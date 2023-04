71b4f3c585

Nacional Política seguridad Gobierno lanza Plan Calles sin Violencia: Estrategia se desplegará en 46 comunas del país bajo el foco de persecución penal, patrullaje policial y fiscalización La ministra del Interior, Carolina Tohá, repasó los criterios de selección de la iniciativa y reafirmó el compromiso del Ejecutivo de no dejar atrás al resto de los sectores que también se ven afectados por la delincuencia. Diario UChile Lunes 24 de abril 2023 11:02 hrs.

A primera hora de este lunes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, encabezó el lanzamiento del plan “Calles sin Violencia”. Una estrategia que radica en intervenciones de carácter regional y comunal en aquellos sectores con mayor concentración de delitos graves, especialmente homicidios con uso de armas de fuego. En total son 46 comunas a nivel nacional las que serán objeto de una intervención específica en base a un trabajo coordinado con Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público. Estas entidades se desplegarán según los ejes de: persecución penal efectiva; patrullaje policial reforzado; fiscalización de infracciones e incivilidades e intervención comunitaria y recuperación de espacios públicos. En la instancia, la titular de Interior dio cuenta de los criterios de selección, el que se orientó a las comunas que representan el 53% de la población total del país y que concentran la mayor proporción de ocurrencia de homicidios en todo el territorio nacional (65%). “No son unos lugares cualquiera, son los lugares donde está concentrada la mayor población de nuestro país, son los grandes centros urbanos, son los lugares donde no podemos simplemente trasladar a los equipos especializados de la PDI y poner un foco particular por parte de la Fiscalía, porque por su magnitud requieren un esfuerzo mucho mayor y no podemos, no queremos y sería muy irresponsable hacerlo, que esta priorización de Calles sin Violencia se haga en desmedro de otros lugares del territorio nacional”, sostuvo. En esa línea, enfatizó en que “como Gobierno tenemos muy claro que hacer un foco particular en estas comunas no puede significar dejar atrás a las demás, por eso el componente, por ejemplo, de persecución penal en la Región Metropolitana va a ir más allá de las comunas del programa”. Tohá precisó que “los componentes preventivos abarcan un universo mucho mayor que los que están en el programa, pero para ser efectivos y perseguir a esos grupos y a esas personas que están hoy día asesinando, tenemos que hacer un foco para partir priorizando estos lugares donde esto es más frecuente”. Los focos del plan Según da cuenta una minuta del Ministerio del Interior, el eje de persecución penal efectiva tiene por objetivo abordar la investigación de los homicidios, fortaleciendo la obtención y levantamiento de antecedentes relevantes desde los primeros momentos de ocurridos los hechos. El Ministerio Público estableció un grupo de primera respuesta de homicidios en toda la región, compuesto por fiscales, analistas criminales, abogados asistentes, profesionales de atención a víctimas y apoyo administrativo, a cargo de un fiscal especializado y preferente, coordinado desde la Fiscalía Nacional. La dependencia operativa será rotativa por las 4 Fiscalías Metropolitanas y contará con disponibilidad 24/7. A su vez, la Policía de Investigaciones (PDI) dispuso un grupo de investigación especializado dedicado a esta labor. La creación de los “Grupos de Investigación Especial” conformado por funcionarios y funcionarias altamente entrenados y especializados en investigaciones criminales, con experiencia en el área y en delitos violentos. En segundo lugar, el eje de patrullaje policial reforzado consiste en la implementación de patrullajes efectivos para concentrar los esfuerzos policiales para prevenir la ocurrencia de homicidios y delitos violentos. Para esto, Carabineros identificó sectores altamente conflictivos y los horarios con mayor probabilidad de ocurrencia de homicidios, disparos, amenazas de muerte y drogas, los cuales contarán con patrullajes priorizados. De acuerdo a lo señalado en el documento, “la evidencia muestra que los patrullajes en “hot spot”, es decir, lugares geográficamente pequeños con altas tasas de criminalidad, genera una baja en los niveles delictivos tanto en el lugar intervenido como en zonas aledañas y tiene mayor efectividad en sectores con mayor ocurrencia de este tipo de delitos violentos”. A su vez, el eje de fiscalización de infracciones e incivilidades contempla el control y Fiscalización de armas, cuyo objetivo es asegurar la tenencia responsable de las armas legalmente inscritas y sacar de circulación las armas ilegales e irregulares, para lo cual las policías realizarán una fiscalización intensiva de las armas legalmente inscritas en las comunas intervenidas. Asimismo, el acápite incluye rondas focalizadas de fiscalización, con lo que se buscará dar captura a personas que cuenten con órdenes de detención pendientes y prófugos. Esta fiscalización es de carácter nacional y Carabineros ya se encuentra implementando la búsqueda de 2 mil personas de interés. El último eje del plan versa sobre la intervención comunitaria y recuperación de espacios públicos, con lo que se considera el fortalecimiento de la presencia del Estado a través de la recuperación de espacios públicos con acercamiento de los servicios sociales y trámites públicos, activaciones culturales y deportivas, trabajo comunitario por medio de inversiones SUBDERE, MINVU, SERVIU, Ministerio de Cultural del Deporte, Municipalidades, GORES, entre otros. Además, se consideran las inversiones relativas a prevención del delito realizadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito y Gobiernos Regionales. Cabe destacar que las comunas seleccionadas de la Región Metropolitana son: Santiago, Puente Alto, Recoleta, San Bernardo, Colina, Estación Central, Maipú, La Pintana, Lo Espejo, Quinta Normal, Pudahuel, El Bosque, Peñalolén, Cerro Navia, La Florida, La Granja, Melipilla, Renca, San Joaquín, San Miguel, Independencia y San Ramón. Imagen: Agencia ATON.

