85b8c69030

00ac3b42a4

Deportes Gustavo Quinteros y victoria ante Monagas: “La deuda es ser más eficaces” El técnico de Colo Colo, analizó la ajustada victoria ante Monagas de Venezuela en el estadio Monumental por Copa Libertadores y sostuvo que pudieron asegurar el partido mucho antes. Diario UChile Jueves 20 de abril 2023 8:50 hrs.

Compartir en

Colo Colo sacó la tarea adelante ante Monagas por Copa Libertadores. El Cacique derrotó por un ajustado 1-0 al cuadro venezolano en el estadio Monumental y quedó líder del Grupo F junto a Boca Juniors. Tras la victoria, el técnico del cuadro albo, Gustavo Quinteros, destacó el buen trabajo en retaguardia y la generación ofensiva, aunque admitió los fallos frente al arco rival. “El partido desde el inicio fue favorable a Colo Colo. Tuvimos varias oportunidades desde el primer tiempo para asegurar el resultado y no lo pudimos hacer. Nos faltó eficacia y estar más tranquilos; más precisión en la finalización de las jugadas. Pero bueno. Terminamos un poco apretados con el resultado y nerviosos, porque el rival tuvo opciones con centros, córner, rebotes, contra y demás. Pero creo que la deuda pendiente es ser más eficaces para convertir”, expresó el DT. “Tuvimos siete u ocho situaciones muy claras. A veces lo más difícil para un equipo es generar situaciones. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar en la definición y estar más enfocados. La solidez del equipo, la organización defensiva, mantener el arco en cero y generar ocasiones fueron los puntos más importantes del partido”, añadió el adiestrador del conjunto de Macul. Además, Quinteros se refirió a los episodios de violencia que se registraron en las gradas: “Lamentablemente, hay un grupo pequeño que para mí no son hinchas del club, sino que vienen a perjudicar, viene a intentar no sé qué (…) No favorecen al equipo ni a la institución. Los verdaderos hinchas son los que apoyan para estar con el estadio lleno. Es un grupito muy pequeño de gente, que hacen problemas a todo, esperamos que la justicia los identifique y eliminarlos de los partidos”. Foto: Photosport.

Colo Colo sacó la tarea adelante ante Monagas por Copa Libertadores. El Cacique derrotó por un ajustado 1-0 al cuadro venezolano en el estadio Monumental y quedó líder del Grupo F junto a Boca Juniors. Tras la victoria, el técnico del cuadro albo, Gustavo Quinteros, destacó el buen trabajo en retaguardia y la generación ofensiva, aunque admitió los fallos frente al arco rival. “El partido desde el inicio fue favorable a Colo Colo. Tuvimos varias oportunidades desde el primer tiempo para asegurar el resultado y no lo pudimos hacer. Nos faltó eficacia y estar más tranquilos; más precisión en la finalización de las jugadas. Pero bueno. Terminamos un poco apretados con el resultado y nerviosos, porque el rival tuvo opciones con centros, córner, rebotes, contra y demás. Pero creo que la deuda pendiente es ser más eficaces para convertir”, expresó el DT. “Tuvimos siete u ocho situaciones muy claras. A veces lo más difícil para un equipo es generar situaciones. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar en la definición y estar más enfocados. La solidez del equipo, la organización defensiva, mantener el arco en cero y generar ocasiones fueron los puntos más importantes del partido”, añadió el adiestrador del conjunto de Macul. Además, Quinteros se refirió a los episodios de violencia que se registraron en las gradas: “Lamentablemente, hay un grupo pequeño que para mí no son hinchas del club, sino que vienen a perjudicar, viene a intentar no sé qué (…) No favorecen al equipo ni a la institución. Los verdaderos hinchas son los que apoyan para estar con el estadio lleno. Es un grupito muy pequeño de gente, que hacen problemas a todo, esperamos que la justicia los identifique y eliminarlos de los partidos”. Foto: Photosport.