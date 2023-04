ffbd35f552

Nacional Política Analista Hugo Herrera: El Gobierno “no tiene una línea ideológica que le dé respaldo a las medidas que van adoptando” En todo caso, el analista político y académico de la Universidad Diego Portales, destacó que el Presidente "ha dado muestras de responsabilidad" cambiando la agenda según las contingencias e incorporando a personeros de la exConcertación. Diario UChile Jueves 13 de abril 2023 11:48 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el académico de la Universidad Diego Portales, Hugo Herrera, analizó el escenario político actual, y aseguró que el Presidente Gabriel Boric “ha dado muestras de responsabilidad”. Esto en el sentido “de que ahí donde ha habido que cambiar la agenda por las necesidades apremiantes del momento, o donde ha habido que incorporar cuadros de la Concertación, lo ha hecho”, expresó el analista político. En todo caso, Herrera advirtió un serio problema al interior del Gobierno, y es que, más allá del día a día, el Ejecutivo no estaría mirando más a largo plazo. “Al Gobierno le falta un discurso, por eso no da con el tono, y tiene que cambiarse de vereda a cada rato, no tiene una línea ideológica que le dé respaldo a las medidas que van adoptando, y no se sabe para dónde va a esta altura, porque perdió la agenda legislativa”, opinó. En esa misma línea, el analista político señaló que La Moneda tiene que realizar una síntesis entre sus dos almas: la exConcertación y Apruebo Dignidad. “El discurso de la Concertación es de otra época, y si el Gobierno cede a ese discurso, en una especie de realismo, del día día, de la gestión, perderá la perspectiva. Por otra parte, está el discurso del Frente Amplio más puro, que yo ilustraría con Giorgio Jackson hablando de que ellos tenían otros estándares morales respecto de la Concertación, un discurso altamente moralizante, muy abstracto, con el cual tú tampoco puedes gobernar”, manifestó. En definitiva, su diagnóstico “es que si el Gobierno no para una nueva ideología, que de alguna manera sintetice la tendencia al realismo de la Concertación y la tendencia al moralismo del Frente Amplio, no va a poder darle conducción política al país”. En ese difícil escenario, el analista cree que es poco probable que el Frente Amplio y el Partido Comunista se mantengan en el poder: “Si este Gobierno pensaba proyectarse, por ejemplo, en una serie de gobiernos, en dos o tres períodos de gobierno del Frente Amplio o de las izquierdas, es muy difícil que lo logre. Yo me temo que si esto sigue así (…) después aparezca de nuevo nuestro experto en gestión, que es el expresidente Piñera. Podríamos tener una tercera secuela del episodio, y no creo que eso le haga bien al país”. Por otra lado, Herrera se refirió a lo que está pasando en la derecha. Según el analista, allí existen dos corrientes: la más extrema, encabezada por el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, y otra más pragmática, que tiene como precandidato presidencial al alcalde de La Florida Rodolfo Carter. “A Carter yo lo veo más cercano a lo que fue en su minuto la UDI de las poblaciones, más de la veta Longueira, y eso mismo creo que le permite tener mayor perspectiva. Él se mete donde hay oportunidades, y en ese sentido las oportunidades para un alcalde son todas cosistas, es muy difícil que un alcalde desarrolle políticas de Estado, o logre dar con algo que se ilustre en la municipalidad como una política que tenga alcances para todo el Estado. En todo caso, creo que tiene mayores perspectivas”, indicó. Por último, Herrera vaticinó que es posible que la derecha construya un relato político propio, similar a lo que se da en otros países: “Yo no pierdo la esperanza de que así como el Gobierno tiene que construir un relato, en la derecha también emerja un relato político. Esto muchas veces escandaliza dentro de la derecha, se dice que es convertirla en algo como el peronismo, pero yo pido ver lo que ocurre en Alemania, en la Europa continental, y son algo muy distinto a la nuestra”, aseveró. Revise la entrevista completa aquí:

