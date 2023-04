9b107be1c6

Nacional Salud Universidad de Chile lanzará Plan Nacional de Salud Oral para Personas Mayores Agrupaciones sociales, autoridades universitarias y del ámbito de la salud, representantes de municipalidades e invitados, serán parte de la ceremonia de presentación del proyecto que lidera el investigador de la casa de estudios, Dr. Jorge Gamonal. Diario UChile Martes 18 de abril 2023 11:11 hrs.

Responder a las necesidades que presentan las personas mayores de forma integral es lo que se busca a través del Plan Nacional de Salud Oral que se presentará este jueves 20 de abril a las 9:00 horas en el auditorio Eloísa Díaz de la Casa Central de la Universidad de Chile. La actividad, liderada por el Dr. Jorge Gamonal, integrante del Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable y académico de la Universidad de Chile, de profesión cirujano dentista, reunirá a diversas agrupaciones; la Asociación Gremial Nacional de Pensionados del Sistema Privado de Pensiones de Chile, Corporación Observatorio Personas Mayores de Ñuñoa, Mesa Coordinadora Nacional por los Derechos de las Personas Mayores, Asociación Nacional de Jubilados y Montepiados del Banco del Estado de Chile, Asociación de Pensionados de la Universidad de Chile, Colegio de Técnicos Paramédicos de Chile, Unión Comunal de Clubes de Adultos Mayores de Pudahuel, Centro de Epidemiología y Vigilancia de las Enfermedades Orales y el Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable (CIES) del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH). Cabe mencionar que el Plan Nacional de Salud Oral busca incorporar la salud bucal en el Examen Anual de Medicina Preventiva del Adulto Mayor (EMPAM). “Hace unos años atrás nos adjudicamos un proyecto del Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDEF) y este permite crear un examen dental preventivo del adulto mayor que si nos va bien cuando lo finalicemos, la autoridad podría decir que ahora el EMPAM tenga también un Examen Dental Preventivo del Adulto Mayor (Edepam)”, comentó Gamonal. El proyecto mencionado se ha estado ejecutando desde el 2021 en Centros de Salud, junto a agrupaciones, organizaciones y profesionales, los cuáles han detectado y confirmado estos requerimientos de salud bucal en las personas mayores. La presidenta de la Asociación de Pensionados del Sistema Privado de Pensiones, Cristina Tapia, afirmó que “las personas mayores van postergando la atención dental y cuando se dan cuenta que es necesaria para alimentarse, sentirse bien, sonreír, conversar ahí viene el drama y no saben qué hacer porque empiezan a consultar y son tan caros los tratamientos que empieza una frustración de hago el sacrificio, me atiendo o no, entonces ahí nosotros dijimos porque el Ministerio, el Estado no tiene una preocupación más preferencial para las personas mayores”. En la misma línea, la presidenta de la corporación Observatorio Personas Mayores de Ñuñoa, Luz Álvarez, sostuvo que “el Plan Nacional de Salud Oral, nace de las necesidades sentidas de los territorios, porque para las personas mayores la salud oral es sumamente importante dada la relevancia que tiene con la salud integral y muy importante con la salud mental. El acceso a la salud oral es complicado por los costos, porque las listas de espera a atención dental son muy largas”. Mientras el cirujano dentista y estudiante del programa de doctorado en Ciencias Odontológicas de la Universidad de Chile, Karen Danke, “las personas mayores en general llegan con mucha pérdida dentaria, muchos usando prótesis, las prótesis no la controlan porque es muy difícil acceder o es muy caro para ellos pagar de su bolsillo para acceder a controlarse sus prótesis”. Cabe mencionar que a través del lanzamiento se busca crear un hito con las autoridades los municipios, el ministerio, entre otros actores y establecer un trabajo mancomunado para la formación de una comisión. “Es una invitación a que como país tengamos este plan porque estamos respondiendo a las dificultades que tienen las personas mayores de resolver sus problemas de salud orales”, agregó Gamonal.

