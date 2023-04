Entre amenazas de suprimir el INDH y tipificar como delito la migración irregular: Frente Amplio emplaza a Interior a liderar la agenda de seguridad

La seguridad se mantiene como la primera prioridad nacional tras la crisis que derivó del asesinato de tres efectivos de Carabineros en menos de un mes. Mientras el Ministerio Público promueve un plan piloto de empadronamiento para los migrantes extranjeros que sean detenidos, el Ejecutivo está consensuando con el Congreso Nacional una batería de 10 proyectos de ley a ser aprobados en el plazo de 90 días. Un itinerario conocido como un “fast track” en materia de seguridad que debutó con la legislación, aprobación y promulgación de siete iniciativas de ley, entre las que cuenta la controvertida Ley Nain Retamal, misma que Apruebo Dignidad quiso llevar ante el Tribunal Constitucional.

En el marco de este trabajo es que las dirigencias de la bancada del Frente Amplio arribaron a primera hora de este lunes al Palacio de La Moneda para sostener una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá; el titular de Justicia, Luis Cordero y la ministra (s) de la Segpres, Macarena Lobos. Una tríada que se desplegó en el Congreso Nacional para negociar la defensa legítima privilegiada de las policías con la oposición.

En la cita, a la que también concurrió la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, el Frente Amplio emplazó al Gobierno a asumir un liderazgo en la agenda de seguridad, promoviendo las iniciativas que son propias del Ejecutivo y el oficialismo. Ello luego de que La Moneda se haya allanado a avanzar y promulgar -tras pocas horas de haber sido despachada por el Congreso Nacional- la Ley Naín-Retamal.

“El Gobierno tiene su propia agenda. Tiene en agenda las ‘Reglas del Uso de la Fuerza’, los proyectos de seguridad municipal, que responden a las necesidades que se han planteado respecto del crimen organizado”, señaló la diputada de Comunes, Camila Rojas.

En tanto, la diputada de Revolución Democrática y segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas, Catalina Pérez, precisó que “venimos a manifestar nuestro respaldo a proyectos, como por ejemplo lo relativo a control de armas, que creemos que es fundamental saber dónde están las más de 61 mil armas inscritas que hoy día no están en manos de quienes las inscribieron y debemos salir a rescatarlas de las manos de la delincuencia, del narcotráfico que azota nuestras poblaciones”.

Por lo demás, indicó que “es fundamental la coordinación a nivel municipal y para eso el proyecto que se comprometió en el acuerdo transversal con municipios también nos parece fundamental, las Reglas del Uso de la Fuerza que ingresan esta semana, son debates que esperamos tener con la altura de miras que el país necesita”.

La arremetida de la oposición

Cabe destacar que en materia de seguridad, las fuerzas de la oposición se han mostrado activas respecto de imponer sus iniciativas de ley, cuestionando la competencia del Ejecutivo sobre la crisis. Entre las mociones que ha presentado luego de la promulgación de la ley Naín Retamal se encuentra un proyecto que tipifica como delito la migración irregular.

“Hoy día cuando una persona entra sin papeles a Chile no es tipificado como delito”, señaló el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, aduciendo que “cuando el fiscal nacional señala hace dos días atrás que van a dictar prisiones preventivas para todos aquellos que se encuentren imputados por un delito y se encuentren en una situación indocumentada, esa decisión que puede tomar un fiscal, se puede encontrar con una respuesta negativa por parte de la justicia y es por eso que es importante que las señales en materia legislativa puedan seguir avanzando”.

Por lo demás, exdiputados del Partido de la Gente, agrupados hoy en el colectivo Avancemos Chile, hicieron llegar una carta al Presidente Boric pidiendo priorizar cuatro iniciativas que versan sobre la creación de una Agencia Nacional contra el Crimen Organizado, otorgar atribuciones especiales para las FF.AA y eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos

Sobre esto último el diputado Víctor Pino señaló que “lamentablemente el INDH está siendo una institución partidista que está, en cierta medida, dañando la imagen de Carabineros”. Asimismo, relevó que ya se cuenta con “un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos” y “una Subsecretaría de Derechos Humanos, donde se gastan recursos también, pero que no están siendo realmente efectivos”.

Ahora bien, una cortapisa a ambas medidas manifestó el jefe de bancada de diputados socialistas, Daniel Manoucheri, calificando de “ridículo esta dicotomía entre derechos humanos y control del crimen organizado”.

“Es completamente posible. Los países modernos así lo han hecho respecto a hacer perfectamente posible luchar contra el crimen organizado y poner un estricto respeto a los derechos humanos. Yo no sé cuando algunos plantean la violación de los derechos humanos como una vía para combatir el crimen organizado en qué estarán pensando, si en los países talibanes, en ese tipo de delitos contra el crimen organizado”, añadió.

Vallejo: “Seguridad es una agenda que siempre nos desafía”

Del encuentro con la bancada del Frente Amplio se refirió posteriormente la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abriendo un espacio de autocríticas por parte del Ejecutivo respecto a la tramitación de la Ley Naín Retamal. “Lo que nos corresponde como Gobierno es no ser autocomplacientes y siempre ver los espacios donde hay que mejorar y ese es nuestro trabajo diario”, señaló.

En ese sentido, indicó que “hoy día tuvimos una reunión con parlamentarias del Frente Amplio justamente para ver en conjunto cuáles son los espacios de mejora, cómo podemos abordar de manera más coordinada la agenda que viene, las iniciativas (…) No somos ni seremos autocomplacientes, sabemos que la agenda de seguridad es una agenda que siempre nos desafía a tener mayor entendimiento al diálogo, más coordinación y atendiendo a las iniciativas que van presentando los parlamentarios, donde se nos presentó por ejemplo a solicitud de apoyar otro proyecto de ley con relación al control de las armas, porque el poder de fuego es otra de las preocupaciones que aquejan a nuestras poblaciones”.

Cabe destacar que en defensa de la ministra Carolina Tohá se manifestó el diputado del Partido Liberal y presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Vlado Mirosevic. “La ministra ha tenido liderazgo suficiente, lo que necesita es que al Gobierno se le acompañe y se le empuje y no se le haga zancadillas. En ese sentido, no busquemos responsables donde no los hay, la ministra ha puesto el mejor empeño, terminemos con esta guerra y pongámonos contra quién tenemos que pelear, una guerra contra la delincuencia”, sostuvo.

Y añadió que “la ministra Tohá ha cumplido un buen papel, ha sido una ministra que sin complejos ha empujado una agenda de seguridad, ella viene de una sensibilidad de centroizquierda, por lo tanto creo yo ha tenido una capacidad y una amplitud de entender que la gente está demandando más seguridad”.