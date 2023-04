8b1e0dabca

Nacional Salud Se lanza libro de Salud Global que promete abrir debate internacional sobre el abordaje de riesgos sanitarios en Latinoamérica El texto presentado se relaciona con una puesta al día de temas de Salud Global en el transcurrir de los últimos 10 años, con una perspectiva predominantemente académica y latinoamericana, en un escenario actual dominado por la aparición del Covid-19 a comienzos del 2020. Diario UChile Sábado 22 de abril 2023

El 18 de abril pasado, en dependencias de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile se realizó la presentación del libro “Salud Global. El escenario actual y perspectivas a futuro”, texto editado desde el programa de Salud Global de la misma institución. La pandemia por COVID-19 es uno de los temas inevitables que atraviesan este trabajo académico que expone el manejo de las amenazas sanitarias que afectan a los distintos grupos poblacionales. El lanzamiento que se enmarca en un conjunto de actividades de índole académica, comunitaria y de extensión planificadas para el 2023 con ocasión del octogésimo aniversario de la Escuela de Salud Pública, contó con la presencia del decano de la Facultad de Medicina Dr. Miguel O’ryan y estuvo dirigida por sus tres editores: Alex Alarcón, Giorgio Solimano y Jorge Ramírez, quienes junto al director de la Escuela Dr. Óscar Arteaga fueron los encargados de dar vida y continuidad al encuentro que culminó con las valiosas apreciaciones de la producción académica por parte de uno de los prologuistas, el Dr. Álvaro Franco, desde Medellín, Colombia. De esta forma, se dio a conocer lo que implicó la realización del proyecto en términos de coordinación de autores y construcción para luego seguir con un repaso de los capítulos contenidos en el impreso, evidenciando el contundente aporte que significa para la disciplina que lo enmarca. Alex Alarcón, jefe del programa de Salud Global de la Escuela de Salud Pública, fue quien ofició de anfitrión, dio la bienvenida a la concurrencia presencial y virtual que siguió la jornada por YouTube, tras lo que expresó el orgullo que representa este trabajo, tanto para el equipo editor, como para la institución, cuya elaboración se extendió por tres años. “Creemos que como Universidad vamos a dar un gran paso hacia adelante respecto a la salud global. La pandemia nos enseñó a ver la salud global desde una mirada distinta, principalmente desde el lado de la diplomacia de la salud, pero también desde la cooperación internacional”, mencionó. Y destacó: “Como miembros de la Alianza Latinoamericana de Salud Global (ALASAG) nuestro Programa de Salud Global merecía un espacio distinto. Creemos que también tenemos que liderar en Latinoamérica en esta gran temática, es por eso que decidimos en una ceremonia como ésta, en un año tan especial para nuestra Escuela; poder lanzar este libro tan importante para nosotros como Programa, como Escuela de Salud Pública y también como Universidad”. En este mismo sentido, el doctor Óscar Arteaga, director de la Escuela de Salud Pública manifestó la relevancia de la publicación en el marco de la conmemoración de los 80 años de la fundación de la institución que lidera: “Siempre poder juntarse a celebrar un logro de producción académica de un grupo de nuestros colegas es una razón importante para que podamos estar contentos y lo celebremos y, en particular, esto tiene una connotación muy importante porque este es un año de aniversario para nosotros (…) el año pasado cuando mirábamos hacia el futuro decíamos, ‘esto hay que celebrarlo como corresponde’. No cualquier institución cumple 80 años de una vida relevante para la sociedad en la que está inserta. Entonces, este aniversario decidimos celebrarlo todo el año con varias actividades y esta actividad forma parte de este itinerario de celebración”, agregó. Por su parte, el doctor Giorgio Solimano, narró cómo surgió la iniciativa de producir el libro, relevando la importancia del mismo para el análisis y proyección del contexto de la salud global, considerando que este programa académico es parte de la Alianza Latinoamericana de Salud Global (ALASAG). Si bien las propuesta de creación surgieron en el año 2019, no fue hasta el siguiente año que “el programa de Salud Global se abocaría a la edición de un libro que no tenía las características como el que actualmente tiene; menos extenso, menos ambicioso”, expresó, destacando que la obra “debería servir especialmente para los ámbitos académicos, gubernamentales, las agencias internacionales a nivel no sólo chileno, sino también latinoamericano” detalló Solimano. Posteriormente, se dio paso al comentario del académico de la Universidad Visión de las Américas de Colombia y prologuista del impreso, Dr. Álvaro Franco, quien comentó por qué el texto constituye un importante trabajo que sitúa a la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile como una institución líder en la región. “Desde mi punto de vista es la mejor producción académica que se ha dado en esta etapa post pandemia”, aseguró y destacó la perspectiva latinoamericanista de la definición de salud global que contiene el texto. El invitado internacional, mencionó también, que el trabajo evidencia un vasto conocimiento técnico en salud pública que permite hacer un análisis del contexto global, enmarcado en dicha disciplina. Además, rescató el hecho de que no se deja de lado la realidad chilena y su trayectoria en cuanto a producción académica. “Me parece que, si bien la Escuela de Salud Pública Salvador Allende ha siempre ejercido ese liderazgo, ahora, en términos del grupo de salud global, hay un liderazgo que se mantiene en América Latina, que va desde México, hasta la Patagonia y que ha logrado aglutinar a diferentes instituciones académicas (…) el libro defiende mucho la Alianza Latinoamericana de Salud Global”, recalcó. Para finalizar su intervención, el académico expresó: “Es muy recomendable la lectura del libro, pero es más importante someterlo a debate y hacer una construcción, ahora sí, en serio, de una nueva visión de salud global, una visión de salud global latinoamericana potente que pueda tener capacidad transformadora de los sistemas de salud, de la gobernanza global y del mundo mismo”. La ceremonia culminó con las palabras de Jorge Ramírez, editor también del libro quien hizo mención al trabajo de coordinación que implicó el texto y la riqueza del mismo por su carácter interdisciplinario. “Ha pasado un tiempo bien importante desde que tuvimos la idea de editar el libro, contactar a los autores y múltiples reuniones y creo que ese es un valor que, a veces, en la inmediatez del tiempo actual no se rescata. Acá hay una reflexión profunda respecto a algunos temas específicos. No hemos logrado una homogeneidad completa entre los capítulos y eso se nota, pero creo que eso es valioso, el rescatar la diferencia”, y añadió: “La mayoría de los autores son expertos en sus áreas y cuando son confrontados se ven desafiados y en general hay harto interés. Eso sucedió en el libro y sucedió también en la construcción de algunos cursos de nuestra Escuela”. Una nueva producción académica trans e interdisciplinaria El principal objetivo con el que se define la creación de este libro, es comunicar y ampliar el conocimiento del campo de la Salud Global a lectores tanto del área de la salud como de otras esferas del saber, con una mirada amplia y que trascienda las disciplinas, en un período en que diversos problemas sanitarios adquieren renovada importancia y que requieren de una mirada amplia y transdisciplinaria a nivel planetario. Para dar sentido a este relato, durante el lanzamiento el Dr. Giorgio Solimano fue el encargado de hacer un recorrido por las cinco partes y los 20 artículos que contempla el libro, haciendo un breve resumen de cada uno de ellos y de qué forma se van entrelazando esas temáticas con el ámbito de la Salud Global. Este volumen cuenta con los prólogos de dos destacados académicos de prestigio internacional en el campo de la Salud Global, Ronal Labonté y Álvaro Franco, quienes, desde sus propias perspectivas, analizan, encuadran y proponen marcos referenciales que enriquecen las visiones presentadas por los autores de los diferentes artículos. La presentación del libro en su primera parte está orientada al Contexto actual de la Salud Global donde se pueden encontrar los siguientes textos Salud Global. Caracterización, relevancia y abordaje (Giorgio Solimano Cantuarias, Jorge Ramírez Flores, Alex Alarcón Hein); Gobernanza del Sistema de Salud Global (Marta Maurás Pérez, José Sulbrandt Cabezas, Hernán Rosenberg); Desigualdad Económica, Desarrollo y Salud Global (Andrés Solimano Ratinoff) y El Rol de la Academia en Salud Global (Giorgio Solimano Cantuarias, Leonel Valdivia Matus, Jorge Ramírez Flores). La segunda parte denominada Principales factores de riesgo para la salud en nuestro planeta, la cual hace referencia a los principales factores de riesgo ambiental para la salud relacionados con el proceso de globalización, contempla los artículos Una mirada integradora sobre la relación entre globalización y medio ambiente (Karla Yohannessen Vásquez); La Biodiversidad y sus beneficios para la salud humana, una interacción indivisible (Alejandra Figueroa Fernández) y Cambio Climático y Salud (Ignacio Silva Santa Cruz, Yasna K. Palmeiro-Silva). En cuanto a la tercera parte, se examinan cuatro grupos de enfermedades que han cobrado relevancia en el panorama mundial de las últimas décadas, denominado Problemas de salud prevalentes en un mundo globalizado, donde se presenta Enfermedades emergentes y reemergentes en el contexto de la actual crisis sociosanitaria (Valeria Stuardo Ávila); Enfermedades no transmisibles vinculadas a la dieta: Una mirada desde la Salud Global (Lorena Rodríguez Osiac, Deborah Navarro Rosenblatt, Marcela Araya Bannout); Una aproximación actualizada del concepto de Salud Mental Global (Jorge Ramírez Flores, Rubén Alvarado Muñoz) y Una Sola Salud (One Health): Su impacto en la Salud Global (Jorge Las Heras Bonetto)- La cuarta sección se hace cargo de cuatro temas sociosanitarios específicos que comparten una íntima relación con las “injustas y evitables” diferencias en salud, preocupándose de identificar algunos factores de inequidad frente a los riesgos globales aquí los artículos que abarcan esté ámbito son La migración internacional y las respuestas del sector sanitario en América Latina: Desafíos en la formación (Alex Alarcón Hein, Hellen Cisternas-Bórquez); Una mirada integral a la política de drogas desde una perspectiva global (Francisco Cumsille Garib); Derechos sexuales y reproductivos: Llaves del reino para la igualdad y la ciudadanía plena (Pamela Eguiguren Bravo); La Revolución de la Longevidad. Elementos para una mejor comprensión del fenómeno (Rafael Estévez Valencia, Jorge Ramírez Flores). En la quinta parte se cierra el libro con el análisis de la respuesta social organizada a las problemáticas de la Salud Global, a través del rol de diferentes actores en un sistema de salud global, en este apartado se encuentra Sistemas de salud y sus desafíos en un mundo de creciente complejidad (Óscar Arteaga Herrera); Impacto de la Cooperación Regional y los Tratados de Libre Comercio, en el acceso a medicamentos (Tatiana Tobar Aravena); Diplomacia en Salud. Reporte de un proyecto de investigación en curso (Jorge Ramírez Flores); Salud Pública y Protección Civil frente a riesgos de potencial global (Alberto Maturana Palacios) y Cuando los datos no bastan: Desafíos y aprendizajes para las comunicaciones pospandémicas en salud (Mariela Ravanal Ponce, Claudia Lagos Lira, Ximena Póo Figueroa). Finalmente, los autores y editores de este libro, esperan que esta nueva entrega sea un aporte desde el mundo académico, que sirva de referente o punto de partida para quienes están o se están involucrando en diferentes e interesantes temas de Salud Global. Pero, igualmente, y no menos importante, que puedan disfrutar de su lectura. Editores: Giorgio Solimano Cantuarias , Jorge Ramírez Flores y Álex Alarcón Hein

Autores : Alvarado Muñoz, Rubén. Araya Bannout, Marcela. Arteaga Herrera, Óscar. Cisternas-Bórquez, Hellen. Cumsille Garib, José Francisco. Eguiguren Bravo, Pamela. Estévez Valencia, Rafael. Psicólogo. Figueroa Fernández, Alejandra. Lagos Lira, Claudia. Las Heras Bonetto, Jorge. Maturana Palacios, Alberto. Maurás Pérez, Marta. Navarro Rosenblatt, Deborah. Palmeiro-Silva, Yasna. Póo Figueroa, Ximena. Ravanal Ponce, Mariela. Rodríguez Osiac, Lorena. Rosenberg Rubel, Hernán. Silva Santa Cruz, Ignacio. Solimano Ratinof, Andrés. Stuardo Ávila, Valeria. Sulbrandt Cabezas, José. Tobar Aravena, Tatiana. Valdivia Matus, Leonel. Yohannessen Vásquez, Karla. Equipo de comunicaciones Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.

