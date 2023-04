a68045d2b2

Deportes Ashley Montre campeona nacional de Bádminton: “Los Panamericanos permitirán que mucha gente conozca deportes de los cuales nunca había escuchado” La flamante campeona nacional de esta disciplina conversó con Radioanálisis respecto de su presente y de su ilusión de participar en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Diario UChile Lunes 10 de abril 2023 12:57 hrs.

En conversación con la segunda edición de Radioanálisis, la flamante campeona nacional de bádminton damas, Ashley Montre, se refirió a su participación en los campeonatos nacionales y su proyección de cara a Santiago 2023. “Nunca me confío de que voy a sacar un primer lugar porque en el Nacional pasado saqué primer lugar en singles que es mi modalidad favorita, pero fui tranquila, confiada en el juego que hago y eso me llevó a la victoria nuevamente”, comentó Ashley respecto de lo que fue su participación en el torneo donde cosechó oro en singles y en dobles mixto. Si bien Ashley destacada actualmente en el bádminton, sus inicios en el deporte fueron con el fútbol y en ese sentido la deportista sostuvo que “fue un cambio totalmente drástico el que tomé porque tuve que dejar el fútbol que es un deporte que me encanta. Tuve que ir a Santiago a vivir tres años algo que fue complicado porque era muy chica y estar sin mi familia fue terrible. La verdad es que tampoco me quejo de lo que escogí y me siento bastante orgullosa de representar a Victoria y a Chile en el bádminton“. Respecto de su proyección para este año con los Juegos Panamericanos Santiago 2023 de telón de fondo, Ashley Montre afirmó que “este año se han complicado todo por el tema de que entré a estudiar recién este año, entonces, la preparación ha sido difícil, el estar 100% para el entrenador o lo que él necesite, mantenernos concentrados y eso se ha complicado un poco más, pero pretendo estar a full con los estudios y el deporte porque me encantaría estar en los Juegos”. La campeona nacional de bádminton también resaltó la importancia de estos Juegos Santiago 2023 y recalcó que “me siento muy feliz que los Juegos sean acá en Chile porque mucha gente va a conocer deportes que quizá nunca habían escuchado, que nunca habían visto, entonces, encuentro que será un bonito espectáculo para todos”. Ashley Montre representa al Club de Bádminton de Victoria y se tituló campeona nacional en singles damas y dobles mixtos, además de obtener el bronce en el dobles damas en el evento que se desarrolló en el Centro de Entrenamiento Olímpico Marlene Ahrens. Foto: Instagram Ashley Montre.

