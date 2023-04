950f64036c

Nacional Pensiones Política Reforma Previsional: Diputados de la comisión de Trabajo desdramatizan diferencias en la mesa técnica y se abren a revisar alternativas Así, en el PC plantearon crear una modalidad estatal como respuesta a la eliminación del Retiro Programado; mientras en la DC insistieron descartar las cuentas nocionales. Por su parte, Chile Vamos dijo sentirse "lejos" de la propuesta del Ejecutivo. Natalia Palma Miércoles 12 de abril 2023 17:30 hrs.

Tras no alcanzar un acuerdo en torno a la reforma previsional fue que la mesa técnica de pensiones- conformada por el Gobierno, parlamentarios y expertos- optó por extender el plazo para entregar una propuesta sobre las indicaciones que se ingresarán a la iniciativa, de cara a su discusión en particular en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y es que el Ejecutivo si bien se había autoimpuesto finiquitar este trabajo en un mes desde la constitución de esta instancia el pasado 13 de marzo, sigue habiendo diferencias con los distintos sectores políticos, especialmente con la oposición, en lo que refiere al 6% de cotización adicional con cargo al empleador y las cuentas nocionales, siendo este último mecanismo rechazado por el PDG y la DC. A esto se suma la propuesta del diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, que plantea la creación de una modalidad estatal de jubilación, de manera de hace frente a las desventajas que implicaría la eliminación del Retiro Programado, lo cual dejaría como única alternativa el mecanismo de rentas vitalicias a cargo de las compañías de seguros. Según explicó el parlamentario “pensamos que entregarle eso (el pago de las pensiones) exclusivamente a los privados, a las compañías de seguros no es armónico con el conjunto de la reforma, puesto que establece un sistema de seguridad social que es mixto, o sea, público-privado. Por lo tanto, creemos que hace falta tener una alternativa pública en la salida del pago de la pensión, que puede estar a cargo de una Compañía Estatal de Seguros o bien que cada pensionado pueda traspasar sus ahorros individuales al Fondo Integrado de Pensiones, de forma tal que esto se incorpore a la pensión que paga el Seguro Social, pero no que se mantenga el retiro programado”. De hecho, la minuta señala que “esta opción es especialmente relevante para aquellos pensionados con un saldo insuficiente para pagar una Renta Vitalicia de al menos 3 UF, quienes bajo la propuesta del Gobierno, al no tener la opción de Retiro Programado, se verían obligados a retirar la totalidad del saldo en un plazo máximo de cinco años, posterior a lo cual se quedarían sin pensión autofinanciada”. Con todo, Cuello se mostró esperanzado de sacar adelante la iniciativa en el Congreso y destacó que “el Gobierno ha tenido una buena disposición y la ministra (Jeannette) Jara ha liderado este espacio de conversación. Espero que también tengamos propuestas de aquellas fuerzas políticas que están en un punto de discrepancia, pero que mantengan la esencia del proyecto y que puedan entregar beneficios superiores o iguales al Seguro Social que está contenido en la reforma”. El diputado independiente, Andrés Giordano, desdramatizó las diferencias al interior de la mesa técnica de pensiones y apuntó que las propuestas que han emanado desde los distintos sectores “no son contradictorias con el objetivo de buscar un acuerdo que permita destrabar la discusión de la reforma previsional”. De todas formas, reconoció que “lo que sí ocurre es que en un Congreso tan fragmentado como este, la posibilidad de enfrentar escenarios complejos como el de la reforma tributaria es cierta; sin embargo, creo yo el tenor de la mesa técnica ha permitido hoy en día que cumplamos con el objetivo político y que técnicamente podamos revisar estas iniciativas y comparemos resultados”. En la oposición, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, expresó que “Chile Vamos está muy lejos de la propuesta del Gobierno. Ahora, la buena noticia es que hemos ido avanzando y el Gobierno también ha hecho un reconocimiento de que la reforma que presentó tiene muchas falencias técnicas. Por lo tanto, hemos establecido un marco de acuerdo para juntarnos también con nuestros técnicos y avanzar en una propuesta alternativa en donde la construyamos entre todos”. Asimismo, el legislador valoró el ánimo que hay desde el sector “de sentarnos a la mesa porque tenemos consciencia de que el sistema previsional chileno no aguanta un día más y creemos que Chile se merece una buena reforma previsional, no cualquiera” y agregó que “creemos que el Gobierno comete un error, por ejemplo, al cuestionar la propiedad de los fondos de pensiones, establecer cuentas nocionales, establecer un sistema de reparto, son cosas que no compartimos, pero sí compartimos algunos aspectos importantes, como el hecho de subir la cotización adicional, el Pilar Solidario, fortalecer (las pensiones) a través de la PGU, son una serie de cosas que tenemos en común y esperamos llegar a un acuerdo con ellos en los próximos días”. En cuanto a la propuesta planteada por el PC, Sauerbaum manifestó que “lo que nos importa es que haya una alternativa de que los chilenos podamos elegir entre un sistema privado y uno público. Si el Gobierno quiere establecer un cierto organismo de administración de fondos previsionales estatal nosotros no tenemos ningún problema con eso, pero sí lo que vamos a exigir es que exista una alternativa privada en donde los chilenos podamos exigir una mejor administración”. En tanto, el diputado de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, insistió en la necesidad de avanzar en un sistema solidario intra e intergeneracional en materia de pensiones, con enfoque de género, pero que no contemple como instrumento a las cuentas nocionales como propone el Ejecutivo. “Si todos los que estamos representados en la mesa acordamos un conjunto de elementos en la reforma con eso se logra la mayoría, pero de manera bastante frágil. Creo que hay que seguir conversando con la gente de Chile Vamos y en esta primera etapa lograr un acuerdo en la mesa técnica, en cómo se usa el 6%, y ahí creo que el Gobierno no tiene apoyo para seguir impulsando las cuentas nocionales, que es algo que no existe en Chile y que no tienen respaldo financiero”, recalcó. Cabe destacar que cada sector que participa de la mesa técnica de pensiones presentará sus propuestas este miércoles, en una sesión programada a partir de las 15:00 horas.

