Estrategia Nacional del Litio bajo la lupa: ¿Cuáles son los pro y contras de la propuesta?

La noche del jueves, en cadena nacional, el presidente Gabriel Boric presentó la Estrategia Nacional del Litio. La política contempla la creación de una empresa estatal, la colaboración entre empresas públicas y privadas, protección a los salares desde los que se extraerá el mineral y una participación importante de parte de las comunidades. Tras este anuncio, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con parlamentarios y expertos en el tema, cada uno con opiniones distintas de la propuesta del Gobierno. El senador de la Región de Antofagasta, Esteban Velásquez, valoró sobre todo la importancia que se le dará a las comunidades y espera que pronto se tomen medidas que vayan en esa dirección: “No quiero que el Presidente solo reconozca en términos románticos, sino que mañana esto efectivamente sea con cuestiones concretas”, manifestó. En ese mismo sentido, el exalcalde de Calama propuso que el Instituto de Investigación del Litio se emplace en esa comuna: “¿Por qué no llegar allí con desarrollo y con mirada de futuro? Bien puede ser que dentro del diseño del litio se atienda a las demandas del norte, que no ocurra más que el olvido del norte se termina con un poco de poesía. Por el contrario, queremos que haya atención concreta”, insistió. Otro punto que a juicio de Velásquez debería ser cautelado, es la cooperación entre el Estado y los privados para la explotación y extracción del mineral. “Invitaría al Gobierno a que siga buscando fórmulas para estar lo más lejos posible de empresas que hoy día no prestigian al Estado, por el contrario, podría haber alguna complicación o desprestigio en la política de diseño del litio, si se las tiene muy cerca”, advirtió. Desde una perspectiva distinta, la activista y cientista política experta en medio ambiente, Pamela Poo, fue bastante crítica con la Estrategia Nacional de Litio, ya que considera que la explotación de los salares no es sostenible. “Los salares son ecosistemas súper frágiles, que además están sumamente interconectados con las aguas subterráneas. Para que sea sostenible necesitas estudios de hidrogeología para saber y comprender cómo se comportan las aguas, pero en definitiva, la extracción del litio y devolver agua con salmuera no es para nada sustentable”, afirmó. Por otro lado, Poo relevó el hecho de que no hay una institucionalidad ambiental fuerte para fiscalizar a las empresas que extraigan el mineral: “Tú puedes tener medidas paliativas, compensar, pero hace once meses atrás, hubo una serie de procesos sancionatorios de la Superintendencia de Medio Ambiente en el Salar de Atacama en contra de las propias mineras. No tenemos una institucionalidad ambiental tan fuerte como para poder fiscalizar las extracciones, sobre todo en terrenos sumamente retirados”, opinó. “Una cosa es lo que está en el papel, que suena bastante interesante, por así decirlo, pero otra cuestión es la realidad”, añadió. Quien también expresó reparos a la propuesta del Gobierno, fue el economista del Centro Nacional de Desarrollo Alternativo (CENDA), Manuel Riesco. Específicamente, no le parece que CODELCO negocie con las empresas que actualmente tienen los derechos para explotar el litio del Salar de Atacama. “Lo que se tiene que hacer a través de la Estrategia Nacional del Litio es una cosa muy sencilla, no es encargarle a CODELCO que vaya a negociar con Soquimich (SQM), sino que es firmar un contrato que, a partir de 2030, cuando se termina la concesión, le entregue a CODELCO la explotación del lugar en donde hoy opera SQM”, indicó. “Ese solo hecho, esa sola firma de contrato, representa para CODELCO un aumento de patrimonio equivalente a todos los ingresos del Estado por todos los conceptos durante un año completo, cerca de 100 mil millones de dólares” estimó. En otro orden de cosas, Riesco señaló que dejar que los privados se encarguen de la exploración de salares es una mala idea. “¿Por qué las autoridades lo están haciendo? Porque tienen presiones, tienen presiones de los norteamericanos, de la Unión Europea que quieren meterse al litio y ahí el Gobierno dice: ‘ya está, le vamos a licitar para que exploren los salares’. Pero, ¿cómo sabemos cuánto van a encontrar?, ¿y por qué lo van a explorar ellos y no el Estado? Esto lo tiene que hacer la Empresa Nacional del Litio”. En contraste, el también economista Andrés Solimano consideró que los anuncios del día jueves, son positivos. Esto último porque “la cancha está muy privatizada y ahora se iría en la dirección de balancear, colocando al sector público en la explotación de litio y planteando una estrategia nacional”. A juicio de Solimano, si el Presidente Boric logra concretar la Estrategia Nacional del Litio, tomaría un paso hacia un modelo diferente. “Se empezó un proceso en que el Estado puede empezar a jugar un rol productivo como empresario, como fue históricamente. Estos anuncios significan volver a una cosa más equilibrada, con una presencia del Estado y eso yo creo que hay que valorarlo”, aseveró.

