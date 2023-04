Lorena Astudillo y tratamiento del caso de Fernanda Maciel: “Los matinales construyen verdaderas teleseries”

En conversación con Radioanálisis, la coordinadora nacional de la Red Chilena contra la Violencia Hacia las Mujeres, Lorena Astudillo, abordó el fallo del Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que dictaminó una pena de presidio perpetuo calificado contra Felipe Rojas, por los delitos de violación con homicidio y aborto ilegal de Fernada Maciel.

Sobre las lecciones que se pueden concluir del caso, la abogada apuntó a la necesidad de aplicar perspectiva de género desde el punto de vista institucional. “Es algo importante que tanto el Ministerio Público como la Fiscalía entiendan que cualquier desaparición o crimen contra una mujer tiene que ser investigado con perspectiva de género”, afirmó.

En ese sentido, relevó que “la mayoría de los crímenes que se cometen contra las mujeres demoran bastante tiempo en sus etapas de investigación y los juicios duran años. Las familias tienen que estar esperando cuatro, cinco años para que se lleve un proceso cuando Chile ha ratificado la firma de tratados que se comprometen a llevar los procesos con perspectiva de género y eso implica celeridad en la investigación, rapidez en los juicios, justamente para no revictimizar a las familias, para no revictimizar a las mujeres que denuncian”.

En cuanto a las aprendizajes que se toman a nivel de sociedad, Astudillo criticó el tratamiento que los medios de comunicación masivos hicieron sobre el caso de Maciel. “Se agrega a que es mujer que es pobre, que, además, hay una serie de rumores a los cuales algunos medios de comunicación, sobre todo los matinales hacen eco, inventando una especie de teleserie. Entonces, se inventa o se comenta sin que nadie lo sepa, como era la sexualidad de Fernanda”, espetó.

En esa línea, enfatizó que “Fernanda vivía en una familia de escasos recursos, vivía en una población, en un lugar pobre. Conchalí es una comuna considerada pobre, entonces, por supuesto que está por especular un montón de cosas, porque somos una sociedad clasista y prejuiciosa. Entonces los medios de comunicación inventan todo esto”.

Bajo esa consideración, la jurista sostuvo que “como sociedad tenemos que aprender que muchas veces lo que pasa con las mujeres no es lo que inventan, que nunca es culpa de nosotras y que siempre hay un machista que está ahí que se siente con el poder de atacarla y ese es el foco. Independiente del lugar donde naciste, la edad que tengas, el barrio en el que vivas, si eres más o menos desinhibida, si te gusta vestirte de tal manera, si te fumas un pito de marihuana o no. Eso no tiene nada que ver”.

Si bien aseguró que “los medios de comunicación podrían ser nuestros grandes aliados a la hora de erradicar la violencia”, denunció que “los matinales construyen verdaderas teleseries o reality show de lo que pasa con las mujeres”.

Sobre esto último, comentó que “no es la primera vez, no es el primer femicidio que se transforma en un reality show por parte de los matinales, en donde se da pie a que se diga cualquier cosa, en donde se despersonaliza a la mujer que ha sido asesinada y a su familia, generando todas estas teorías posibles y la gente se siente con el derecho de opinar casi como si pudiera hacer una votación de yo creo que le pasó esto”.

Asimismo, advirtió que “se crea una especie de sensación de irracionalidad, lo que hace, además, que no reconozcamos que la violencia hacia nosotras está al lado de nosotras, se muestran después a los agresores como supuestos monstruos, bestias que, incluso, han usado esos conceptos y resulta que es el vecino, es tu amigo, es tu pololo, es el profesor, el compañero de partido político”.

Para la abogada “hoy día se confunde libertad de expresión con decir cualquier cosa y hay límites en todo en la vida y el límite es dañar a las personas y cuando tú estas haciendo algo que está haciendo daño, no puedes aludir que esto es libertad de expresión, porque el límite siempre van a ser los derechos humanos, los derechos de las personas”.

Con todo, la portavoz de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, afirmó que “no hay que valorar que desde la institucionalidad se reconozca la perspectiva de género” en el entendido de que “como sociedad estamos acostumbraods a que sea tan injusta esta supuesta justicia, que cuando vemos que hacen el trabajo como tiene que ser, nos parece casi que hay que felicitarlos”.

“Nosotros buscamos que cuando la familia vaya a buscar justicia, ese sea el estándar, realmente se falle a conciencia, que se utilicen los fallos internacionales y que se tenga claro que la mayoría de los crímenes cometidos en contra de las mujeres tiene una razón de género”, concluyó.

Revisa la entrevista completa aquí.