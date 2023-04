8cbe2f69fb

Valeria Cárcamo, candidata a consejera por Valparaíso: "En materia de información el trabajo de la Comisión Experta ha sido nulo" La carta de Revolución Democrática fue crítica de la cobertura que se ha dado al nuevo proceso constituyente e hizo mención del cruce que protagonizó con el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter tras abordar la crisis de seguridad. Natalia Palma Domingo 16 de abril 2023 9:10 hrs.

“La Constitución es lo más importante que hoy día tiene una sociedad que se dice ser democrática”, con esas palabras la candidata a consejera constitucional de Revolución Democrática por la Región de Valparaíso, Valeria Cárcamo, relevó la importancia del nuevo proceso constituyente, pese a que encuestas lo posicionan en un escenario adverso, debido a un bajo interés de la población. En conversación con Radio Universidad de Chile, la también ex asesora del senador Juan Ignacio Latorre sostuvo que “la participación que va a tener la ciudadanía a través del voto, de elegir a sus representantes, es muy importante para los cimientos de la democracia en nuestro país. Eso es lo que me motiva para ser parte de algo tan histórico como es escribir una nueva Constitución y las expectativas que tengo al menos de este proceso es que la gente se vaya a interiorizar con lo que se vaya a escribir, que no pase, por ejemplo, que la gente vaya a votar por cosas que no están integradas en la Constitución”. “Hay que entender que lo único que tienen que hacer los consejeros, que tienen cinco meses, es responder la simple pregunta de ¿Qué derechos necesita hoy día chilenos y chilenas que son básicos para poder vivir? Ahí salen diferentes direcciones, como es la vivienda garantizada por el Estado, la salud, educación, el agua, proteger el medioambiente, que son cosas prioritarias para poder enfrentar este nuevo proceso y que nos puede diferenciar bastante de otras candidaturas a nivel nacional”, expresó. En cuanto a los avances de la Comisión Experta en la redacción de las primeras normas del anteproyecto de la nueva constitución, Cárcamo dijo “no sentirse satisfecha”. “El cruce ideológico que pudiese existir es principalmente por los 12 puntos de acuerdo, que uno de esos es el Estado social y democrático de derecho, por eso existen grandes diferencias al hablar, por ejemplo, sobre el derecho a la salud. Tiene que ser un Estado el que esté presente en todas las garantías que se tienen que entregar en los derechos sociales, pasa lo mismo con la educación”, manifestó. En esa línea, comentó que “hoy en día se debiese garantizar que toda persona no se tenga que endeudar para poder estudiar y abarca también la universidad. Tenemos que empezar realmente a hablar de universidades estatales, que el Estado esté presente en la educación de chilenos y chilenas en nuestro país y no dar cabida al Estado subsidiario”. Asimismo, fue crítica de la cobertura que se ha dado a este nuevo proceso constituyente, destacando que este “queda muy por debajo de la decisión y conocimiento que se hizo del proceso anterior. Las personas empezaron a hacer seguimiento, recordemos que los partidos políticos estuvieron hasta las tres de la mañana firmando un acuerdo para poder llevar esta problemática social, como fue el estallido, para llegar a una propuesta constitucional. Entonces, la participación ciudadana estuvo desde el día uno”. La egresada en Derecho dijo entender perfectamente “el descontento de las personas con este proceso en específico, porque no estaba claro para la ciudadanía, y lo que he conversado hasta el día de hoy, sobre qué pasaba si se rechazaba (la propuesta constitucional), es decir ¿Vamos a escribir una de nuevo con los mismos convencionales? ¿Se va a eliminar todo el proceso? ¿Hay que escribir esto de nuevo? Entonces, se generó una desinformación muy grande en todo lo que significaba este proceso constituyente que ya pasó. Por tanto, cuando voy a las calles esas son las preguntas que me hacen, más que qué es lo que se vota el 7 de mayo”. Por lo mismo, planteó que “eso también es una respuesta de que los medios de comunicación no han abarcado en la totalidad de lo que está pasando en el proceso eleccionario y a mi parecer el trabajo de la Comisión Experta prácticamente ha sido nula, o sea, yo por ser candidata tengo conocimiento de lo que está trabajando la Comisión y porque mi partido político tiene a un experto dentro de ella. De no ser parte de un partido político no tenemos ni idea de qué es lo que está pasando”. “Por eso también entiendo el descontento, que solamente se está acudiendo a las personas para poder pedirles el voto, pero acá no hay una participación directa, más cuando vieron la designación de comisiones expertas, más cuando vieron 12 acuerdos de partidos políticos y que independientes tampoco pudieron postular en este proceso. Lo entiendo y acá hay candidaturas, por ejemplo, como la mía, que intentamos abrir la democracia, hacer este gran esfuerzo porque está muy complejo convencer a la gente de participar en esto, de que tenemos que sí o sí cambiar la constitución, que va a ser muy diferente a la anterior, eso lo doy por sentado, va a ser más minimalista y con puntos bases de acuerdo y que después la bajada legislativa la va a hacer el Congreso, pero tenemos que avanzar con un pie y todos los sectores estamos entendiendo lo mismo”, enfatizó. Además, mencionó que, de ser electa, una de sus banderas de lucha será la de avanzar hacia el derecho al acceso a la vivienda digna, destacando que, de no hacerlo, “no estaría entendiendo lo que pasa en mi región”. “Soy viñamarina y la ciudad de Viña del Mar a nivel nacional es la ciudad con más tomas. Eso nos dice una alerta de lo que está pasando en la vivienda, en que los procesos burocráticos han demorado en hacer entrega de condominios sociales, de que se han hecho entregas, pero las construcciones son nefastas, con materiales que se les pasa el agua, que se llenan hongos y las personas no pueden vivir en esos lugares”, indicó. Mientras que desde el punto de vista ambiental, aseveró que “a nivel nacional también de manera muy negativa destaca la Región de Valparaíso con 131 conflictos medioambientales y el 40% de esos conflictos son por el agua y acá directamente estamos afectados en las áreas de contaminación, donde las empresas han hecho explotación y tenemos problemas, por ejemplo, como derramamiento de carbón en Ventanas, la sequía que tenemos en Petorca y la poca preservación que podemos tener del cuidado de los humedales”. En tanto, en materia de seguridad dijo que “esto no sólo lo abarco como la Región de Valparaíso, es una contingencia nacional y a mi parecer toda candidatura que se postula habla de este tema. Eso lo quiero abarcar desde diferentes áreas, una de esas es evidenciar que no solamente tenemos esta problemática con la delincuencia en las calles, sino tenemos problemáticas directamente con el narcotráfico”. En ese sentido, detalló que “me he juntado con personas de los condominios sociales, con personas de los campamentos, de las tomas y que me comentan que su vecino es narcotraficante. Ellos viven en carne propia lo que es vivir al lado de las armas, tener que criar con la circulación de drogas alrededor, de tener que llamar a carabineros y que carabineros no llega y es evidente porque si no tienen capacitación, formación o armamento van a ir a morir a esos lugares porque se enfrentan al narcotráfico. Entonces, si vemos todas estas falencias significa que hay que fortalecer al Estado no sólo a través de fuerzas como Carabineros y la PDI, sino también a través del Poder Judicial”. Por otra parte, la candidata hizo mención del tenso momento que protagonizó con el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, en el programa “Sin Filtros” tras abordar la problemática de seguridad que vive el país. “Las personas que fueron cobardemente asesinadas como representantes de la institución de Carabineros son de los rangos más bajos, qué quiero decir con eso, que hoy día quienes sufren el sistema es la gente pobre, la gente que no tiene ingresos y que se les tira a combatir la delincuencia sin preparación alguna. Por eso uno puede decir ‘bueno ¿Por qué no hubo más armamento?’ No, ese no es el problema, el problema es cómo se da la capacitación, la formación los instrumentos y la inversión para poder combatir la delincuencia”, señaló. “La efectividad es el punto que yo tomé con el alcalde Carter. Necesitamos que haya personas detenidas, que haya incautación de droga, que haya incautación de armas. Entonces, cuando uno de manera televisiva quiere mostrar que está intentando combatir la delincuencia, pero en verdad no hay resultados simplemente no hiciste nada”, sentenció Cárcamo.

