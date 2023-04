0f3e9f92b1

Nacional Política Trabajo Luego de seis años en tramitación: Cámara de Diputados aprueba y despacha ley de 40 horas La iniciativa contó con el apoyo de los parlamentarios del oficialismo, de la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente y gran parte de Chile Vamos. Solo el Partido Republicano y algunos diputados de la UDI votaron en contra. Fernanda Araneda Martes 11 de abril 2023 14:05 hrs.

Con 127 votos a favor, 14 en contra, y tres abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que reduce la jornada laboral a 40 horas. La iniciativa, que fue presentada en 2017 por la actual ministra Camila Vallejo y la diputada Karol Cariola, quedó lista para ser promulgada, luego de que distintos sectores políticos le entregarán su apoyo. Durante el debate, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis anunció su voto a favor de la propuesta y destacó los cambios realizados al proyecto en el Senado. “La propuesta actual considera la diversidad de jornadas laborales que reconoce el Código del Trabajo, se establece el principio de gradualidad en su implementación, y se agrega el punto referido a la flexibilidad horaria, y su consideración en el marco de la jornada laboral, se contempla la compensación de horas trabajadas, entre otros aspectos. No cabe duda que el proyecto simplista de un comienzo en la Cámara de Diputados y Diputadas mutó hacia un proyecto serio, de fondo, con contenido y ajustado a la realidad de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país”, señaló Celis. En tanto, desde el oficialismo la diputada de Revolución Democrática Consuelo Veloso, relevó el efecto que el proyecto de 40 horas tendrá en la calidad de vida de niños y niñas. “Los niños necesitan a sus padres, las niñas que vengan a este mundo necesitan pasar más tiempo con su familia, necesitamos recomponer el tejido social de nuestro país, porque tanto que se habla de delincuencia, hay muchos niños y niñas abandonados porque sus papás tienen que sacarse la mugre para poder salir adelante, y eso no tiene que ser un obstáculo para también poder criarlos”, afirmó. En contraste, el diputado del Partido Republicano, Johannes Kaiser, se mostró crítico con la iniciativa, debido a las supuestas consecuencias de las 40 horas en el mercado laboral. “Chile no se puede dar el lujo de bajar su jornada laboral de esta manera, y no sin haber antes tomado otras medidas paliativas de aumento de productividad (…) ustedes no se pueden imaginar hasta qué punto esto va a impactar en el mercado laboral, pero no solamente el mercado laboral, en el bolsillo de los chilenos”, acusó. Un día histórico Tras la aprobación del proyecto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se mostró satisfecha y destacó el hecho de que la iniciativa fue aprobada por un grupo transversal de diputados. “Nuestro Presidente Gabriel Boric nos pidió que lleváramos adelante este proyecto dialogando con todos los sectores, sin dejar a nadie afuera de este debate, y así lo hemos hecho, para lograr hoy día una contundente mayoría en este proyecto de ley”, apuntó. Jara agregó que la nueva norma es fundamental “para las personas que están en sus casas, que viajan en las micros, que van y vuelven a sus trabajos, que muchas veces tienen que dejar a sus hijos dormidos porque tienen que salir muy temprano, para nosotros mismos, para nosotras mismas, para nuestras historias, para nuestras familias. Este es un proyecto que va a contribuir enormemente a nuestra calidad de vida”, manifestó. La ministra además hizo hincapié en que se apoyará a las pymes en la implementación de la ley: “Los empleadores, en particular las pymes, quiero que sepan que el Presidente nos ha ordenado acompañarles en su proceso de implementación, nadie va a quedar solo, tienen que estar tranquilos. Como Ministerio del Trabajo en conjunto con los trabajadores y los empleadores, vamos a hacer un acompañamiento en cada región del país, para que la reducción de la jornada laboral sea una realidad lo antes posible”, afirmó. Por su parte, la diputada Karol Cariola agradeció el trabajo de la sociedad civil que empujó el proyecto a través de la Coordinadora por las 40 horas. “Sin ellos no hubiese sido posible este proyecto que ingresamos junto a mi compañera Camila Vallejo (…) Poco a poco fuimos haciendo un trabajo colectivo para llevar adelante una ley que nos representa transversalmente y que por lo demás convierte el día de hoy en un día histórico”, indicó la parlamentaria. “Hoy se rebaja la jornada laboral a 40 horas, y esto el país entero lo va a recordar para siempre. Me siento feliz, orgullosa, agradecida de nuestra ministra del trabajo, del subsecretario, del Gobierno, por el esfuerzo que han llevado adelante y porque hoy tenemos más que nunca la posibilidad de entregarle al país una alegría, una buena noticia y también la demostración de que cuando trabajamos de manera conjunta somos capaces de llegar a grandes acuerdos”, concluyó.

