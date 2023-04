¿Tarde o justo a tiempo?: Gobierno asume rol informativo sobre el proceso constituyente a dos semanas de la elección

A dos semanas de la elección de consejeros constituyentes, el Gobierno lanzó este lunes un spot informativo sobre el proceso eleccionario bajo el eslogan “votar es importante, porque eres importante”.

La campaña, que será difundida por las redes sociales de La Moneda, por los medios que pertenecen a la Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile (Arcatel) y el resto de los servicios públicos, concitó la arremetida inmediata de la oposición, en donde denunciaron un rol pasivo por parte del Ejecutivo sobre los comicios.

En particular, la directiva de la UDI remitió un oficio a Contraloría acusando falta de información y campaña por parte del Gobierno. Además, apuntaron como insuficientes los canales elegidos por el Ejecutivo para dar cuenta de este spot.

“Hoy día le exigimos al Gobierno que active no solamente en las redes sociales todas las políticas públicas y los financiamientos requeridos para poder tener una campaña de información en este proceso”, emplazó la secretaria general de la colectividad, María José Hoffmann.

Con todo, pese a los reclamos de la oposición, lo cierto es que voces del oficialismo venían relevando hace un mes la necesidad de que el Gobierno diera un paso al frente en materia informativa frente a los comicios de consejeros constituyentes.

De hecho, la última encuesta de Feedback y el Laboratorio Constitucional UDP -que se realizó entre el 20 de marzo y el 17 de abril- arrojó que un 83% está “poco o nada informado” del proceso constituyente en curso, mientras que un 66% dijo no conocer a ninguno de los candidatos de su región que competirán en las elecciones del 7 de mayo para integrar el Consejo Constitucional.

El pasado 25 de marzo, el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, señaló a este medio que el Gobierno “puede tomar iniciativas, dado que quien está al debe es el aparato de institución del Servicio Elctoral, que debe difundir estas elecciones con mucho más determinación”.

Así las cosas, el dirigente del PC señaló este lunes que el Ejecutivo llegó “en buena hora” a la campaña y consideró que las presuntas acusaciones de intervencionismo electoral -como dirigió la oposición en el contexto de la Convención Constitucional- influyeron en el nivel de aproximación que ha tenido el Gobierno con el proceso en curso.

“Yo creo que hay de por medio un tema político que seguramente pesó que es la ofensiva de descrédito y de caricatura que hizo la oposición, la derecha en particular, acerca de que la promoción cívica que debiese hacer el Gobierno es una intervención electoral. Esa prudencia o recato, que obliga la ley por cierto y que se cumplió en todo tiempo también podría haber tenido algún efecto. Yo pienso que lo que importa es que apareció una convocatoria que llama a que participemos, cualquiera sea la opción que vamos a hacer en esa consulta electoral, participemos ampliamente y activamente todas y todos”, sostuvo.

A su vez, el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa consideró que”debimos haber comenzado todos los partidos antes a hacer más cosas por esto. Esto no es una tarea sólo del Gobierno, también es de nosotros y creo que hoy tenemos que hacer un llamado a la ciudadanía a que vote responsable y que vote informado para evitar gente que no está en condiciones de generar un debate, un diálogo y que está dispuesta a apoyar cualquier medida que les sume votos”.

El timonel de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, también consideró adecuado el momento que eligió el Gobierno para interceder en la campaña. “La franja va cumplir un mes hasta las elecciones y ahora en las dos últimas semanas, que es donde la gente empieza a interesarse por quién votar, creo que llega en buen momento esta campaña que se difunde por redes sociales y también por medios de comunicación masivos”, afirmó.

Además, el senador respondió a las críticas de la oposición. “Yo recuerdo que la UDI reclamaba que el Gobierno en el proceso anterior intervenía mucho y ponía requerimientos en Contraloría y Contraloría estaba instalada aquí en La Moneda, en SEGPRES, vigilando las campañas del Gobierno porque podría haber un eventual intervencionismo,y ahora reclaman porque interviene poco”, cuestionó.

Por tanto, concluyó que “la UDI va a reclamar porque es oposición y ese es su rol y está bien. El Gobierno está promoviendo este proceso constituyente 2.0 dentro del marco de la ley y de los recursos que tiene para promover el voto obligatorio y ahí hay responsabilidad tanto de Sevel, del Gobierno, como de los partidos políticos”.

Mientras la cabecilla del PPD, Natalia Piergentili, criticó que los oficios de la oposición a Contraloría “antes era porque se involucra mucho, ahora es porque se involucra poco”.

“Creo que ha incrementado la campaña comunicacional respecto de la elección. Prueba de eso es que ya todos los medios de comunicación, las personas ya están en ánimo de elecciones. Así que ojalá se intensifique y sea mucho más masiva, pero de ahí a alguna queja como desde la derecha me parece que es inoficioso porque me parece que si hubieran hecho una campaña muy grande también se quejarían”, agregó.

Una lectura que se desprende del nivel de acercamiento que ha tenido el Gobierno con los comicios de mayo, apunta a las eventuales consecuencias que pueda sufrir el Ejecutivo de verse vinculado con el nuevo proceso. De modo que fuentes del oficialismo descartan que una mayor aproximación desde el área informativa vaya a perjudicar el rendimiento de la lista del Gobierno. “No mueve la aguja”, afirmó un presidente de partido.

Ministra Vallejo anuncia que spot fue autorizado por el CNTV

Abordando las críticas de la oposición, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que “al menos llama un poco la atención que el mismo sector que antes nos llevaba a Contraloría, acusando que nuestra campaña de voto informado era intervencionismo político, hoy día nos lleven a Contraloría exigiendo que hagamos una campaña informativa”.

La secretaria de Estado destacó que “lo importante es que el Gobierno ha estado trabajando en la campaña informativa y hoy día partió. Este es el resultado de un trabajo que se viene preparando hace semanas porque sabemos lo importante que es tener información”.

“A la ciudadanía no le basta con saber que el voto es obligatorio, también tiene que conocer los procesos, también tiene que informarse sobre las candidaturas, que las candidaturas hagan propuestas acorde a la función que van a tener, que en este caso va a ser deliberar sobre un texto constitucional, no sobre una ley, no sobre una política de un consejo municipal, sino sobre la labor de una nueva constitución”, añadió.

En ese sentido, precisó que “hoy lanzamos la primera parte de la campaña informativa, que es un spot que está en redes sociales, en medios regionales, ya nos aprobaron además en el Consejo Nacional de Televisión que esta campaña pueda transmitirse también en televisión. Ustedes sabrán que nosotros no determinamos eso, hacemos una solicitud y determina y delibera el Consejo Nacional de Televisión, que es un ente autónomo y hoy día ya tenemos la aprobación para que a partir de mañana puedan ver el spot informativo en todos los canales”.

Por tanto, la titular de SEGEGOB aseveró que el Ejecutivo ha dado punta pie a un plan de medios y un despliegue comunicacional en un momento clave para los comicios. “Las dos semanas anteriores a una elección son las más claves y por tanto hemos redoblado los esfuerzos para poder complementar toda la información que ha estado entregando, por ejemplo, el Servel”, finalizó.