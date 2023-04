d93f1d949c

Nacional Política Comisión del Trabajo no votó proyecto de aumento del salario mínimo por críticas de la oposición La tramitación que establece el reajuste salarial no avanzó porque la oposición pidió considerar la opinión de las Pymes. Ante estos hechos, la ministra Jeannette Jara dijo que “son los mismos que se negaron a aprobar una reforma tributaria”. Diario UChile Martes 25 de abril 2023 18:56 hrs.

En medio de las críticas de la oposición por no considerar la opinión de las micro, pequeñas y medianas empresas, la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó este martes la discusión legislativa por el reajuste del sueldo mínimo a $500 mil pesos. Sin embargo, la sesión terminó sin votación del articulado ya que los legisladores de oposición pidieron incluir la opinión de las Pymes, tal como lo expresaron 11 gremios del sector en una carta enviada el lunes en la que pedían no avanzar en la discusión dado que la propuesta no cumplió las expectativas porque no incluyó ningún subsidio. Las críticas surgieron de los diputados Eduardo Durán (RN), Alberto Undurraga (DC) y Cristian Labbé (UDI). Este último señaló: “Ministra Jeannette Jara, le tenemos bastante aprecio y reconocimiento en su rol como ministra, en conseguir buenos acuerdos (…) Ese espíritu de diálogo que usted ha impulsado no está en este proyecto, no está en las micro, pequeñas y medianas empresas en esto. No es conveniente que esto avance si no están las Pymes”. El proyecto acordado con la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, apunta a implementar el nuevo salario de forma escalonada, con un primer incremento a $440 mil el Primero de Mayo de 2023 y luego a $460 mil el primero de septiembre del mismo año, concluyendo el 1 de julio de 2024 con los $500 mil. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, afirmó que, si bien este acuerdo se hace en base al diálogo con la multisindical, la negociación “sigue su curso con las Pymes y de la cual esperamos tener prontamente noticias”. “Este Gobierno, desde el año pasado, por primera vez en política pública, definió apoyar a las Pymes no sólo en el discurso, si no en los hechos, con un subsidio que se ha estado pagando todo el año con un esfuerzo fiscal importante. Pero aquellos que señalan que aquí hay que aumentar el subsidio a las Pymes, son los mismos que se negaron a aprobar una reforma tributaria que permita que tengamos más ingresos, por ejemplo, para apoyar a las Pymes”, resaltó la secretaria de Estado. Jara agregó que “esperamos que el debate que se dé hoy día mismo, mañana y en los próximos días nos permita tener la claridad de que aquí se requiere aumentar el salario mínimo. Las personas en nuestro país merecen vivir más tranquilas”, señaló la ministra Jara. “Para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas con el reajuste del salario mínimo, el proyecto de ley establece una extensión de la vigencia del subsidio temporal a este tipo de compañías. Esto significa que este beneficio se prorrogará por dos meses más, es decir, hasta el 30 de junio de 2023 para quienes lo hayan solicitado previamente”, informó en un comunicado el Ministerio del Trabajo. Por su parte, el diputado integrante de la Comisión del Trabajo, Luis Cuello (PC), afirmó que “lo que hemos presenciado es una actitud vergonzosa de la derecha que ya, con el ánimo de dilatar, había enviado el proyecto a una tercera comisión, la de Economía, con el pretexto de escuchar a las Pymes. La derecha ha tirado la pelota al córner, ha sacrificado el bienestar de un millón de trabajadores que van a recibir el aumento del salario mínimo y todo con el objetivo que este no se vote antes del 7 de mayo. Me parece una actitud mezquina y vergonzosa”.

