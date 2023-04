d93f1d949c

Nacional Política seguridad “Estamos pasando a la ofensiva”: Alcaldes de Macul, La Cisterna y San Joaquín constituyen la “Asociación de Municipios para la Seguridad Comunitaria” La plataforma nace con la finalidad de disponer de mayor personal de seguridad, ampliar la cobertura de los patrullajes y de la televigilancia, sin las restricciones estructurales de gastos que tienen los municipios. Diario UChile Martes 25 de abril 2023 12:00 hrs.

Esta mañana, los alcaldes de San Joaquín, Cristóbal Labra y de La Cisterna, Joel Olmos, se reunieron con el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Nicolás Cataldo, para entregar los estatutos de la “Asociación de Municipios para la Seguridad Comunitaria”, plataforma que los ediles conformaron junto al jefe comunal de Macul, Gonzalo Montoya, para efectos de disponer de más personal de seguridad, ampliar la cobertura de los patrullajes y de la televigilancia. Al respecto, Labra explicó que los municipios se agrupan “para tener herramientas, para nosotros delegar ciertas funciones que no tenemos cómo desarrollarlas, que son proyectos que el Gobierno ha puesto sobre la mesa como es ampliar la posibilidad de nosotros contratar personal a través del municipio, cosa que hoy día no podemos hacer si no sobrepasamos los gastos que existen”, señaló. En ese sentido, precisó que “nosotros podemos pasar, en mi caso, la Municipalidad de San Joaquín, de tener 20 personas contratadas a cerca de 40 personas contratadas, ocho camionetas funcionando, que hoy día las tengo detenidas y así sucesivamente”. De tal forma, con la asociación “podemos robustecer nuestro aparato de seguridad que hoy día no nos permite la ley, porque la ley tiene un tope de contratación de personal. Con esto nosotros podemos asociarnos y podemos contratar más personal que es lo que hace Santiago, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, las comunas más ricas del país hace mucho tiempo”, detalló. Sobre el proceso administrativo, Labra explicó que “el subsecretario es el que tiene que visar esta asociación de seguridad y lo que le solicitamos que lo pudiera hacer en tiempo y forma debido a la crisis de seguridad que existe en el país y nosotros poder hacer más funcional nuestros municipios en materia de seguridad”. “Nosotros estamos pasando la zona sur a la ofensiva en materia de seguridad”, acotó. A su vez, Joel Olmos, alcalde de La Cisterna, señaló que la agrupación “tiene un objetivo preventivo comunitario y también apoyar en conjunto a Carabineros en iniciativas como la patrulla mixta”. Abordando los problemas que se suscitan en su comuna, el alcalde indicó que “yo voy a tener cuatro camionetas más en La Cisterna y la incorporación de ocho motos y no puedo hacerlo dado que nosotros tenemos los recursos, pero tenemos una restricción estructural de gastos que es el porcentaje del 42 por ciento que puedo destinar a responsabilidades administrativas, que estamos al tope, entramos pasados de hecho, entonces no tenía cómo hacerlo a pesar de tener los recursos”. De tal manera, aseguró que la asociación “me va a permitir reforzar la central de televigilancia, reforzar el patrullaje y sobre todo reforzar la presencia estatal donde hoy día tenemos muchas dificultades, sobre todo por el comercio ambulante”. Sobre los criterios detrás de la agrupación de comunas, el jefe comunal de La Cisterna apuntó a “una realidad socioeconómica y geográfica parecida y lo otro es que lo necesiten, porque hay municipios que no tienen problemas con el 42 por ciento y perfectamente pueden contratar choferes con responsabilidad administrativa y también funcionarios con calidad inspectiva para cursar partes y manejar vehículos municipales”. Con todo, el edil dijo esperar que “a mayor experiencia, más municipios se sumen, porque son muchos los que tienen esta restricción y estamos atentos al cambio de ley, porque puede que cambie la ley, se rebaje la restricción y así podamos contratar más personas con responsabilidad administrativa sobre todo para choferes y partes”. Imagen: Agencia ATON.

