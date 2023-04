7b75578919

Nacional Política Proceso Constituyente Comisión Experta aprueba en general normas de capítulos de Congreso Nacional y de Gobierno del anteproyecto constitucional En el primer capítulo destacó, por ejemplo, la discusión sobre el umbral del 5% para acceder a la representación en el Parlamento. Mientras en el segundo, la inclusión de un epígrafe para las Fuerzas Armadas y de la figura de un ministro coordinador. Natalia Palma Martes 4 de abril 2023 14:53 hrs.

En un debate que se extendió por casi cuatro horas, la tarde de este martes el Pleno de la Comisión Experta aprobó en general los articulados correspondientes a los capítulos de Congreso Nacional y de Gobierno y Administración del Estado, contemplados en el índice del anteproyecto de nueva constitución. Tal y como ha sido la tónica de esta serie de votaciones -que se extenderá hasta el miércoles con su total despacho- se espera que los 24 miembros visen las propuestas de normas constitucionales por tratarse de “mínimos comunes” ampliamente consensuados, pese a que las y los comisionados han mencionado la necesidad de mejorar algunos aspectos de redacción, los que, en todo caso, serán abordados en una segunda fase de enmiendas en las respectivas subcomisiones. Así las cosas, en relación al encabezado sobre el Congreso destacó el debate en torno al establecimiento de un umbral del 5% de votación para que los partidos políticos puedan tener representación parlamentaria. La comisionada de la Federación Regionalista Verde Social, Magaly Fuenzalida –cuya colectividad se vería afectada con esta norma- sostuvo que “me parece que es importante dotar de viabilidad al sistema, priorizando la discusión política a través de los partidos, pero el límite de 5% de votos a nivel nacional para tener derecho a un cupo me resulta excesivo”. Esto último, puesto que para la periodista esta disposición “cierra el Parlamento a solo unos cuantos partidos grandes, dejando virtualmente fuera cualquier posibilidad de entrada a los partidos más pequeños”, añadiendo que también “debe resolverse la compatibilidad de este requisito con la presencia de candidaturas independientes, que sean mayoritariamente votadas en sus respectivos distritos, ya que sería injusto para un distrito, especialmente en regiones, quedar sin su representante más votado en razón de un requisito nacional”. El comisionado del Partido Socialista, Gabriel Osorio, desestimó estas aprensiones. “A mí no me gustan los gatopardos, a mí no me gusta que digamos que todo cambie para que todo siga igual. A mí me parece que el requisito del 5% produce ese cambio y no significa la captura de partidos políticos fuertes, significa que son los partidos políticos que se tienen que fortalecer, ya sea atrayendo más electores o uniéndose a aquellos que tienen ciertos principios, ideales programáticas similares, lo cual va traer un mayor ordenamiento de nuestro sistema político”, afirmó Mientras en lo que respecta a la discusión sobre el capítulo de Gobierno y Administración del Estado, los comisionados valoraron transversalmente la incorporación de un epígrafe para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; no obstante, señalaron la posibilidad de avanzar en una mejor regulación sobre la protección de infraestructura crítica a cargo de las instituciones castrenses. “En la actualidad tenemos la oportunidad de regularlo de una mejor manera, quizá como una atribución particular del Presidente de la República, quizá con más controles, porque de lo contrario y en mi interpretación, que puede estar equivocada, pero la pongo a disposición para que se discuta, podríamos entonces consagrar constitucionalmente un estado de excepción de carácter permanente, que es lo que no corresponde”, manifestó la comisionada PPD, Leslie Sánchez. Asimismo, miembros del organismo resaltaron la creación de la figura de un ministro coordinador con el fin de organizar la labor que les corresponde a los secretarios de Estado y de las relaciones con el Congreso Nacional, cuyo cargo será designado por el Presidente de la República (Art. 12, numeral 3). El vicepresidente de la Comisión y representante de Evópoli, Sebastián Soto, comentó que “a mí me hubiera gustado fortalecerlo, porque creo que es una salida institucional sensata. La Constitución de 1980 lo que buscaba era abrir esa opción ¿Por qué los presidentes no han utilizado esa opción? porque a los presidentes les cuesta mucho ceder el poder, es muy natural que eso ocurra y por eso están las reglas que hoy día proponemos y es que sea una cesión de poder obligatoria”. “La pregunta es si para nuestro sistema político es adecuado o no exigir que lo hagan. Yo creo que sí, un ministro coordinador es un fusible en un régimen que no tiene válvulas de escape que en el presidencialismo no hay ¿Es esta una semipresidencialización del presidencialismo? Nada de eso, sigue siendo de la confianza exclusiva del presidente, no hay un cogobierno, lo que se está haciendo aquí es la búsqueda de un “panzer” (mano derecha) más formal, de un jefe de gabinete fáctico que creo aporta estabilidad a la institución”, complementó. En tanto, el comisionado del Partido Comunista, Alexis Cortés, indicó que “sobre el ministro coordinador creo que debemos ponderar con particular atención la designación de este ministro, que debería ser revisado en consideración al sistema completo, pero principalmente para no abrir la puerta a una colición entre el Legislativo y Ejecutivo. Debemos tener claridad y coherencia en el sistema completo en el que estamos”.

