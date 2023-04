Fast track en seguridad: Oficialismo respalda agenda legislativa del Gobierno, pero plantea diferencias con el plazo de algunos proyectos

2bdc8723e1

Un comité político ampliado extraordinario convocó La Moneda para la mañana de este viernes con el objetivo de analizar la agenda legislativa en materia de seguridad. Un denominado fast track que el Ejecutivo busca zanjar con el Congreso Nacional para efectos de viabilizar un total de 31 proyectos de ley -que se pretenden tramitar en el plazo de una semana, 75 y 150 días, respectivamente según su nivel de compleijdad- que fue anunciado parcialmente este jueves por ambos presidentes del Congreso Nacional, mientras el Ejecutivo solicitó más plazo para oficializar el acuerdo a fin de socializar la agenda con Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático. Así, para revisar en detalle los proyectos de ley y suscribir oficialmente esta agenda con el parlamento, es que la ministra del Interior, Carolina Tohá, se reunió con las dirigencias de los partidos de Gobierno, quienes transversalmente manifestaron su respaldo a la agenda de seguridad. De ello dio cuenta la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, apuntando que más que la cantidad de proyectos, “lo relevante es la acción policía conjunta de ambos poderes del Estado”. Por lo demás, relevó que la agenda no solo contempla proyectos para efectos de dar señales, “como son aquellos que aumentan penas”, sino también iniciativas que cambian la institucionalidad del país. “Aludo al fortalecimiento del Ministerio Público, al Ministerio de Seguridad que ha sido largamente dilatado por la derecha en particular y que hoy día estamos en posición de poder trabajar y tenerlo ojalá dentro de este año”, acotó la dirigenta socialista. Por lo demás, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, relevó que “esto es un acuerdo que se fragua colectivamente. No es que lo generó solo el presidente del Senado, sólo el presidente de la Cámara de Diputados, y efectivamente el Ministerio del Interior solicitó más tiempo para tener esta reunión, precisamente con los presidentes de partidos quienes vamos a transmitir y trabajar con nuestros diputados y diputadas a fin de que sea una agenda expedita”. En tanto, el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, ratificó el compromiso del Frente Amplio y Apruebo Dignidad con la agenda legislativa de seguridad y destacó que en ella “hay varios elementos que son responsables y vienen a superar la demagogia con la que muchas veces se trata el debate sobre seguridad”. “Hay varios proyectos de oposición, de hecho hay varios proyectos que va a presentar el Gobierno que se compromete a avanzar en esa dirección; hay mociones parlamentarias transversales, de izquierda y derecha, de todos los colores y eso es importante porque pone en el centro lo que la gente quiere escuchar, no las peleas de la política que la gente no quiere escucha”, señaló. Por su parte, el timonel y senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, apuntó contra los plazos para la tramitación de algunos de los proyectos. “Lo importante es legislar con celeridad, pero bien hecho, no a la rápida porque son leyes de aplicación permanente y la idea es que no nos andemos arrepintiendo de las cosas que aprobamos en el Congreso Nacional simplemente por dar una señal política a la galería, y no le vendamos humo a la gente que con solo aprobar leyes va a reducir las tasas de homicidios o el control de la seguridad”. “El llamado que yo le haría, con amistad cívica, al senador Coloma es que nosotros lo elegimos a él como representante de la corporación, no es representante de la UDI o de un sector político, por tanto creo que es importante respetar esos procesos. Está bien el sentido de urgencia y celeridad que se le quiere dar a la tramitación, pero creo que es importante hacer las cosas bien, con acuerdos, como política de Estado, que es lo que el Presidente Boric ha llamado a los sectores políticos a unirnos para enfrentar la crisis de seguridad pública”, añadió. Imagen: Agencia ATON.

