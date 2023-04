6a933d49e7

Nacional Política seguridad Manuel José Ossandón: “Tenemos que unirnos porque la delincuencia no es ni de izquierda ni de derecha” A juicio del senador de Renovación Nacional, un estado de excepción en la Región Metropolitana resultaría poco efectivo para combatir los problemas de seguridad. "Lo que nos falta es una estrategia y transparentar la gravedad del problema", señaló. Diario UChile Miércoles 12 de abril 2023 9:44 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, abordó varios temas relacionados a la crisis de seguridad pública. En primer lugar, Ossandón se refirió a la idea de algunos parlamentarios de decretar un estado de excepción en la Región Metropolitana, algo que a su juicio resultaría poco efectivo. “Estamos metidos en un tema de delincuencia que nos está cambiando la forma de vivir, y hay demasiadas flashs publicitarios e ideas para salir en la prensa, cuando estamos cojos de una política mucho más seria y eficaz para combatir esto”, señaló. “El Estado de excepción acotado no sirve, porque no hay personal. Las Fuerzas Armadas tienen otras labores y ahora están metidos en la macrozona sur, en el control de las fronteras del norte, no estando entrenados para eso. En el fondo estamos apagando el incendio con bencina (…) yo creo que aquí lo que nos falta es una estrategia y transparentar la gravedad del problema que estamos viviendo”, opinó. De acuerdo al senador, más que un estado de excepción, “lo que sí sirve es que tengamos el Ministerio de Seguridad Pública, que estamos a punto de sacarlo, y que solo está parado por una pequeña discusión”, dijo. En ese contexto, Ossandón criticó la idea del Ejecutivo de eliminar la figura de los delegados presidenciales, pues, a su parecer, se necesita una figura de peso que represente al mandatario en regiones, y que pueda estar en contacto con la nueva cartera. “Vamos a tener un ministro de Seguridad Pública, que nosotros hemos trabajado para que tenga dientes, para que tenga fuerza para poder combatir la delincuencia, ¿y con quién se va a entender en las regiones? ¿Con un seremi? Seamos súper prácticos, ¿ustedes creen que los generales, que los altos mandos, le van a pasar información delicada a un seremi, o a un personaje designado políticamente? Ahí hay una discusión que no hemos logrado zanjar, porque el Gobierno no sabe qué va a hacer. ¿Cómo van a reemplazar el delegado presidencial? Al final le van a tener que cambiar el nombre, porque el delegado es el representante del Presidente de la República en la región y que coordina los ministerios, imagínense que eso no exista”, planteó. De todas maneras, Ossandón fue enfático en señalar que los problemas de seguridad pública no se deben a las acciones del actual Gobierno. “Esto no es responsabilidad del Presidente Boric, pero sí voy a decir lo siguiente: cuando uno va arriba del caballo, el que lleva las riendas es el responsable (…) Ahora le toca al Presidente Boric bailar con la fea, y él con un tema ideológico profundo, del tema de los derechos humanos, que se confunden, ha sido muy duro, y ha tenido que entender que hoy día Chile debe enfrentar este tema con fuerza, aunque sea doloroso, o vamos a cambiar nuestra forma de vivir, así de claro”. Por último, el senador indicó que el problema de seguridad pública debe ser afrontado por todos los sectores políticos en conjunto: “Lo importante es que los que estamos en esto y tenemos la responsabilidad, tenemos que tener la grandeza de unirnos, porque la delincuencia no es ni de izquierda ni de derecha”, concluyó.

