Nacional Política Concejal Reinaldo Rosales y denuncia en contra de Rodolfo Carter: "Tenemos un candidato a la presidencia y no un alcalde" El militante del PPD interpuso una denuncia por "notable abandono de deberes" en Contraloría. Su objetivo es reunir antecedentes para luego llevar al alcalde al Tribunal Electoral Regional, organismo con las facultades para destituirlo. Fernanda Araneda Domingo 9 de abril 2023 12:57 hrs.

Durante las últimas semanas, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, ha tenido una intensa agenda, con una decena de entrevistas en matinales, puntos de prensa en La Moneda, y el Congreso, para promover, entre otras cosas, la agenda de seguridad de su sector. “¿Conoces la palabra liderazgo? Ese es mi aporte”, le dijo a un periodista que lo cuestionó por estar a más de 100 kilómetros de su municipio en un día laboral. A raíz de estos hechos, el concejal del PPD, Reinaldo Rosales, interpuso una denuncia en Contraloría para que este organismo analice si es que en el caso de Carter se constituye la figura del “notable abandono de deberes”. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el concejal Rosales señaló que su principal motivo para interponer la denuncia fue que desde que anunció sus intenciones presidenciales, el alcalde “aparece en distintos lugares en horario laboral”, y de manera reiterada. “Hoy día lo que nosotros estamos apreciando, es que tenemos un candidato a la presidencia y no un alcalde”, aseguró Rosales. De acuerdo al concejal, su denuncia fue acompañada de varias notas de prensa que dan cuenta de que el alcalde estaba siendo entrevistado en momentos en que tuvo que haber estado trabajando: “Traté de dejarlo bien acreditado, y no presentar solamente una denuncia, también adjunté pruebas”, indicó. En todo caso, el objetivo de Rosales no es solo que la Contraloría estudie la situación de Carter, sino reunir antecedentes, para luego llevarlos al Tribunal Electoral Regional (TER), organismo que tiene la potestad de destituir a los alcaldes. “Lo que yo estoy haciendo al ir a la Contraloría es preparar una denuncia ante el Tribunal Electoral Regional, que es que decreta si es que hay o no abandono de deberes. Entonces, para no llegar al Tribunal Electoral sin un pronunciamiento formal de la Contraloría, preferí primero pasar por ese organismo, y que esa denuncia llegue con más fuerza al TER”, explicó. “Ahora, para ir al TER necesitamos cuatro concejales, y ya hoy contamos con esos cuatro que están dispuestos a ir”, advirtió. Consultado acerca de las posibilidades de que sus acciones rindan frutos, Rosales afirmó que está relativamente confiado, porque el TER ya suspendió a Carter en una oportunidad. “El tribunal lo sancionó con la suspensión por un mes, que es la segunda sanción más gravosa, entonces, con un nuevo antecedente, lo más probable es que el Tribunal Electoral determine la destitución”, opinó Rosales. Otro elemento que lo tiene optimista, es la existencia de un dictamen de Contraloría emitido en marzo de 2020, que puso su atención en las apariciones de alcaldes en espacios televisivos. “Hay dictámenes que dicen que su función no es andar de matinal en matinal, sino que dedicarse a los quehaceres de la municipalidad, pero como la Contraloría no tiene atribuciones para destituir a un alcalde, lo que uno hace ahí es tomar los antecedentes que ya vienen de la Contraloría, y los lleva al Tribunal Electoral como hecho probatorio”. Ahora, sin embargo, lo que hay que hacer es esperar, porque de acuerdo a Rosales, Contraloría no tiene un plazo definido para responder a su denuncia. “Hago un llamado a Contraloría para que le ponga prioridad a esta consulta, porque mientras más días pasan los vecinos de La Florida tienen que aguantar más tiempo sin un alcalde que se preocupe de sus necesidades”, aseveró. Días administrativos A diferencia de Rosales, el concejal de La Florida y militante de la Democracia Cristiana, Roberto Valenzuela, no está tan seguro de que haya un notable abandono de deberes por parte de Rodolfo Carter. Valenzuela se toma el dictamen de 2020 de manera más literal, y considera que si las apariciones en televisión no van en beneficio directo de la campaña electoral del alcalde, la figura no se constituye. “Aquí hay un dictamen de Contraloría que recomienda que los alcaldes, en este tipo de entrevistas, no hagan campaña electoral. Cuando se habla de la vida privada, de la familia, de lo que se quiere hacer en política, ahí hay un abandono. Si en el municipio no están saliendo las licitaciones, no están saliendo los decretos, y no está funcionando el municipio, hay un abandono, pero claramente aquí no es el caso”, manifestó. De todos maneras, Valenzuela está atento a lo que pueda suceder con la denuncia de Rosales, y con un documento presentando por la concejala del Partido Comunista, Marcela Abedrapo, donde solicitó a la Contraloría que “se analicen los posibles incumplimientos de funciones”. “De lo único que habría que cerciorarse, es de lo que preguntó la concejala Abedrapo en su denuncia, de si el alcalde estaba en vacaciones o con días administrativos en esas salidas. Si él tomó días administrativos o tomó vacaciones, está dentro de las facultades de los días de feriado legal, pero si no lo pidió, yo creo que ahí está en falta, porque en ese tiempo él debería estar viendo temas comunales y no temas nacionales”, señaló Valenzuela. Por último, el concejal expresó que no descarta acudir al Tribunal Electoral Regional junto a otros representantes comunales. “Ahora hay que esperar qué es lo que responde la Contraloría, y una vez que esto ocurra, tomaré las acciones que corresponda hacer. Si está en falta hay que denunciarlo al TER”, concluyó.

