Educación Nacional Política Ministro Ávila: “En los Servicios Locales de Educación hay 1.031 establecimientos, de los cuales sólo 20 son insuficientes” El ministro de Educación expuso este lunes en una sesión conjunta de las Comisiones de Educación del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados sobre el avance de la implementación del Sistema de Educación Pública (SEP). Osciel Moya Plaza Lunes 10 de abril 2023 15:24 hrs.

En medio de cuestionamientos hacia el trabajo de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), este lunes el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, expuso sobre el avance de la implementación del Sistema de Educación Pública (SEP) en una sesión conjunta de las comisiones de Educación del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados. En su presentación, Ávila dio conocer los desafíos del Plan de Reactivación Educativa para el 2023, como también de los logros y dificultades que han tenido la implementación del SEP. El secretario de Estado indicó que durante la pandemia los establecimientos de los SLEP abrieron tempranamente. En marzo 2021 el 44% de los establecimientos de SLEP estuvieron abiertos en comparación al 17% de los establecimientos municipales, señaló. En cuanto a la Reactivación Educativa, Ávila informó que actualmente existen 104 programas educativos priorizados y alineados; 41 programas de convivencia y salud mental; 35 programas para el fortalecimiento de los aprendizajes y 28 programas para la asistencia y revinculación de estudiantes. Para el año 2023, 686 establecimientos contarán con asesoría directa desde los SLEP y funcionarán 117 redes educativas a nivel nacional, atendiendo los tres ejes de reactivación educativa en los distintos niveles de enseñanza, precisó. Sobre los desafíos para el año, la autoridad destacó, entre otros, articular las políticas y programas educativos con foco y pertinencia territorial para el despliegue del apoyo técnico-pedagógico (Plan de Reactivación Educativa) y monitorear el avance de las líneas estratégicas de los Planes Anuales 2023. Uno de los temas más controvertidos es la situación del Servicio Local de Atacama, donde existe un sumario contra el director ejecutivo, insatisfacción en las comunidades educativas respecto a la gestión del Servicio Local y críticas de los gremios por los incumplimientos de los objetivos. Todo esto ante las críticas hacia la presentación del ministro Ávila de la senadora Yasna Provoste, quien indicó que uno de los objetivos de la educación pública es mejorar los aprendizajes de niños y niñas, pero no hay claridad ya que todas las herramientas que se conocen están centradas en la administración y no en los estudiantes. Provoste afirmó que el apoyo técnico pedagógico a los servicios locales sigue siendo muy débil y es claro el respaldo que puedan dar los programas nacionales del Ministerio de Educación. Al respecto ministro Ávila indicó que, ante las críticas por la deficiencia de los servicios, como Gobierno son los primeros en reconocer y en ningún caso hay intención de dar cuenta que todo es positivo. “Todos los indicadores están asociados a la estrategia de educación pública (…) que son indicadores que nos permite decir que, por ejemplo, a nivel país hay rezago lector y que es la base de la política de reactivación que se han ido impulsando. Luego están los resultados del SIMCE que probablemente ésos resultados no van a ser buenos en comparación con lo que nos informa la región, los resultados de la región en el mundo no son bueno. Este es el Simce de la pandemia, no me cabe duda que el análisis pormenorizado de cada uno de los establecimientos de la SLEP va a ver muy similar”, afirmó. Respecto de los establecimientos insuficientes, destacó que hoy en los SLEP hay mil 31 establecimientos, de los cuales 20 son insuficientes, cuatro en Atacama, cuatro en Barrancas, dos en Valparaíso y tienen 31 programas asociados a centros de liderazgos, con apoyo específico pedagógico y con programas de políticas nacionales que se han implementado, como las estrategias de lectura y de revinculación. En las comisiones conjunta, acordaron seguir profundizando en el tema y convocaron, además, a otros actores, como los gremios de la educación parta conocer su visión sobre el funcionamiento de los Servicios Locales de Educación.

