualquier imputado al que se le leen los cargos, el expresidente no se quedó callado y cargó por twitter contra el juez Merchán, diciendo que lo “odia” y que ha sido en realidad colocado en su cargo por su acusador, el fiscal de Manhattan Alvin Bragg.

