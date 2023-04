309fc9b9b8

Medio Ambiente Nacional Política Rodrigo Mundaca por proyecto Los Bronces: “Pone en la discusión las prioridades que tiene el Gobierno” El Gobernador de la Región de Valparaíso señaló que anteponer "la inversión sobre el medioambiente y las personas" va en contra de las promesas de campaña que hizo en su momento el Ejecutivo. Diario UChile Miércoles 19 de abril 2023 10:11 hrs.

El Gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, cuestionó la aprobación del Comité de Ministros al proyecto minero Los Bronces Integrado. El plan de Anglo American Sur pretende ampliar las faenas que se realizan en la zona precordillerana, entre las regiones Metropolitana y Valparaíso. En detalle, la compañía británica espera extender hasta 2036 la vida útil del yacimiento con una inversión de más de US$3 mil millones, lo que permitirá incorporar una fase subterránea con la que se podrá alcanzar una producción de más de 150 mil toneladas diarias de cobre fino. Cabe destacar que la iniciativa ha sido criticada por organizaciones medioambientales por sus posibles consecuencias en la calidad del aire, del agua potable y en la flora y la fauna de los alrededores, por lo que el Gobierno puso como requisito varias obligaciones que se reflejarán en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). De hecho, en mayo de 2022 el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) rechazó y calificó desfavorablemente al proyecto, por lo que Anglo American presentó un recurso de reclamación contra la resolución en junio del mismo año. Al respecto, Mundaca recordó que “lo que nosotros hemos dicho como parte del movimiento socioambiental y también junto a un montón de organizaciones territoriales es que este proyecto afecta y afectará básicamente a los glaciares del cordón montañoso de la cordillera de los Andes donde se ubican los nacimientos de las cuencas de los ríos Aconcagua, Colina y Maipo, causando daños irreversibles”. Y acotó que “en particular, la afectación de las cuencas también implica la afectación en reservas estratégicas de agua dulce, me refiero fundamentalmente a los glaciares de hielo y a los glaciares de roca”. Bajo esas consideraciones, la autoridad regional afirmó que el proyecto “pone en la discusión las prioridades que tiene Gobierno. Este es un Gobierno que se caracterizó inicialmente por ser ecologista, preocupado por el medioambiente”. “La verdad es que esta declaración inicial se contraviene absolutamente. Aquí los daños que se van a provocar no se compensan entregando calefactores, no se compensan verificando la calidad del aire, no se compensan dada la inversión”, sumó, apuntando a “un daño irreversible”. Por último, Mundaca hizo hincapié en que priorizar “la inversión sobre el medioambiente y las personas” va en contra de las promesas de campaña que hizo en su momento el Ejecutivo. Imagen: Agencia ATON.

