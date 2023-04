c19871ebc9

Energía Nacional Política Proceso Constituyente Candidato a consejero Andrés Palma: “Las propuestas de la Comisión Experta dejan mucho que desear” El representante de la Democracia Cristiana analizó los avances de la Comisión Experta y dijo estar “totalmente de acuerdo” con establecer un umbral del 5% a los partidos, aunque cuestionó las propuestas en materia laboral y de medioambiente. Natalia Palma Domingo 9 de abril 2023 10:58 hrs.

En medio de los distintos desafíos que enfrenta el país, el candidato a consejero constitucional por la Democracia Cristiana, Andrés Palma, manifestó su preocupación por el distanciamiento de la ciudadanía sobre el debate constitucional y el impacto que podría tener en las próximas décadas. En conversación con Radio Universidad de Chile, el también exdiputado y exministro de Planificación y Cooperación bajo el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos enfatizó en que “la primera tarea de los que estamos involucrados en esto es motivar a la gente a que participe, a que estudie el tema porque, por ejemplo, al haber revisado las propuestas de la Comisión Experta dejan mucho que desear. Entonces, va a ser muy importante la elección de los consejeros constitucionales porque vamos a tener mucho trabajo a partir de las propuestas de la Comisión”. Consultado sobre la aprobación del articulado referente al Congreso Nacional que establece un umbral de votación del 5% para que partidos políticos pueden tener representación en el Parlamento, Palma –cuya colectividad se vería afectada- dijo estar “totalmente de acuerdo” con la medida. “Creo que un umbral del 5% de los votos ayuda a ordenar el país, ayuda a ordenar el sistema político, evita la dispersión en gente que de pronto se sale de la Sala para votar un proyecto que se había comprometido a apoyar, en fin. La política tiene que ser más ordenada que lo que estamos viendo hoy día y el umbral del 5% y las medidas anti-díscolos a mí me parecen absolutamente pertinentes”, expresó. En esa línea, el representante por la Región Metropolitana reafirmó que “si me toca estar en el Consejo Constitucional y tengo que votar eso, sabiendo que mi partido por la votación que obtuvo en la última elección quedaría fuera, lo votaría favorablemente igual”. Con todo, manifestó sus reparos respecto a la norma que contempla la innovación del sistema político, que apunta a coincidir la celebración de las elecciones parlamentarias con la segunda vuelta presidencial. “Una de las cuestiones que tiene que tener la constitución es que ayude a hacer converger las posiciones, no hacerlas divergentes y la elección del Parlamento junto con la segunda vuelta presidencial lo que va a terminar haciendo es polarizar el Parlamento en dos bloques que no van a buscar el entendimiento y vamos a continuar con el escenario que tenemos hoy día, que es extremadamente difícil avanzar en la solución de los problemas de las personas”, afirmó. Por lo mismo, planteó que “tenemos que buscar una fórmula que busque generar consensos para poder construir programa”, agregando que “hay otro tema que está absolutamente ausente en la propuesta de la Comisión Experta, que es la paridad. A mí me parece increíble que con todo lo que hemos avanzado, la misma Comisión de Expertos, el Consejo Constitucional van a ser paritarios, y no se plantea nada de que las salidas del proyecto de constitución tengan que ser paritarios. Estamos retrocediendo en esa propuesta. Palma indicó también que la propuesta en materia laboral “es absolutamente insuficiente”. “Uno de los grandes problemas de nuestro país son las bajas remuneraciones y las bajas remuneraciones se deben al desequilibrio enorme entre los que tienen el poder del capital, de la riqueza de este país y los asalariados. Eso significa que tenemos que dar normas en la constitución que protejan la posibilidad de que los salarios sean decentes, de los empleos sean dignos y no haya ninguna discriminación entre hombres y mujeres en el acceso al trabajo”, manifestó. Asimismo, sostuvo que las normas acordadas por el organismo encargado de elaborar el anteproyecto constitucional sobre medioambiente “es el más deficitario”, advirtiendo que “estamos perdiendo la forma de vida humana en la tierra y no podemos tener normas menores de protección del Antropoceno, es decir, de la forma de vida del hombre en la tierra, que ya lleva 2 millones de años”. Desde esa perspectiva, una de las modificaciones que impulsaría, de ser electo, dicen relación con la propiedad del agua. “Lo que propone la Comisión es que los derechos de agua existentes hoy día sigan siendo una propiedad privada, pero ocurre que en nuestro país tenemos cada vez menos agua y los derechos de agua se otorgaron sobre otros niveles de caudales. Entonces, no es posible tenerlos como una propiedad privada, porque en ese caso el que tiene más recursos va a tener acceso al agua y el que tiene menos recursos no. Eso no es justo ni preservante de la vida en la comunidad”. “Más aún, hay que poner como principio de una norma constitucional de lo que debe ser el desarrollo del país, que no podemos seguir consumiendo nuestro capital natural. Los estudios dicen que Chile en cuatro meses y medio consume en capital natural que se produce en un año, es decir, nos estamos empobreciendo de la riqueza de nuestro país. Tiene que haber una norma que constitucional que diga que ningún proyecto nuevo puede afectar el capital y que los proyectos que ya están en desarrollo y en aplicación tienen que ver cómo reponer ese capital, porque si no, nos vamos a quedar sin planeta”, cuestionó. Reforma previsional y portazo de la DC a las cuentas nocionales Por otra parte, respecto a la negativa de la Democracia Cristiana a apoyar las cuentas nocionales contempladas en la reforma de pensiones del Gobierno, a través de las cuales buscan instalar el concepto de solidaridad en el sistema previsional, el candidato Andrés Palma aseguró que “el tema no es que existan o no existan las cuentas nocionales, sino quién administra eso, para que el gobierno de turno no pueda hacer uso de esos fondos de una manera diferente a lo que en el proyecto se establezca”. “Lo que yo entiendo es que la gestión de los recursos tiene que ser por una entidad independiente del Gobierno, pero la propuesta de la DC desde el gobierno de la presidenta Bachelet, del presidente Piñera y en toda la discusión a lo largo de este año, ha sido que tiene que haber solidaridad en materia del 6%, que incrementaría el aporte para los fondos de pensiones, y esa solidaridad significa que hay cuentas nocionales, si las cuentas son individuales no hay solidaridad y no estamos resolviendo el problema”, señaló.

