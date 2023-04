ffbd35f552

Economía Nacional Política Roberto Fantuzzi y las 40 horas: “Muchos creen que mañana van a comenzar a trabajar menos horas y eso no es así” El presidente de ASEXMA analizó el impacto de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, la productividad de las empresas y el rol de los gremios empresariales en las discusiones con el Gobierno. Diario UChile Jueves 13 de abril 2023 9:16 hrs.

El presidente de la Asociación de Exportadores y Manufacturas (Asexma) Roberto Fantuzzi, afirmó que el gobierno debe aclarar a la opinión pública que la ley de 40 horas semanales, no comenzará a regir de manera inmediata. En declaraciones a Radio y Diario Universidad de Chile, el empresario afirmó que el país se ha “quedado pegado en el pasado en este aspecto porque en otros países hace bastante tiempo que se ha establecido las 40 horas” y recordó que en el año 1936 la OIT ya había sugerido la jornada laboral de las 40 horas, situación que se vive en todos los países europeos, incluso en Francia y Holanda es de 35 y 32 horas respectivamente. Fantuzzi agregó que en esta discusión un factor importante es la productividad y el desarrollo de las tecnologías, con inteligencia artificial, etc, donde el concepto de empresa también va a cambiar. “Siempre me ha chocado tener bajas remuneraciones como factor de competitividad (…) China era conocida por tener sueldos bajos y se están recuperando y hoy tiene buenas rentas, porque han ido incorporando valor agregado y nosotros estamos haciendo justo lo contrario, cada vez exportamos más productos primarios, como el litio, el cobre, la fruta. Cómo vas a mejorar un salario mínimo de 500 mil pesos, si sigues exportando productos primarios”. Sobre el impacto de las 40 horas en la empresa y su producción, Fantuzzi precisó que “está quedando la sensación, y me di el tiempo de salir a la calle a conversar con algunas personas, ¿tú crees que las 40 horas va a ser mañana? No el próximo año va a ser de 44, si esto es gradual hasta el 2028, son cinco años que se va a implementar el sistema de 45 a 40 y como se habla siempre del proyecto de las 40 horas, mucha gente cree que la próxima semana va a trabajar menos horas. No, va a ser así, creo que hay que corregir esa comunicación del Gobierno. Hay implícito un error comunicacional”. Fantuzzi agregó que en materia de productividad, rechazó las comparaciones que hacen los grandes empresarios con países desarrollados, que llevan varios años de delantera respecto de estudios, capacitación, sistema dual, etc. En ese sentido, indicó que “no responsabilicemos al trabajador, sino a la política que tuvimos” y mencionó la franquicia SENCE para capacitar a los trabajadores que sólo es ocupada en un 30 por ciento. “Es una vergüenza, es una plata que te regalan, que es un subsidio del Estado, para capacitar a los trabajadores y no lo usas, esto equivale que si yo tuviera 10 hijos y el Estado me regala la educación de mis hijos, yo dejo analfabeto a 7”, precisó Fantuzzi. Por otro lado, el empresario también cuestionó el rol de los gremios empresariales por su participación política. “Tenemos que tener un mundo de gremios que no participen tanto en política. Leí en un diario que los empresarios se retiran de la discusión sobre la reforma tributaria. Los gremios están para cuando el gobierno nos cite a las reuniones, tenemos que ir para conversar y el tema no lo ponemos nosotros, que no somos gobierno. Podemos opinar, pero no imponer que se discutan los temas nuestros. El tema lo tiene que poner el mundo político, no confundamos nuestras actividades, el rol que debemos jugar dentro de la sociedad”, puntualizó el empresario. Revise la entrevista completa aquí.

